Ветеран «Спартака» Гаврилов: Дзюба не выдержит конкуренцию в «Црвене Звезде»

Короткая ссылка
Бывший игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба с трудом будет попадать в стартовый состав в случае перехода в «Црвену Звезду». 
Ветеран «Спартака» Гаврилов: Дзюба не выдержит конкуренцию в «Црвене Звезде»
  • РИА Новости

«Уехать Дзюба может куда хочет, но он вряд ли выдержит конкуренцию. В «Црвене Звезде» своих полным-полно. Я понимаю, что на Артёме хотят нажиться, но не знаю, получится у людей сделать это именно с Дзюбой или нет», — цитирует Гаврилова РИА Новости.

По его мнению, Дзюбе будет сложно найти себе клуб даже в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Если бы он был помоложе, может быть, он и нашёл», — сказал он.

Напомним, генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил, что сербский клуб планирует подписать контракт с 33-летним форвардом.

Нападающий провёл за команду из Санкт-Петербурга 36 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал десять результативных передач.

Форвард не планирует продлевать контракт с петербургским клубом. Срок действующего соглашения Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал информацию о возможном переходе Дзюбы в белградскую «Црвену Звезду».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить