Ветеран «Спартака» Гаврилов: Дзюба не выдержит конкуренцию в «Црвене Звезде»

Бывший игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба с трудом будет попадать в стартовый состав в случае перехода в «Црвену Звезду».

«Уехать Дзюба может куда хочет, но он вряд ли выдержит конкуренцию. В «Црвене Звезде» своих полным-полно. Я понимаю, что на Артёме хотят нажиться, но не знаю, получится у людей сделать это именно с Дзюбой или нет», — цитирует Гаврилова РИА Новости.

По его мнению, Дзюбе будет сложно найти себе клуб даже в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Если бы он был помоложе, может быть, он и нашёл», — сказал он.

Напомним, генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил, что сербский клуб планирует подписать контракт с 33-летним форвардом.

Нападающий провёл за команду из Санкт-Петербурга 36 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал десять результативных передач.

Форвард не планирует продлевать контракт с петербургским клубом. Срок действующего соглашения Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал информацию о возможном переходе Дзюбы в белградскую «Црвену Звезду».