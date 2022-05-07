Ветеран «Спартака» Гаврилов: Дзюба не выдержит конкуренцию в «Црвене Звезде»
- РИА Новости
«Уехать Дзюба может куда хочет, но он вряд ли выдержит конкуренцию. В «Црвене Звезде» своих полным-полно. Я понимаю, что на Артёме хотят нажиться, но не знаю, получится у людей сделать это именно с Дзюбой или нет», — цитирует Гаврилова РИА Новости.
По его мнению, Дзюбе будет сложно найти себе клуб даже в Российской премьер-лиге (РПЛ).
«Если бы он был помоложе, может быть, он и нашёл», — сказал он.
Напомним, генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил, что сербский клуб планирует подписать контракт с 33-летним форвардом.
Нападающий провёл за команду из Санкт-Петербурга 36 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал десять результативных передач.
Форвард не планирует продлевать контракт с петербургским клубом. Срок действующего соглашения Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года.
Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал информацию о возможном переходе Дзюбы в белградскую «Црвену Звезду».