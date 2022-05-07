Мохнаткина проиграла Харрисон единогласным решением судей
- Кайла Харрисон
- AP
Поединок продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу Харрисон.
Бой прошёл на Esports Stadium в Арлингтоне (Техас).
Этот поединок стал первым для обеих спортсменок в новом сезоне PFL.
Мохнаткина входит в состав бойцовской команды «Архангел Михаил» и будет тренироваться вместе с Петром Яном.
Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля Денис Гольцов победил американца Коди Гудейла техническим нокаутом в первом раунде на турнире PFL 2 в Арлингтоне.
Kayla Harrison goes all 3 rounds vs Marina and picks up the Unanimous Decision W!#2022PFL3pic.twitter.com/mKm72uG7LV— PFL (@PFLMMA) May 7, 2022