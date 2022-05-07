Мохнаткина проиграла Харрисон единогласным решением судей

Россиянка Марина Мохнаткина потерпела поражение от Кайлы Харрисон из США в главном поединке на турнире Лиги профессиональных бойцов (PFL) 3.

Поединок продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу Харрисон.

Бой прошёл на Esports Stadium в Арлингтоне (Техас).

Этот поединок стал первым для обеих спортсменок в новом сезоне PFL.

Мохнаткина входит в состав бойцовской команды «Архангел Михаил» и будет тренироваться вместе с Петром Яном.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля Денис Гольцов победил американца Коди Гудейла техническим нокаутом в первом раунде на турнире PFL 2 в Арлингтоне.