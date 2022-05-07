Бейдер победил Конго в бою за титул чемпиона в тяжёлом весе Bellator

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Райан Бейдер сохранил пояс абсолютного чемпиона Bellator в тяжёлом весе.

38-летний боец из США в поединке на турнире Bellator 280 в Париже единогласным решением судей одержал победу над французом Чейком Конго.

На счету Бейдера 30 побед в карьере при семи поражениях. У Конго 31 победа и 12 поражений.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев поддержал бразильца Чарльза Оливейру после потери статуса действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе из-за проваленного взвешивания.