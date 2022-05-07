Бейдер победил Конго в бою за титул чемпиона в тяжёлом весе Bellator
38-летний боец из США в поединке на турнире Bellator 280 в Париже единогласным решением судей одержал победу над французом Чейком Конго.
На счету Бейдера 30 побед в карьере при семи поражениях. У Конго 31 победа и 12 поражений.
Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев поддержал бразильца Чарльза Оливейру после потери статуса действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе из-за проваленного взвешивания.