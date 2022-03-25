«Мины лежали с обеих сторон»: как уроженец Мариуполя вывез свою семью в Россию из-под обстрелов

Житель Анапы Антон Закирничный вывез из Мариуполя, где продолжаются боевые столкновения, свою тёщу и её 84-летнюю маму. Мужчина выехал за родными, когда узнал, что их дом сгорел после обстрелов. По словам самих женщин, их вывели из горящего здания российские военные. История семьи, которой удалось спастись от обстрелов и воссоединиться, — в материале RT.

«С мамой и бабушкой мы потеряли связь 2 марта. После этого мы отслеживали в соцсетях информацию о 17-м микрорайоне, где жила моя семья. По сообщениям соседей понимали, что наш дом ещё цел, а значит, мама с бабушкой прячутся там», — рассказывает RT жительница Анапы Екатерина Закирничная.

Она и её муж Антон — уроженцы Мариуполя. В 2011 году мужчина нашёл работу в России, а спустя три года, когда в Мариуполе начались боевые столкновения между украинской полицией и жителями города, он вывез с Украины супругу.

17 марта Екатерина увидела сообщение о том, что пятиэтажный дом её мамы на улице Троицкая рядом с областной больницей почти полностью сгорел.

«Знакомые передали, что на месте дома теперь пепелище — ничего не осталось. Мы поняли, что надо самим вытаскивать маму с бабушкой, потому что теперь у них даже квартиры не было, чтобы укрыться от обстрелов», — вспоминает Екатерина.

В тот же день её муж на джипе выехал в Ростовскую область к российской границе.

«Три дня почти ничего не ела»

Первые три недели после начала боевых действий в Мариуполе 63-летняя Нелли Воскобойникова, мать Екатерины, и её бабушка Эмма Викторовна укрывались в собственной квартире.

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«Я сидела дома, смотрела в окно — оно как раз выходило на больницу, — рассказывает RT Нелли. — Видела украинских военных: они бегали по району и отстреливались. Человек десять бегут у больницы, присядут, постреляют, потом через наш двор пробегут в школу. К нам в дом они не заходили. И мы сами к ним не подходили и не спрашивали про эвакуацию — боялись выйти из дома, повсюду стреляли».

Нелли заранее собрала вещи первой необходимости и документы. Когда в марте в их доме начался пожар, она успела схватить сумку и выбежать из квартиры.

По её словам, российские военные помогли спустить на первый этаж её 84-летнюю маму Эмму Викторовну — женщина передвигалась только с помощью ходунков. Нелли с мамой стояли во дворе и смотрели, как горит их дом. После этого они перешли в соседний девятиэтажный дом, который ещё не сгорел.

«Мама ещё как-то смогла дойти на ходунках до этого дома. А потом всё — перестала ходить», — вспоминает Нелли.

Женщина решила дойти до своих родственников в другой район города в 10 километрах от их дома, чтобы узнать, смогут ли они приехать за неходячей мамой на машине и вывезти их из Мариуполя.

Когда Нелли дошла до своих родственников, то выяснилось, что они не смогут проехать на машине в Центральный район — на тот момент он ещё полностью контролировался украинскими военными. Женщине нужно было возвращаться к маме.

На обратном пути она встретила российских военных, которые предупредили её, что в этом районе будут бои, и не разрешили проходить дальше. Когда Нелли подошла к мосту через речку, чтобы вернуться к родственникам, то увидела, что он уже разбомблен. Там женщина чуть не попала под пули.

«Вместо моста — дырка метра полтора и штыри торчат. Я смотрю, не знаю, что делать. И тут пуля об столб рикошетом ударила, потом под ноги мне — бац! — Нелли вспоминает о смертельной опасности спокойно, как о чём-то обычном. — Слава богу, подошли девушка с парнем — местные. Он нас обеих через эту дырку перетащил».

Нелли Воскобойникова. У семьи осталось очень мало архивных фотографий - большинство из них сгорело в квартире в Мариуполе.

© Фото из личного архива

Нелли попыталась пройти в свой район другим путём, но там наткнулась на блокпост с украинскими военными, которые тоже не пропустили её.

Когда на следующее утро Нелли снова пришла к украинскому блокпосту, военных там уже не было.

«Иду по району, подхожу к очередному мосту, а на нём с обеих сторон мины лежат. Ну я всё равно прошла, что делать?», — вспоминает Нелли.

Так, через полтора дня она, наконец, вернулась к своей маме: «Она уже испереживалась вся, пока меня не было. Думала, что больше меня не увидит. Мы снова вернулись в наш пятиэтажный дом — там на первом этаже уцелела одна квартира».

Нелли как могла заделала в квартире разбитые окна, уложила маму спать. К этому времени женщина три дня подряд почти ничего не ела, кроме конфет, которые прихватила из сгоревшей квартиры. По словам Нелли, «есть особо и не хотелось».

«Родственники на обратный путь дали мне сухпаёк, но я только немного сала пожевала, чтобы силы были. А аппетита не было совершенно всё это время. Так мы остановились в этой квартире и стали ждать — я всё-таки знала, что дочка меня ищет», — говорит жительница Мариуполя.

«Ты что с неба упал?»

В это время в город уже въезжал её зять — Антон. По словам мужчины, российские военные на блокпостах в Мариуполе предупреждали его, что он действует «на свой страх и риск», потому что может попасть под снайперский огонь.

Антон вспоминает, что родственников нашёл довольно быстро — немного побегал по подвалам соседних домов. Увидел во дворе людей, которые на время затишья выбрались из подвалов, чтобы приготовить что-то на костре, спросил о родных.

Дом, где жили Нелли и Эмма Викторовна, который Антон снял на видео для своей жены

«Я сижу, смотрю за мамой, которая спит, тут забегает Антон. Я его как увидела, говорю: «Антон, ты что с неба упал? — смеётся Нелли. — Зять у меня смелый, конечно».

По словам мужчины, многие жители города даже не знали о том, что могут уехать в эвакуацию в сторону России.

«На выезде из города мы остановились в частном секторе, ко мне в окно постучала девушка. Я её сразу даже не узнал: это оказалась жена моего троюродного брата. Она попросила передать родным, что она и её семья живые. Они прятались в своих домах, а тут вышли по воду и заметили меня. Я говорю: «Вы что здесь делаете? Тут ведь автобусы есть, которые людей вывозят». Они даже не знали об этом», — говорит мужчина.

Антон довёз Нелли и Эмму Викторовну до ближайшего безопасного населённого пункта, а затем вернулся за семьёй брата и вывез ещё шесть человек.

Сейчас обе женщины живут в доме Антона и Екатерины в Анапе, приходят в себя после пережитых обстрелов. Эмма Викторовна теперь не ходит и даже не садится. Родные вызвали ей врача, но у пенсионерки нет российского медицинского полиса, чтобы ей могли оказать плановую помощь в местной больнице: женщине необходимо сдавать анализы, чтобы врачи могли поставить диагноз и назначить лечение.

«Частное лечение очень дорого стоит. Ну пока своими силами стараемся бабушку вы́ходить. Они теперь будут жить у нас», — говорит Екатерина.