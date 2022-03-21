Унижение с доставкой на дом: «Барселона» разгромила «Реал» в Мадриде и продлила беспроигрышную серию до 13 матчей

«Барселона» разгромила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» в 29-м туре Примеры и продлила беспроигрышную серию в чемпионате страны до 13 матчей. Каталонцы уже к 52-й минуте забили в ворота соперника четыре безответных мяча. Пьер-Эмерик Обамеянг оформил дубль, а Рональд Араухо и Ферран Торрес отличились по разу. Мадридцы же в отсутствие травмированного Карима Бензема создали минимум моментов у ворот гостей и так и не сумели пробить Марка-Андре тер Штегена.

Нынешнее 232-е по счёту эль-класико получилось особенным по одной причине: оно стало дебютным для нового главного тренера «Барселоны» Хави в Примере. Возглавив команду в крайне непростой момент, легенда клуба сумел оперативно улучшить ситуацию. Под его руководством каталонцы одержали 13 побед во всех турнирах и не без труда пробились в четвертьфинал Лиги Европы.

Удалось поправить положение и в Примере. В феврале-марте сине-гранатовые выдали четырёхматчевую победную серию и включились в борьбу за медали. Очередной успех позволял им догнать в турнирной таблице идущий третьим «Атлетико» и до двух баллов сократить отставание от «Севильи». Вдобавок у молодого тренера имелась мотивация взять у «Реала» реванш за обидное поражение в полуфинале Суперкубка Испании в дополнительное время — 2:3.

Что касается мадридцев, они намеревались в шестой раз подряд обыграть принципиального оппонента во всех соревнованиях, а заодно сделать ещё один шаг к чемпионству. В преддверии дерби подопечные Карло Анчелотти опережали ближайшего преследователя в национальном первенстве на десять очков.

В том числе помочь «Барсе» должна была травма Карима Бензема, который в текущем сезоне забил 32 мяча в 34 встречах и в том числе огорчил сине-гранатовых в Суперкубке страны. Француз получил повреждение икроножной мышцы. Также не попал в заявку основной левый защитник Ферлан Менди. Зато вернулся в неё заболевший гриппом Эдер Милитао.

Именно бразилец составил пару Давиду Алаба в центре обороны. Что касается Бензема, Анчелотти подчёркивал, что имеет несколько вариантов на замену, но неожиданно сделал выбор в пользу Родриго, в нынешнем розыгрыше Примеры не забившего ни разу. Лука Йович и Мариано Диас остались на скамейке.

Гости же не могли рассчитывать только на правого защитника Серджино Деста. Его место вынужденно занял номинальный центрбек Рональд Араухо. В остальном состав от Хави можно было назвать идеальным.

Каталонцы сразу забрали мяч под свой контроль и к перерыву нарастили владение до 63%. В целом их стремление действовать первым номером оказалось довольно ожидаемым, но мадридцы не предложили никаких контраргументов. Они пытались прессинговать гостей. Тони Кроос и Лука Модрич встречали центральных защитников на чужой половине, а Винисиус и Родриго смещались на края. Однако соперники легко проходили середину поля через пас.

Они банально были быстрее и умнее, и футболисты мадридцев не успевали за их передвижениями.

На левый фланг в помощь к Феррану Торресу и Жорди Альбе регулярно смещался Педри, чтобы организовывать перегруз и создавать возможности для открываний Усману Дембеле на противоположном крае.

По истечении получаса встречи это сработало. Француз легко ушёл от Начо и выполнил идеальную подачу в чужую штрафную, а Пьер-Эмерик Обамеянг, опередив Милитао, головой отправил мяч в дальний угол без шансов для Тибо Куртуа. А вскоре «Барса» великолепно разыграла корнер. И вновь Дембеле записал себе в актив результативную передачу, а его партнёр, Араухо, выиграл борьбу на «втором этаже».

Более того, сине-гранатовые могли к перерыву довести счёт до крупного, но несколько раз оппонента спас Куртуа. «Реал» же уповал только на редкие контратаки и скорость Винисиуса. Так, в начале матча ещё при равном счёте бразилец после рейда по левому флангу выполнил скидку под удар Федерико Вальверде, а тот с линии штрафной низом выстрелил в дальний угол. «Барсу» выручил Марк-Андре тер Штеген. В другом эпизоде Виллиан пытался заработать пенальти, но картинно упал на газон ещё до контакта с голкипером. Резюмируя, лидеру явно не хватало Бензема, который особенно хорош на пространстве, а заменивший его Родриго «потерялся» на поле.

В перерыве Анчелотти попытался спасти ход матча заменами. Он бросил в бой Эдуарду Камавинга и Диаса вместо Крооса и Даниэля Карвахаля соответственно и перешёл на схему 4-3-3 с чистым форвардом на острие.

Однако эти перестановки лишь добавили бардака в оборону команды. Не успела игра возобновиться, как Торрес вышел один на один с Куртуа и чудом не попал в створ. Но уже спустя минуту линия защиты хозяев вновь провалилась. Френки де Йонг и Обамеянг прошли её буквально в несколько передач. А габонец увенчал комбинацию идеальной скидкой пяткой на Торреса, после которой партнёр просто не имел права промахиваться.

Вскоре Обамеянг оформил дубль. На этот раз результативная атака началась с длинного выноса Жерара Пике со своей половины поля на левый фланг. Далее уже Торрес ассистировал Обамеянгу, который красиво перебросил вратаря. Главный судья Хуан Мунуэра поначалу отменил гол из-за небольшого офсайда у Феррана, но после подсказки коллеги на VAR указал на «центр».

После этого игру фактически можно было завершать, хотя тренерский штаб сливочных ещё пытался найти ходы для изменения ситуации. Например, Анчелотти полностью обновил правый фланг, выпустив Лукаса Васкеса и Марко Асенсио. Но эти рокировки выполнялись скорее по инерции, поскольку было понятно: спастись в дерби уже нереально.

Скорее «Барселона» могла забить пятый мяч, чем «Реал» сократить отставание в счёте. Куртуа парировал сразу несколько опасных выстрелов и стал одним из немногих футболистов в составе хозяев, которому сложно предъявить претензии.

Каталонцы же провели образцово-показательную встречу и, одержав очередную победу в Примере, поднялись на третье место. Также им удалось прервать пятиматчевую серию поражений в эль-класико. Более того, сине-гранатовые в девятый раз в XXI веке одержали крупную победу над принципиальным соперником и поразили его ворота четыре раза впервые с октября 2018-го. Хави же добился дебютного успеха в дерби в роли тренера и открыл новую страницу в истории клуба.