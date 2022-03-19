Неубедительное выступление: Харитонов победил Скотта по правилам бокса раздельным решением судей

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов в поединке по правилам бокса одержал непростую победу над американцем Маликом Скоттом. Отечественный спортсмен не сумел нокаутировать не выходившего на ринг шесть лет соперника и взял верх лишь раздельным решением судей. При этом в конце второго раунда он оказался в нокдауне, пропустив удар по печени. После окончания схватки уроженец Архангельской области отдал дань уважения оппоненту и назвал его машиной.

Сергея Харитонова смело можно назвать одним из самых активных российских бойцов ММА. 41-летний спортсмен, хотя и связан контрактом с Bellator, с удовольствием принимает приглашения других организаций. Свободное соглашение с американским промоушеном позволяет ему это делать.

Только за последние годы он победил Фернандо Родригеса в WTKF, завоевал чемпионский титул в Parus FC, одолев другого именитого ветерана, Фабио Мальдонадо, а затем ярко дебютировал в лиге Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, не оставив шансов Тайрону Спонгу.

Было бы даже странно, если бы стремящийся заработать как можно больше на закате карьеры уроженец Архангельской области не поддался популярному в мире ММА веянию и не попробовал себя в боксе. До поединка с Маликом Скоттом он успел дважды добиться успеха на профессиональном ринге.

Другое дело, что уровень соперников оставлял желать лучшего. Сначала он справился с Дэнни Уильямсом, имеющим 30 поражений в пассиве, в том числе от Виталия Кличко, а затем нокаутировал малоизвестного Осборна Мачиману.

В этом плане Скотт выглядел гораздо опаснее. За его плечами осталась довольно убедительная карьера и даже один поединок за чемпионский титул WBO International. В 2013-м он уступил Дереку Чисоре. Это поражение стало для американца первым из трёх. Далее он потерпел неудачу в бою с другим именитым британцем Деонтеем Уайлдером.

Однако Харитонова всё равно можно было назвать явным фаворитом, ведь Малик повесил перчатки на гвоздь ещё в 2016-м после неудачи в противостоянии с Луисом Ортисом. Он сосредоточился на тренерской работе и начал сотрудничать как раз со своим обидчиком Уайлдером.

Спустя шесть лет Скотт решил вернуться ради схватки с российским бойцом смешанных единоборств. В свою очередь, россиянин обещал сделать всё, чтобы продлить удачную серию в боксе.

«Плевать, готов я на 100% или нет, я буду драться! В боксе для меня — это громкий вызов. Сделаю всё для того, чтобы победить», — приводит слова Харитонова РЕН ТВ.

Казалось, Харитонов, в отличие от оппонента продолжающий карьеру и регулярно выходящий в клетку или на ринг, должен иметь явное преимущество над пусть и сверстником, но давно оставившим профессиональный спорт. Однако на деле американец ни в чём не уступал россиянину. Во-первых, он оказался значительно легче (117 кг против 133 кг) и чисто визуально быстрее на ногах. Во-вторых, имел значительное преимущество в размахе рук.

Это помогало тренеру Уайлдера в большей части поединка аккуратно держать соперника на расстоянии левым джебом. Пожалуй, этим ударом он и нанёс наибольший урон, лишь изредка подключая правую руку.

Что касается Сергея, то он начал достаточно неспешно, позволяя визави вымахаться и понимая, что в последних раундах преимущество должно остаться за ним. Схватка прошла в формате шесть отрезков по три минуты, и нокаута зрители так и не дождались.

Также по теме Удачный эксперимент: Исмаилов единогласным решением судей победил Дуродолу в дебютном бою по правилам бокса Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов в дебютном поединке по правилам бокса оказался сильнее Оланреваджу Дуродолы....

Не увидели они в этот раз и привычного Харитонова. Болельщики знают, что обычно он буквально подавляет соперников своей мощью и, если чувствует возможность для победы, безжалостно доводит дело до конца. Но в субботу отечественный спортсмен смотрелся довольно блёкло. Он если и начинал атаки, прерывал их на полпути, натыкаясь на аккуратный плотный джеб американца.

А в конце второго раунда Сергей вовсе оказался в нокдауне. Буквально за десять секунд до сирены Скотт пробил россиянину левым крюком в область печени. Тот успел закрыться локтем, но всё же присел на ринг. К счастью, команда судьи разойтись по углам спасла его.

«Кулак прошёл через руку. Он ударил как-то непонятно по касательной. Честно говоря, мне так никогда не попадали. Раз — по печёночке. Зацепил, будто вскользь», — недоумевал позже россиянин.

После перерыва в нокдауне побывал уже Малик. Харитонов зажал его у канатов и прошил блок неплохим попаданием слева. Боксёр из США попросил о паузе, и рефери также вынужден был открыть счёт, хотя опытный спортсмен быстро пришёл в себя и восстановился.

Это были самые яркие моменты поединка, поскольку заключительные раунды откровенно разочаровали. Оба бойца устали и чаще висли друг на друге, чем пытались идти вперёд. Сергей на правах фаворита старался разрывать дистанцию, но, если и попадал по оппоненту, тут же получал серию в ответ.

По такому противостоянию сложно было сказать, кто возьмёт верх, но судьи предсказуемо, учитывая, что бой проходил в Белоруссии, заняли сторону россиянина. Двое арбитров отдали победу со счётом 58:57 ему, а один — американцу.

Таким образом, Харитонов продлил удачную серию в боксе до трёх схваток, однако выглядел не слишком довольным произошедшим и отдал дань уважения Скотту.

«Это было очень непросто. Вы всё видели сами. Свои предыдущие бои я заканчивал в первых раундах досрочно. А Малик — серьёзный оппонент. Он ещё несколько лет назад входил в десятку сильнейших в супертяжёлом весе. Это машина. Знал, с кем выхожу на ринг, и понимал опасность всей ситуации. Но я всегда иду только вперёд, потому что я десантник и россиянин. Для нас нет невыполнимых задач», — отметил победитель в прямом эфире РЕН ТВ.