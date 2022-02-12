Погоня за золотом: российские лыжницы борются за медали в эстафете на Олимпийских играх в Пекине

| Владимир Зайвый

На зимних Олимпийских играх в Пекине продолжаются соревнования по лыжным гонкам. Следующий комплект наград разыгрывается в женской эстафете 4 × 5 км. Сборную России представляют Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Главными соперницами выступают норвежки, шведки, финки и американки. RT ведёт текстовую трансляцию.