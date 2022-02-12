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Погоня за золотом: российские лыжницы борются за медали в эстафете на Олимпийских играх в Пекине

12.02.2022, 10:38 | Владимир Зайвый

На зимних Олимпийских играх в Пекине продолжаются соревнования по лыжным гонкам. Следующий комплект наград разыгрывается в женской эстафете 4 × 5 км. Сборную России представляют Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Главными соперницами выступают норвежки, шведки, финки и американки. RT ведёт текстовую трансляцию.

Погоня за золотом: российские лыжницы борются за медали в эстафете на Олимпийских играх в Пекине
  • © Lars Baron/Getty Images
11:04

Сориной в одиночку приходится бежать, в то время как Нисканен и Карлссон поочерёдно работают на сокращение отрыва. Это немного тревожит, но пока больших поводов для беспокойства нет. По-прежнему сборная России ведёт 22 секунды.

11:02

А Сорина уже не только догнала Карл, но и вышла вперёд на четыре секунды! Карлссон проигрывает 21 секунду! Снова сборная России уверенно лидирует в гонке.

11:00

Фоссесхольм сразу отстала от двух других скандинавских лыжниц, которые будут вдвоём пытаться настичь Карл и Сорину.

10:59

Йохауг немного вырвалась из объятий соперниц, она передала эстафету Хелене Фоссесхольм третьей. Далее бегут шведка Фрида Карлссон и финка Кертту Нисканен. Швейцария и США поймали просвет.

10:58

Передаём эстафету в 4,3 секунды от Германии. Норвегия, Швеция, Финляндия, США и Швейцария проигрывают не менее 18 секунд.

10:56

Нет, догнать немку не получается, так что Виктория Карл побежит первой. Сориной нужно будет её догонять. Карл успела занять десятое место в спринте, так что будет непросто.

10:55

Атакует Хенниг! Главное Непряевой сохранять отрыв от Йохауг, а он составляет 23 секунды. А если удастся с новыми силами сесть за немкой, то будет вообще хорошо.

10:54

Йохауг всё ещё сидит в группе преследовательниц, никто её не отпускает. Непряева же не рискует бросать Хенниг, хотя до финиша остаётся уже немного, шанс на успешный побег есть.

10:51

С другой стороны, отрыв от преследовательниц растёт, он составляет 24 секунды к середине этапа. Если бы Хенниг тоже немного поработала впереди, то было бы совсем замечательно.

10:51

Неприятно, что Хенниг зависла на спине у Непряевой, но ничего с этим не поделать. Придётся подвозить немок, у которых последние два этапа побегут несильные лыжницы. 

10:48

Непряева всё еще бежит с Хенниг. Она отрывается от Матинтало, но набирает ход Йохауг. Она проигрывает уже 21 секунду. Будем надеяться, что другие лыжницы тоже будут стараться её сдержать, в этом заинтересованы все команды.

10:45

Германия к числу фаворитов не относится, но конкретно Хенниг может создать отрыв, который её напарницы будут пытаться сохранить. Она очень хорошая лыжница, но всё-таки Непряева была её сильнее на этой Олимпиаде.

10:44

Ступак передала эстафету Непряевой, и тут же вслед за Зауэрбрай включилась в гонку Катарина Хенниг. Финляндия проигрывает России 12,6 секунд, Швеция — 19,8 секунд, Норвегия — 27,1 секунды.

10:43

Катерина Зауэрбрай из Германии почти догнала Ступак. За ней в 11 секундах — Кюллёнен.

10:42

Из пелотона выбегают несколько лыжниц, которые пытаются догнать Ступак. Отрыв сокращается, но уже скоро будет передача эстафеты.

10:40

На отметке 3,5 км отрыв от фавориток по-прежнему 12,9 секунд. А Венг проигрывает Ступак уже 25 секунд. Это намного больше, чем проигрывала Непряева Йохауг в «разделке».

10:40

Венг упала на спуске! Она сильно отстала от пелотона! Это латвийская лыжница Патриция Эйдука её подрезала.

10:38

Вспоминается, как после скиатлона Ступак чуть ли не хотела завершать карьеру от расстройства из-за плохого выступления. А теперь она ведёт команду к медалям в эстафете. Рано, конечно, ещё что-то говорить, но пока что всё складывается отлично — уже 17 секунд преимущества есть.

10:37

На отметке 2,5 км Ступак выигрывает 12,9 секунд у Дальквист! Очень хорошо начинается эстафета для сборной России.

10:36

Уже больше пяти секунд фиксирует электроника. Не сомневаемся, что отрыв ещё увеличится, особенно после следующего подъёма.

10:35

А вот это уже похоже на попытку побега. Ступак на несколько метров вышла вперёд. Здорово работают лыжи, на спуске она ещё больше увеличила отрыв.

10:33

Суирбул держится немного в стороне от лидеров, но пока что группа идёт плотно, никто из неё не выбирается вперёд. А ведь перед тем, как вступит в борьбу Йохауг, всем лучше всё-таки создать какой-то задел.

10:32

Участницы сразу бегут в длинный подъём, который будет отсекать многих лыжниц. Обычно на 5 км сложно создавать себе отрывы, но в этот раз Ступак может попробовать.

10:31

Бегут лыжницы из 18 стран. Соперницами Ступак на первом этапе являются норвежка Тириль Венг, шведка Майя Дальквист, финка Анне Кюллёнен и американка Хейли Суирбул.

10:30

Поехали! Женская эстафета на Олимпийских играх в Пекине началась!

10:27

У сборной России не было олимпийских побед в женской эстафете с 2006 года. Единственную медаль с тех пор завоевали на прошлых Играх Ступак и Непряева, а также Анастасия Седова и Анна Нечаевская.

10:24

Единственную гонку в Кубке мира этого сезона выиграли как раз россиянки в своём нынешнем составе. Швеция и Норвегия расположились вслед за ними. На последнем чемпионате мира медали выиграли Норвегия, Россия и Финляндия. Наконец, в Пхёнчхане на пьедестал почёта поднялись Норвегия, Швеция и Россия.

10:20

Другие команды не могут похвастаться столь же ровным составом. У Норвегии, кроме Йохауг, никто не был в топ-15 дистанционных гонок. В Финляндии решили, что Нисканен и Пярмякоски должны бежать коньковые этапы, а классику доверили менее быстрым Йоханне Матинтало и Анне Кюллёнен. Сборная Швеции показывала соразмерные с россиянками результаты, но только в спринте, где бежать нужно меньше 5 км. Наконец, у американок есть только Диггинс и Рози Бреннен.

10:16

Российские лыжницы вправе считаться претендентками на золото. У команды самый сбалансированный состав, в котором, хочется надеяться, нет слабых мест. Ступак и Непряева позавчера заняли восьмое и третье места по итогам 5 км в гонке с раздельного старта классикой. Сорина тогда же была седьмой, но она побежит коньком, который ей даётся гораздо лучше. Степанова заняла седьмое место в коньковом спринте, что для финального этапа является хорошим показателем.

10:12

Главные соперницы сборной России — Норвегия во главе с двукратной чемпионкой Игр в Пхёнчхане Терезой Йохауг, Швеция с победительницей спринта Йонной Сундлинг, Финляндия с призёрами классической «разделки» Кертту Нисканен и Кристой Пярмякоски и США с бронзовой медалисткой спринта Джессикой Диггинс.

10:08

Напомним формат гонки. Первые два этапа лыжницы бегут классическим стилем, последние два — коньковым. Это во многом влияет на расстановку лыжниц в командах, многие из которых ставят своих лидеров на второй этап.

10:04

Представляем вам состав российской команды. Начинать эстафету будет Юлия Ступак, далее в борьбу вступят Наталья Непряева и Татьяна Сорина. На финальном этапе побежит Вероника Степанова.

10:00

Доброе утро всем любителям спорта! На зимних Олимпийских играх продолжаются соревнования лыжников. Седьмой комплект наград будет разыгран в женской эстафете 4 × 5 км. Гонка стартует в 10:30 мск. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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