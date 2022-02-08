Пять безответных шайб: российские хоккеистки уступили финкам и сыграют со швейцарками в плей-офф ОИ-2022

| Сергей Стариков

Женская сборная России потерпела разгромное поражение в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира по хоккею. Подопечные Евгения Бобарико уступили команде Финляндии со счётом 0:5 и не смогли сохранить третье место в группе. В четвертьфинале отечественные спортсменки сыграют со Швейцарией, которую они уже обыгрывали на старте турнира.

Для женской сборной России по хоккею матч с командой Финляндии имел определяющее значение в плане борьбы за третье место в группе. Безусловно, попадание в квинтет A заблаговременно гарантировало отечественным спортсменкам путёвку в плей-офф олимпийского турнира. Вопрос был лишь в том, кто станет их оппонентами в первом раунде.

При благоприятном исходе россиянкам в четвертьфинале доставалась скромная по мировым меркам сборная Японии, ни разу не поднимавшаяся выше шестой строчки на Играх. В противном случае грозил реванш с неуступчивой Швейцарией, которая на протяжении полутора периодов на равных сражалась с ними в стартовом матче группового этапа. Правда, подобный расклад был возможен лишь в случае крупного поражения от дружины Паси Мустонена.

Тем не менее в преддверии встречи наибольшее обсуждение вызвало не само противостояние. Чуть более чем за два часа до стартового свистка в официальном Twitter-аккаунте олимпийской сборной Финляндии появилось сообщение, что хоккеистки выйдут на лёд в масках. Отмечалось, что подобное решение было принято совместно с Международной федерацией хоккей (IIHF). Логично было предположить, что россиянкам также придётся соблюдать подобные меры безопасности, но опасения не подтвердились. Без средств индивидуальной защиты обошлись и отечественные спортсменки, и бригада арбитров.

Судя по всему, поводом для беспокойства стал очередной положительный тест на коронавирус в составе сборной России. Как стало известно, после матча с Канадой список заболевших пополнила форвард Полина Болгарева. Тем любопытнее, что организаторы не стали требовать от всех без исключения спортсменок ношения масок, как это было накануне.

«Все были свидетелями, как мы вчера играли с Канадой в масках и сняли их после второго периода, когда получили результаты тестов на коронавирус. Все они были отрицательными. Приехали в Олимпийскую деревню после матча с Канадой и узнали, что у Полины положительный результат теста на коронавирус. Не знаю, как это происходит. Её утренний тест, который изначально дал отрицательный результат, вдруг оказался положительным», — сказал наставник российской сборной Евгений Бобарико РИА Новости.

Казалось, этот фактор вполне может сыграть важную роль в ходе борьбы за третье место в группе. Накануне многие спортивные врачи и хоккейные эксперты отмечали, что использование масок во время матча может негативно сказаться на выступлении и даже спровоцировать проблемы с сердцем, однако финкам это не мешало. Те с ходу взяли инициативу в свои руки и принялись осаждать ворота Марии Сорокиной. Только за первый период они исполнили 11 бросков в створ, два из которых застали вратаря врасплох.

Правда, Сорокину вряд ли можно обвинять в пропущенных голах. Сначала Санни Рантала осталась без опеки напротив ворот и «расстреляла» голкипера, а затем в большинстве отличилась Мишель Карвинен. Она оказалась расторопнее других на пятаке и переправила шайбу в сетку.

На этом доминирование Суоми не закончилось. Да, во втором периоде россиянкам удалось прибавить в движении и нанести вдвое больше бросков по воротам (девять вместо четырёх), но к этому моменту они уже уступали со счётом 0:5. Всплеску активности предшествовали неотразимый бросок Еннины Нюлунд в ближний угол и ещё две пропущенные шайбы за 29 секунд. Гол Миннамари Туоминен получился неоднозначным и вызвал много споров. Сначала арбитры заподозрили финку в игре высоко поднятой клюшкой, затем Бобарико взял «челлендж» на предмет помехи вратарю. В итоге нарушение правил на зафиксировали, а неудачный запрос стоил сборной ещё двух штрафных минут. Сорокину в воротах сменила Валерия Меркушева, но сразу пропустила — Сусанна Тапани идеально подставила клюшку под дальний наброс.

Подобный результат не только лишал сборную России третьего места в группе, но и грозил повторением неутешительного сценария чемпионата мира 2021 года. Тогда всё происходило с точностью до запятой: трудовая победа над Швейцарией, крупные поражения от Канады и США, а затем и разгром в противостоянии с Финляндией, в сумме позволившие коллективу занять четвёртую строчку на групповом этапе. За путёвку в полуфинал россиянки сражались со швейцарками, но не смогли обыграть их и уступили в овертайме.

Вряд ли подопечные Бобарико хотели во второй раз подряд встретиться со швейцарками в плей-офф крупного турнира, поэтому в третьем периоде от них можно было ожидать подобие навала. Однако создать серьёзные проблемы соперницам не получилось. Несмотря на колоссальное преимущество в счёте, в заключительной 20-минутке те не сбавили обороты и вновь перебросали соперниц — 9:6. Правда, во второй раз огорчить Меркушеву не удалось.

Не сказать, чтобы у россиянок не было моментов. Отличный шанс распечатать ворота Анни Кейсалы имели Людмила Белякова и Оксана Братищева, но в первом случае на помощь вратарю пришла Енни Хиирикоски, а во втором сама голкипер сыграла выше всяких похвал и вовремя сместилась в ближний угол. Но эти редкие моменты у ворот Финляндии стали скорее исключением из правил. На протяжении всей встречи россиянки передерживали шайбу, очень редко бросали и допускали много брака в передачах, что и привело к поражению.