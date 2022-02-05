Борьба с ветром: сборная России претендует на золото в смешанной эстафете на ОИ-2022 в Пекине

| Владимир Зайвый

На зимних Олимпийских играх разыгрывается первый комплект наград в биатлоне — в смешанной эстафете. За сборную России бегут Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Состязания в Чжанцзякоу проходят при сильном ветре. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.