Борьба с ветром: сборная России претендует на золото в смешанной эстафете на ОИ-2022 в Пекине

На зимних Олимпийских играх разыгрывается первый комплект наград в биатлоне — в смешанной эстафете. За сборную России бегут Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Состязания в Чжанцзякоу проходят при сильном ветре. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Вот и Бё догнал Латыпова! Но хотя бы Самуэльссона не видно! Будет у сборной России медаль, только непонятно какая.
Предыдущий круг Латыпов пробежал хуже Фийона Майе, Бё и Самуэльссона. Но будем верить, что на последнем россиянин ускорится и выложится до конца.
Бё допустил промах, он проигрывает 9 секунд. Самуэльссон отработал чисто и уступает 14 секунд. Ничего ещё не решено в этой гонке.
Латыпов закрыл мишени! Но из-за одного промаха Фийон Майе подобрался к нему вплотную! Они покинули трассу вдвоём.
На втором круге Фийон Майе, Бё и Самуэльссон ускорились, не хотят они отдавать золото Латыпову. Уже 16 секунд между лидером и преследователями.
22 секунды от Франции, 24 от Норвегии и 29 от Швеции! Шансы на медаль прекрасные, как и на победу!
ROC keep an healthy 20 second lead, but France 🇫🇷, Norway 🇳🇴 and Sweden 🇸🇪 are on the chase with one range to go #Beijing2022 l #biathlonpic.twitter.com/WwfSKAuLx3— BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) February 5, 2022
Мажут и все соперники, причём не по одному разу! Американец Шоммер отстал сильно, он уже вряд ли поднимется выше пятого места.
Один дополнительный патрон у Латыпова был, повода для паники нет, он по-прежнему первый!
Бежит Латыпов хорошо, никто не сокращает отставание от него! Четверо преследователей борются между собой.
За Латыповым бегут швед Себастьян Самуэльссон, француз Кентен Фийон Майе, американец Пол Шоммер и норвежец Йоханнес Бё. Двум из пяти этих спортсменов медали не достанутся. Но у россиянина есть небольшой отрыв, который должен ему помочь.
Логинов передал эстафету Латыпову в 17 секундах от соперников! Отличное выступление россиянина, лучше и представить было сложно.
Да, сразу создаёт себе отрыв в 10 секунд! И 24 секунды от Норвегии! Пока всё складывается для сборной России идеально.
У Логинова и второй круг был лучшим! И стрельба одна из самых точных на этапе. Осталось ещё передать эстафету как можно раньше.
Совсем рядом с россиянином биатлонисты из США, Швеции и Франции. Италия и Норвегия уже далековато, как минимум в 16 секундах от Логинова.
Логинов с двумя дополнительными патронами справился! Это настоящий успех для такой гонки! Он вырвался на первое место!!!
Какая гонка! Хоть кто-то из лидеров обойдётся без штрафных кругов? Жаклен вот не смог: целых две мишени не закрыл.
И на втором круге Логинов бежит хорошо. Но он ещё на дистанции, а Жаклен уже стреляет — правда, неудачно. Три промаха он уже допустил.
Логинов пробежал первый круг с лучшим временем и закрыл все мишени! Отличное выступление россиянина пока что. Но он всё ещё шестой, а отставание от призовой тройки превышает полминуты.
Жаклен идеально отстрелял! Лидерство Франции пока неоспоримо. Бормолини и Понсилуома тоже сразу закрыли все мишени.
Логинов уже поднялся на шестое место, обойдя Лобастова. 41 секунда до первой тройки.
Логинову нужно ориентироваться на итальянца Томаса Бормолини, француза Эмильена Жаклена, белоруса Никиту Лобастова, норвежца Тарьея Бё, шведа Мартина Понсилуому и американца Шона Доэрти.
На последнем круге у Резцовой не получается сократить отставание от претендентов на медали. Она передала эстафету Логинову седьмой в 45 секундах от первой тройки.
Просто сумасшедшая гонка 😲— Матч ТВ (@MatchTV) February 5, 2022
Резцова зашла на круг, Экхофф – суммарно аж на три. Со стрельбой у всех огромные проблемы 🤨
После второго этапа наша команда идет седьмой и проигрывает ровно минуту. Теперь в бой пошли мужчины, болеем за Логинова и Латыпова 🙌 pic.twitter.com/L1143sZwWR
С Италией, США и Белоруссией на мужских этапах можно и нужно бороться. Но без штрафного круга Резцовой было бы намного легче. Бежала-то она неплохо, на уровне лучших участниц второго этапа.
Сборная России опустилась на седьмое место, пропустив вперёд ещё и американскую команду. Но 36 секунд от призовой тройки при такой лотерее на стрельбище — ещё не приговор.
Увы, и у россиянки штрафной круг. Но при таком ветре очень трудно было отработать чисто. Хотя француженка Жулия Симон смогла — и поднялась на второе место.
У норвежки в итоге два штрафных круга, у белоруски сразу три! Вирер справилась со стрельбой. Резцовой нужно ещё закрыть две мишени.
What a nervous shooting. Wierer took her time, bent the knees to find position but cleared to keep the lead while Eckhoff is twice more in the penalty.— BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) February 5, 2022
But wow Simon of France is back in second and @BiathleteEgan took @TeamUSA in third! #Beijing2022 | #Biathlonpic.twitter.com/MjFh3HiGT9
У Вирер, Экхофф и Солы как минимум три промаха на стойке.
Экхофф и Сола догоняют Вирер, Резцова же пока так и держится в 33 секундах от итальянки. Эберг бежит прямо за россиянкой. Пока только пять сборных реально борются за медали.
При этом россиянка пробежала первый круг с шестым временем. Есть ощущение, что она пока ещё себя сдерживает, чтобы не сбить стрельбу.
Резцова единственная использовала только один дополнительный патрон! Она уже четвёртая, уступает 34 секунды первому месту и 14 секунд третьему.
У Экхофф штрафной круг! Не исправила она свои ошибки! У Солы три промаха, но она все мишени закрыла.
It’s a penalty loop for Eckhoff, so it’s Italy 🇮🇹 with Wierer back in the lead. But Norway 🇳🇴 are just behind. #Beijing2022 | #Biathlonpic.twitter.com/0sxrrkzc9N— BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) February 5, 2022
Резцова отстаёт на 19 секунд от бегущей четвёртой Эберг, полминуты отделяет её от первой тройки и почти минута — от первого места. Пока без особых изменений.
Резцовой нужно догонять норвежку Тириль Экхофф, итальянку Доротею Вирер, белоруску Анну Солу и шведку Эльвиру Эберг. Со всеми ними россиянка может бороться.
Похвалим россиянку за то, что она показала второе время на дистанции на своём этапе. Только стрельба помешала ей передать эстафету Резцовой пораньше.
Нигматуллина поднялась на пятое место. Отставание от Рёйселанд осталось прежним и составляет почти минуту, но к первой тройке россиянка подобралась. 29 секунд до белоруски и шведки.
Пока ещё не всё потеряно. У Резцовой, Логинова и Латыпова будет возможность подтянуться к лидерам, но без точной стрельбы не обойтись.
Сборная России занимает шестое место. Отставание от первой тройки уже очень заметное и составляет 46 секунд. Впереди команды Италии, Норвегии, Швеции, Белоруссии и Финляндии.
Нигматуллина с трудом избежала штрафного круга. Три промаха ей пришлось исправлять, но она добилась своего. А вот француженка Шевалье-Буше не избежала наказания.
Penalty loop for France 🇫🇷 who’ll have to play catch up, while ROC used all spares but stayed clean.— BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) February 5, 2022
It’s all still open though and comebacks are possible#Beijing2022 | #Biathlonpic.twitter.com/Y2beduGeWD
Италия и Норвегия первыми справились со стойкой, Нигматуллина же начала стрельбу с промаха.
Strong showing from World Cup leader Marte Olsbu Roeiseland and @lisa_vittozzi.— BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) February 5, 2022
🇳🇴 and 🇮🇹 in the leader after shooting 1 #idrBeijing2022 | #Biathlonpic.twitter.com/iM5OfRM0qX
Нигматуллина показала шестой ход на втором круге, уступив восемь секунд Рёйселанд.
Финка и китаянка недолго были впереди, они сразу же сильно отстали и оказались за Нигматуллиной. Россиянка поднялась на пятое место, но отстала сильнее от Виттоцци. 22 секунды не хватает до лидера гонки.
Лидерство благодаря чистой стрельбе захватили сборные Италии, Финляндии и Китая. У Рёйселанд была заминка из-за неполадок с оптикой, она лишь замыкает десятку. Совсем не повезло Фойгт — немка зашла на штрафной круг.
Россиянке понадобилось два дополнительных патрона на первой лёжке. Она опустилась на седьмое место, но ещё ничего не потеряно. От призовой тройки её отделяют 15 секунд.
Нигматуллина бежит в начале пелотона, входит в число лидеров. А вот Фойгт уже немного отстала. Впрочем, бег сегодня практически не будет иметь значения — всё решит стрельба в предельно жёстких условиях.
Напомним, что всем нужно пробежать по 6 км и совершить по одной стрельбе лёжа и стоя.
Поехали! 20 участниц первого этапа стартовали!
Off they go 🤩— BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) February 5, 2022
#Biathlon is officially started in @Beijing2022 🇨🇳#Beijing2022pic.twitter.com/qZQ1rWeuLE
Сборная России никогда ещё не выигрывала медали в смешанной эстафете. На чемпионатах мира последним успехом была бронза в 2017 году, когда в команду входил Логинов. Норвежцы же не проигрывали ни одно первенство планеты с 2019 года.
На первом этапе выступят немало сильных биатлонисток, с которыми придётся соперничать Нигматуллиной. Это норвежка Марте Рёйселанд, белоруска Динара Алимбекова, француженка Анаис Шевалье-Буше, шведка Ханна Эберг, немка Ванесса Фойгт и итальянка Лиза Виттоцци.
В единственной смешанной эстафете этого сезона россияне финишировали пятыми. Но тогда сборная выступала в экспериментальном составе, сейчас же её представляют лучшие в команде. Напомним, что в мужских и женских эстафетах россияне всего в одном случае из восьми оставались без медалей.
В Чжаньцзякоу, где пройдут соревнования, очень холодно и дует сильный ветер. Гонка закончится уже после захода солнца, так что финишёрам будет особенно сложно. Но надеемся, что все справятся с такой непростой погодой.
В олимпийском Пекине приходится утепляться 🥶— Биатлон России (@russianbiathlon) February 4, 2022
Поздравляем всех с открытием Игр-2022! 👍
📷 Nordic Focus pic.twitter.com/kH2mWC5QWY
Сегодня на старт выйдут 20 команд, в том числе все основные фавориты — Норвегия, Франция, Германия, Швеция, Белоруссия и многие другие.
Сегодня лыжная сборная в лице Натальи Непряевой завоевала первую медаль для сборной России. Теперь посмотрим, что покажут биатлонисты. Шансы на успех у них тоже есть.
Сборная России будет представлена Ульяной Нигматуллиной, Кристиной Резцовой, Александром Логиновым и Эдуардом Латыповым.
Добрый день! Всех любителей биатлона приглашаем на текстовую онлайн-трансляцию смешанной эстафеты с зимних Олимпийских игр в Пекине. В 12:00 мск начнётся розыгрыш первых медалей в этом виде спорта.