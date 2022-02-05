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Борьба с ветром: сборная России претендует на золото в смешанной эстафете на ОИ-2022 в Пекине

Борьба с ветром: сборная России претендует на золото в смешанной эстафете на ОИ-2022 в Пекине
05.02.2022, 13:01 | Владимир Зайвый

На зимних Олимпийских играх разыгрывается первый комплект наград в биатлоне — в смешанной эстафете. За сборную России бегут Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Состязания в Чжанцзякоу проходят при сильном ветре. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Борьба с ветром: сборная России претендует на золото в смешанной эстафете на ОИ-2022 в Пекине
  • Gettyimages.ru
  • © David Ramos
13:04

Вот и Бё догнал Латыпова! Но хотя бы Самуэльссона не видно! Будет у сборной России медаль, только непонятно какая.

13:03

Предыдущий круг Латыпов пробежал хуже Фийона Майе, Бё и Самуэльссона. Но будем верить, что на последнем россиянин ускорится и выложится до конца.

13:02

Бё допустил промах, он проигрывает 9 секунд. Самуэльссон отработал чисто и уступает 14 секунд. Ничего ещё не решено в этой гонке.

13:02

Латыпов закрыл мишени! Но из-за одного промаха Фийон Майе подобрался к нему вплотную! Они покинули трассу вдвоём.

12:59

На втором круге Фийон Майе, Бё и Самуэльссон ускорились, не хотят они отдавать золото Латыпову. Уже 16 секунд между лидером и преследователями.

12:57

22 секунды от Франции, 24 от Норвегии и 29 от Швеции! Шансы на медаль прекрасные, как и на победу!

12:57

Мажут и все соперники, причём не по одному разу! Американец Шоммер отстал сильно, он уже вряд ли поднимется выше пятого места.

12:56

Один дополнительный патрон у Латыпова был, повода для паники нет, он по-прежнему первый!

12:55

Бежит Латыпов хорошо, никто не сокращает отставание от него! Четверо преследователей борются между собой.

12:52

За Латыповым бегут швед Себастьян Самуэльссон, француз Кентен Фийон Майе, американец Пол Шоммер и норвежец Йоханнес Бё. Двум из пяти этих спортсменов медали не достанутся. Но у россиянина есть небольшой отрыв, который должен ему помочь.

12:52

Логинов передал эстафету Латыпову в 17 секундах от соперников! Отличное выступление россиянина, лучше и представить было сложно.

12:49

Да, сразу создаёт себе отрыв в 10 секунд! И 24 секунды от Норвегии! Пока всё складывается для сборной России идеально.

12:48

У Логинова и второй круг был лучшим! И стрельба одна из самых точных на этапе. Осталось ещё передать эстафету как можно раньше.

12:47

Совсем рядом с россиянином биатлонисты из США, Швеции и Франции. Италия и Норвегия уже далековато, как минимум в 16 секундах от Логинова.

12:47

Логинов с двумя дополнительными патронами справился! Это настоящий успех для такой гонки! Он вырвался на первое место!!!

12:46

Какая гонка! Хоть кто-то из лидеров обойдётся без штрафных кругов? Жаклен вот не смог: целых две мишени не закрыл.

12:46

И на втором круге Логинов бежит хорошо. Но он ещё на дистанции, а Жаклен уже стреляет — правда, неудачно. Три промаха он уже допустил.

12:41

Логинов пробежал первый круг с лучшим временем и закрыл все мишени! Отличное выступление россиянина пока что. Но он всё ещё шестой, а отставание от призовой тройки превышает полминуты.

12:40

Жаклен идеально отстрелял! Лидерство Франции пока неоспоримо. Бормолини и Понсилуома тоже сразу закрыли все мишени.

12:39

Логинов уже поднялся на шестое место, обойдя Лобастова. 41 секунда до первой тройки.

12:37

Логинову нужно ориентироваться на итальянца Томаса Бормолини, француза Эмильена Жаклена, белоруса Никиту Лобастова, норвежца Тарьея Бё, шведа Мартина Понсилуому и американца Шона Доэрти.

12:35

На последнем круге у Резцовой не получается сократить отставание от претендентов на медали. Она передала эстафету Логинову седьмой в 45 секундах от первой тройки.

12:33

С Италией, США и Белоруссией на мужских этапах можно и нужно бороться. Но без штрафного круга Резцовой было бы намного легче. Бежала-то она неплохо, на уровне лучших участниц второго этапа.

12:32

Сборная России опустилась на седьмое место, пропустив вперёд ещё и американскую команду. Но 36 секунд от призовой тройки при такой лотерее на стрельбище — ещё не приговор.

12:31

Увы, и у россиянки штрафной круг. Но при таком ветре очень трудно было отработать чисто. Хотя француженка Жулия Симон смогла — и поднялась на второе место.

12:30

У норвежки в итоге два штрафных круга, у белоруски сразу три! Вирер справилась со стрельбой. Резцовой нужно ещё закрыть две мишени.

12:30

У Вирер, Экхофф и Солы как минимум три промаха на стойке.

12:27

Экхофф и Сола догоняют Вирер, Резцова же пока так и держится в 33 секундах от итальянки. Эберг бежит прямо за россиянкой. Пока только пять сборных реально борются за медали.

12:25

При этом россиянка пробежала первый круг с шестым временем. Есть ощущение, что она пока ещё себя сдерживает, чтобы не сбить стрельбу.

12:24

Резцова единственная использовала только один дополнительный патрон! Она уже четвёртая, уступает 34 секунды первому месту и 14 секунд третьему.

12:23

У Экхофф штрафной круг! Не исправила она свои ошибки! У Солы три промаха, но она все мишени закрыла.

12:20

Резцова отстаёт на 19 секунд от бегущей четвёртой Эберг, полминуты отделяет её от первой тройки и почти минута — от первого места. Пока без особых изменений.

12:19

Резцовой нужно догонять норвежку Тириль Экхофф, итальянку Доротею Вирер, белоруску Анну Солу и шведку Эльвиру Эберг. Со всеми ними россиянка может бороться.

12:18

Похвалим россиянку за то, что она показала второе время на дистанции на своём этапе. Только стрельба помешала ей передать эстафету Резцовой пораньше.

12:17

Нигматуллина поднялась на пятое место. Отставание от Рёйселанд осталось прежним и составляет почти минуту, но к первой тройке россиянка подобралась. 29 секунд до белоруски и шведки.

12:14

Пока ещё не всё потеряно. У Резцовой, Логинова и Латыпова будет возможность подтянуться к лидерам, но без точной стрельбы не обойтись.

12:13

Сборная России занимает шестое место. Отставание от первой тройки уже очень заметное и составляет 46 секунд. Впереди команды Италии, Норвегии, Швеции, Белоруссии и Финляндии.

12:12

Нигматуллина с трудом избежала штрафного круга. Три промаха ей пришлось исправлять, но она добилась своего. А вот француженка Шевалье-Буше не избежала наказания.

12:12

Италия и Норвегия первыми справились со стойкой, Нигматуллина же начала стрельбу с промаха.

12:11

Нигматуллина показала шестой ход на втором круге, уступив восемь секунд Рёйселанд.

12:09

Финка и китаянка недолго были впереди, они сразу же сильно отстали и оказались за Нигматуллиной. Россиянка поднялась на пятое место, но отстала сильнее от Виттоцци. 22 секунды не хватает до лидера гонки.

12:06

Лидерство благодаря чистой стрельбе захватили сборные Италии, Финляндии и Китая. У Рёйселанд была заминка из-за неполадок с оптикой, она лишь замыкает десятку. Совсем не повезло Фойгт — немка зашла на штрафной круг.

12:06

Россиянке понадобилось два дополнительных патрона на первой лёжке. Она опустилась на седьмое место, но ещё ничего не потеряно. От призовой тройки её отделяют 15 секунд.

12:03

Нигматуллина бежит в начале пелотона, входит в число лидеров. А вот Фойгт уже немного отстала. Впрочем, бег сегодня практически не будет иметь значения — всё решит стрельба в предельно жёстких условиях.

12:00

Напомним, что всем нужно пробежать по 6 км и совершить по одной стрельбе лёжа и стоя.

12:00

Поехали! 20 участниц первого этапа стартовали!

11:58

Сборная России никогда ещё не выигрывала медали в смешанной эстафете. На чемпионатах мира последним успехом была бронза в 2017 году, когда в команду входил Логинов. Норвежцы же не проигрывали ни одно первенство планеты с 2019 года.

11:54

На первом этапе выступят немало сильных биатлонисток, с которыми придётся соперничать Нигматуллиной. Это норвежка Марте Рёйселанд, белоруска Динара Алимбекова, француженка Анаис Шевалье-Буше, шведка Ханна Эберг, немка Ванесса Фойгт и итальянка Лиза Виттоцци.

11:50

В единственной смешанной эстафете этого сезона россияне финишировали пятыми. Но тогда сборная выступала в экспериментальном составе, сейчас же её представляют лучшие в команде. Напомним, что в мужских и женских эстафетах россияне всего в одном случае из восьми оставались без медалей.

11:48

В Чжаньцзякоу, где пройдут соревнования, очень холодно и дует сильный ветер. Гонка закончится уже после захода солнца, так что финишёрам будет особенно сложно. Но надеемся, что все справятся с такой непростой погодой.

11:46

Сегодня на старт выйдут 20 команд, в том числе все основные фавориты — Норвегия, Франция, Германия, Швеция, Белоруссия и многие другие. 

11:44

Сегодня лыжная сборная в лице Натальи Непряевой завоевала первую медаль для сборной России. Теперь посмотрим, что покажут биатлонисты. Шансы на успех у них тоже есть.

11:42

Сборная России будет представлена Ульяной Нигматуллиной, Кристиной Резцовой, Александром Логиновым и Эдуардом Латыповым. 

11:40

Добрый день! Всех любителей биатлона приглашаем на текстовую онлайн-трансляцию смешанной эстафеты с зимних Олимпийских игр в Пекине. В 12:00 мск начнётся розыгрыш первых медалей в этом виде спорта.

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