Первая медаль: Непряева выиграла серебро в скиатлоне на ОИ-2022 в Пекине
- AP
- © Aaron Favila
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05 февраля 2022
К слову, бронза Штадлобер, которая готовилась к сезону с российской сборной, стала первой для австрийских лыжных гонок.
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Поздравляем Непряеву с невероятным успехом! Быть лучшей после Йохауг — это фантастическое достижение. Тем более, что по ходу дистанции совсем не было понятно, готова ли Наталья к борьбе за медали.
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Рыгалина блестяще пробежала вторую половину дистанции и финишировала восьмой. Сорина стала 11-й. Ступак всё ещё бежит.
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Да! Непряева выиграла серебро у Штадлобер! Есть первая медаль у сборной России на этой Олимпиаде!
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Йохауг выиграла золото! Но мы ждём следующих лыжниц на финише.
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Разгоняется Наталья! Нисканен и Карлссон отстали, только Штадлобер может помешать выиграть серебро!
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Ну и не будем забывать, что у Непряевой есть задатки спринтера, на финише она может обыграть кого угодно из своих ближайших соперниц.
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Непряева держалась на подъёме за соперницами, но всё-таки прошла Нисканен. Видно, что россиянка очень уверенно себя чувствует и просто ждёт момента для атаки.
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Йохауг может выиграть скиатлон с рекордным для Олимпиад отрывом. Обычно золото у девушек разыгрывалось прямо на финише, а сейчас норвежка уже выигрывает около 45 секунд у всех соперниц.
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Финская лыжница тянет за собой квартет. Это удивительно, ведь коньковый ход не является её специализацией. Казалось, что именно она будет лишней в этом квартете, но нет.