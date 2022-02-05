Первая медаль: Непряева выиграла серебро в скиатлоне на ОИ-2022 в Пекине

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Владимир Зайвый
Наталья Непряева выиграла серебро в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине. Это первая медаль для сборной России на этих соревнованиях. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, третьей к финишу прибежала австрийка Тереза Штадлобер. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Первая медаль: Непряева выиграла серебро в скиатлоне на ОИ-2022 в Пекине
  • AP
  • © Aaron Favila
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  • 05 февраля 2022

    К слову, бронза Штадлобер, которая готовилась к сезону с российской сборной, стала первой для австрийских лыжных гонок.

  • Поздравляем Непряеву с невероятным успехом! Быть лучшей после Йохауг — это фантастическое достижение. Тем более, что по ходу дистанции совсем не было понятно, готова ли Наталья к борьбе за медали.

  • Рыгалина блестяще пробежала вторую половину дистанции и финишировала восьмой. Сорина стала 11-й. Ступак всё ещё бежит.

  • Да! Непряева выиграла серебро у Штадлобер! Есть первая медаль у сборной России на этой Олимпиаде!

  • Йохауг выиграла золото! Но мы ждём следующих лыжниц на финише.

  • Разгоняется Наталья! Нисканен и Карлссон отстали, только Штадлобер может помешать выиграть серебро!

  • Ну и не будем забывать, что у Непряевой есть задатки спринтера, на финише она может обыграть кого угодно из своих ближайших соперниц.

  • Непряева держалась на подъёме за соперницами, но всё-таки прошла Нисканен. Видно, что россиянка очень уверенно себя чувствует и просто ждёт момента для атаки.

  • Йохауг может выиграть скиатлон с рекордным для Олимпиад отрывом. Обычно золото у девушек разыгрывалось прямо на финише, а сейчас норвежка уже выигрывает около 45 секунд у всех соперниц.

  • Финская лыжница тянет за собой квартет. Это удивительно, ведь коньковый ход не является её специализацией. Казалось, что именно она будет лишней в этом квартете, но нет.

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