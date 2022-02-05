Первая медаль: Непряева выиграла серебро в скиатлоне на ОИ-2022 в Пекине

Наталья Непряева выиграла серебро в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине. Это первая медаль для сборной России на этих соревнованиях. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, третьей к финишу прибежала австрийка Тереза Штадлобер. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.

AP

© Aaron Favila