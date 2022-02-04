Фаткулина и Шипачёв — знаменосцы, а Кацалапов — капитан: превью дня открытия Игр в Пекине

| Екатерина Бредина

Первым днём Олимпиады в Пекине официально станет пятница, хотя соревнования начались ещё в среду. 4 февраля стартуют турниры по женскому хоккею, фигурному катанию и кёрлингу, а вечером состоится церемония открытия Игр. Флаг Олимпийского комитета России понесут конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв. Церемонию посетят более 20 лидеров различных государств, в том числе президент РФ Владимир Путин.

Церемония открытия: Шипачёв и Фаткулина — знаменосцы

Церемония открытия Олимпиады начнётся в 15:00 по московскому времени и продлится около двух часов. Она пройдёт на Национальном стадионе Пекина — там же, где состоялось открытие летних ОИ 14 лет назад.

Причём руководить шоу-программой будет режиссер Чжан Имоу, который трижды номинировался на премию «Оскар» и проводил аналогичное мероприятие в 2008 году. Основными темами станут мир во всем мире, экология, олимпийские ценности и принципы, а в качестве главной концепции послужит единая судьба человечества. По сравнению с предыдущими мероприятиями нынешнее не такое масштабное — число актёров сокращено примерно в пять раз из-за пандемии коронавируса. Но зато должно быть использовано множество современных технологий.

В Пекине, как и летом в Токио, у каждой сборной будет два знаменосца — мужчина и женщина, что по замыслу МОК позволяет соблюсти гендерное равенство. Флаг Олимпийского комитета России понесут конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв.

На церемонии ожидается большое число официальных лиц. Уже прилетели в Пекин Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и председатель Генеральной ассамблеи ООН Абдулла Шахид. Посетит мероприятие и президент России Владимир Путин.

Фигурное катание: Кацалапов — капитан сборной России

Всё внимание российских болельщиков в субботу утром будет приковано к фигурному катанию. В Пекине начинается командный турнир. В пятницу короткие программы продемонстрируют мужчины, танцевальные дуэты и спортивные пары. В воскресенье, 6 февраля, на олимпийский лёд впервые выйдут девушки.

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Накануне соревнований специалисты с нетерпением ждали объявления состава отечественной сборной, чтобы понять, попробует ли ФФККР сделать олимпийскими чемпионками сразу трёх одиночниц. Такой расклад возможен, если Александра Трусова и Анна Щербакова примут участие в командном турнире, а рекордсменка мира Камила Валиева победит в личных соревнованиях.

Однако руководство федерации решило сохранить интригу и имя фигуристки пока анонсировать не стало. Таким образом, за сборную ОКР пока заявлены Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Последний был назначен капитаном.

Всего в турнире примут участие десять сильнейших сборных согласно рейтингу ISU, завоевавшие олимпийские лицензии как минимум в трёх видах. По итогам короткой программы пять худших коллективов завершат соревнования. Оставшиеся сборные, имеющие более одной лицензии в личных соревнованиях, смогут произвести замену.

Безоговорочным фаворитом командного турнира считается Россия. Лишить отечественных фигуристов золота могут только они сами, если не справятся с волнением. Навязать борьбу постараются команды США и Японии, которые также обладают сбалансированным составом.

Впервые в таком формате соревнования прошли на Олимпийских играх в Сочи. Тогда победу одержали хозяева. В Пхёнчхане золото завоевала Канада. Отечественный коллектив стал вторым, а тройку лучших замкнула сборная США.

Хоккей: первый матч женской сборной России без шести игроков

Максимально сильно пандемия коронавируса грозит ударить по командным видам спорта. В частности, по хоккею. Накануне первого матча групповой стадии соревнований положительный тест на COVID-19 сдали сразу шесть представительниц женской сборной России: Ангелина Гончаренко, Ольга Сосина, Людмила Белякова, Екатерина Николаева, Диана Фахрутдинова и Лиана Ганеева.

Однако пока беспокоиться по поводу проблем с составом рано из-за необычного формата турнира. В нём принимают участие десять команд, которые разбиты на две пятёрки по рейтингу. При этом из группы А, куда попали США, Канада, Финляндия, Россия и Швейцария, в четвертьфинал проходят все коллективы. В то время как из группы B — только три.

Поэтому настоящая борьба развернётся между Японией, Чехией, Швецией, Данией и Китаем, а для остальных сборных начало соревнований будет скорее напоминать контрольные встречи.

В первом матче в соперниках у россиянок Швейцария. В последний раз девушки встречались в четвертьфинале чемпионата мира в Калгари в августе прошлого года. Тогда отечественный коллектив уступил в овертайме со счётом 2:3 и в итоге занял на турнире пятое место.

В пользу швейцарок говорит и полноценная подготовка к Олимпиаде. Если подопечные Евгения Бобарико из-за коронавируса не сыграли ни одной товарищеской встречи и будут в пятницу действовать на льду, по сути, с чистого листа, то соперницы провели два спарринга, в которых победили Швецию (5:0) и Германию (6:1). Правда, в первом официальном противостоянии, состоявшемся в четверг, всё уже было не так радужно. Швейцарки уступили канадкам со счётом 1:12.

Однако несмотря на кадровые проблемы Бобарико пообещал, что его подопечные постараются с достоинством выйти из сложившейся ситуации.

«Нам сложно, так как давно не играли, нет практики. Хоккеисток для участия в матче со Швейцарией нам хватит. Заявка уже составлена, но она может измениться, поскольку мы не знаем, какими будут результаты следующих тестов. Нам не остаётся ничего, кроме как сильнее сплотиться и биться за своих подруг», — признался специалист в интервью «Р-Спорт».

Главными фаворитами женского хоккейного турнира являются две североамериканские сборные — Канада и США. Эти команды выиграли все шесть Олимпиад, где был представлен данный вид. Причём в финалах они неизменно встречались друг с другом. Российский коллектив ещё ни разу не становился призёром Игр, но дважды в течение последнего десятилетия выигрывал бронзовые медали чемпионатов мира. Главными конкурентками национальной сборной в борьбе за попадание на пьедестал являются хоккеистки из Финляндии, которые в 2019-м завоевали серебро первенства планеты.

Кёрлинг: в турнире смешанных пар без россиян

Соревнования по кёрлингу в смешанных парах стартовали в Пекине ещё в среду. В финальном раунде принимают участие десять команд, которые проводят круговой турнир. Затем четыре лучшие коллектива попадают в плей-офф. Россия в данном виде программы отобраться на Олимпиаду не смогла. Анна Сидорова и Алексей Тимофеев уступили в прошлом году в финальном матче отборочного раунда американцам.

На четвёртое февраля намечено сразу семь матчей. Центральным станет противостояние действующего чемпиона мира Швейцарии и Канады. «Кленовые листья» на последнем мировом первенстве стали четвёртыми, однако лидируют в мировом рейтинге.