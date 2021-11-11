«Это кажется невообразимым»: футболистка ПСЖ арестована по подозрению в организации нападения на одноклубницу

Футболистка «Пари Сен-Жермен» Амината Диалло арестована полицией по подозрению в организации нападения на свою одноклубницу Хейру Хамрауи. Неделю назад, 4 ноября, двое неизвестных напали на 31-летнюю спортсменку и избили её по ногам железным прутом. Предполагается, что таким образом Диалло могла попытаться устранить конкурентку за место в основном составе. Другие игроки парижской команды также сообщили о поступавших им угрозах.

Настоящая криминальная драма разворачивается в эти дни во французском футболе. Игрок женской команды «Пари Сен-Жермен» Амината Диалло была арестована по подозрению в организации нападения на свою одноклубницу Хейру Хамрауи, в результате которого последняя получила травмы ног. Также сообщается, что в последнее время и другие члены команды получали угрозы в свой адрес.

Диалло была задержана утром 10 ноября полицией округа Версаль. 26-летняя спортсменка играет на позиции полузащитника и несколько раз вызывалась в сборную Франции, за которую провела в общей сложности семь игр и забила один мяч.

Инцидент, к которому приковано внимание правоохранительных органов и французской общественности, произошёл 4 ноября. По данным L'Equipe, в этот день Хамрауи и ещё несколько игроков ПСЖ возвращались домой с командного ужина из ресторана. Хавбек находилась в машине вместе с Диалло, которая сидела за рулём, когда к ним около десяти часов вечера подошли двое мужчин в масках. СМИ пишут, что один из злоумышленников вытащил Хамрауи наружу, после чего её несколько минут били железным прутом. Отмечается, что преступники целились именно по ногам футболистки. После этого нападавшие скрылись, не тронув ни имущество спортсменки, ни Аминату Диалло.

Хамрауи была сразу же доставлена в больницу, где ей диагностировали повреждения бёдер и берцовых костей. RMC Sport сообщил, что спортсменка избежала серьёзных последствий и быстро восстанавливается.

Тем не менее 31-летняя полузащитница пока не сможет принять участие в ближайших матчах ПСЖ. 9 ноября она должна была сыграть с «Реалом» в женской Лиге чемпионов, эта встреча стала бы для неё сотой в составе парижского клуба. Отсутствие Хамрауи первоначально объяснялось личными причинами, а вместо неё на поле вышла как раз Диалло, выступающая на той же позиции.

Пострадавшая перешла в ПСЖ летом 2021 года из «Барселоны», как и Диалло, которая вернулась из аренды в «Атлетико». Хамрауи стала основным игроком, а Диалло обычно выходила на замену вместо неё. Также девушки конкурировали за место в сборной Франции. При этом источники, знакомые с обеими спортсменками, уверяют, что они состояли в дружеских отношениях и даже успели съездить в отпуск вместе.

После нападения к дому Хамрауи были приставлены два охранника. Другие футболистки ПСЖ признались, что также в последнее время получали угрозы, а в анонимных звонках упоминалась фамилия пострадавшей. По данным Le Journal du Dimanche, полиция отследила звонки и обнаружила, что они следовали из района тюрьмы в Лионе, где находится знакомый Диалло. Он тоже стал фигурантом этого дела.

После ареста Диалло ПСЖ выступил с заявлением по поводу произошедшего. Клуб подтвердил, что девушка была задержана в связи с расследованием нападения на партнёршу по команде, и осудил любые проявления насилия. В пресс-службе французского гранда заверили, что клуб предпримет все усилия, чтобы гарантировать безопасность всем своим футболисткам, а также будет содействовать следствию.

На инцидент отреагировал и президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ. Он признался, что шокирован в связи с возможными обвинениями в адрес Диалло и не может поверить в случившееся.

«Эти подозрения немыслимы. Я знаю обеих спортсменок. Я буду потрясён, если сказанное окажется правдой. Это кажется невообразимым», — цитирует Ле Граэ The New York Times.

Пока что эта история сильно напоминает самый известный криминальный скандал в мире фигурного катания. В 1994 году при похожих обстоятельствах пострадала американская спортсменка Нэнси Кэрриган. Нападение на неё произошло во время подготовки к национальному первенству, которое служило отбором на Олимпийские игры. Её ударил по ноге некий Шейн Стэнт, из-за чего спортсменка снялась с соревнований.

Вскоре стала известна связь между нападавшим и главной соперницей Кэрриган — Тоней Хардинг. Она призналась, что была в курсе готовившегося покушения, но отрицала свою причастность к нему. В итоге Кэрриган всё-таки выступила на Олимпиаде в Лиллехаммере и заняла второе место. Хардинг тоже приняла в ней участие, но провалилась из-за проблем со шнурком. Позднее её приговорили к условному тюремному сроку, общественным работам и штрафу, а также пожизненно дисквалифицировали.