Рекорд Иммобиле, нули Головина и хет-трик Орты из голевых передач: чем запомнился 4-й тур группового этапа Лиги Европы

«Марсель» и «Лацио» во второй раз подряд разошлись миром. При этом 160-м забитым мячом в составе римлян отметился Чиро Иммобиле, который побил рекорд результативности клуба. «Монако» и ПСВ не сумели поразить ворота друг друга, а Александр Головин вышел на замену сразу после перерыва. «Брага» обыграла «Лудогорец» благодаря трём голевым передачам Рикарду Орты. А «Лион» и «Айнтрахт» обеспечили себе участие в плей-офф. Чем запомнился четвёртый тур группового этапа Лиги Европы — в материале RT.

Уверенная поступь «Лиона»

После четвёртого тура группового этапа Лиги Европы лишь один клуб досрочно гарантировал себе первое место в своём квартете — французский «Лион». Вдобавок подопечные Петера Боша — единственные, кто ещё не терял очков на этой стадии, хотя в четверг навязать им конкуренцию удалось «Спарте». Пражане достойно смотрелись на «Стад де Люмьер» и, отдав инициативу, при случае организовывали быстрые контратаки.

Однако сил у гостей хватило только на час. Затем напомнил о себе опытный форвард хозяев Ислам Слимани. Всего трёх минут хватило алжирцу, чтобы оформить дубль и сломить сопротивление оппонента.

После этого он уступил место на поле Карлу Токо-Экамби, которого тренерский штаб изначально решил поберечь. Но камерунец не ушёл с поля без гола и на этот раз.

В добавленное время он поразил ворота Флорина Ницэ и продлил результативную серию в рамках турнира до четырёх встреч. В них нападающий отличился шесть раз.

Удачный выход на замену помог ему выбиться в единоличные лидеры гонки бомбардиров ЛЕ. На один мяч от него теперь отстают Махир Эмрели («Легия»), Киого Фурухаси («Селтик») и Эннер Валенсия («Фенербахче»).

Дружные победы «Байера» и «Айнтрахта»

Удачно сложился игровой день и для двух немецких команд. «Байер» и «Айнтрахт» одержали очередные победы. Особенно ярко сложился тур для леверкузенцев. Они принимали крепкий «Бетис», с которым после первого круга делили лидерство в квартете G.

Борьбы в этом противостоянии неожиданно не получилось. Началось всё с пропущенного гостями «в раздевалку» мяча от Муссы Диаби. Француз, поразив ворота соперника, поймал кураж и во втором тайме вдоволь поиздевался над оппонентом. Не успели футболисты вернуться на поле, как вингер оформил дубль. А в концовке 22-летний спортсмен отдал результативные передачи на Надима Амири и Флориана Вирца.

Куда сложнее пришлось в четверг «Айнтрахту». Подопечные Оливера Гласнера на выезде сошлись с «Олимпиакосом» и едва не потеряли очки. Уже на 12-й минуте Юссеф Эль-Араби открыл счёт и отметился четвёртым голом в рамках турнира. Гости быстро отыгрались благодаря точному выстрелу Даити Камады. Однако ещё раз пробить Томаша Вацлика никак не удавалось, скорее чемпион Греции мог выйти вперёд.

В итоге всё решила удачная замена немецкого коллектива. Ближе к финальному свистку тренерский штаб бросил в бой арендованного у «Милана» Йенса Хёуге, а в компенсированное судьёй время норвежец забил и принёс «Айнтрахту» важнейшую победу. Теперь команда из Франкфурта-на-Майне не опустится ниже второй строчки и гарантированно сыграет в плей-офф ЛЕ.

Спасение «Марселя» и «Генка» в концовке

Между тем «Марсель» и «Лацио» не сумели воспользоваться осечкой «Галатасарая» и не сократили отставание от лидера квартета E. Их очное противостояние вновь завершилось вничью, только на этот раз соперники огорчили друг друга по два раза — 2:2. Главными героями первого тайма стали арбитры VAR, которые приняли сразу два ключевых решения: сначала они подсказали Хосе Санчесу Мартинесу назначить пенальти в ворота гостей за нарушение правил на Аркадиуше Милике, а на пятой добавленной минуте посоветовали ему отменить неправильно зафиксированный у сравнявшего счёт Фелипе Андерсона офсайд.

В начале второго тайма римляне вышли вперёд. Чиро Иммобиле подхватил снаряд, воспользовавшись грубейшей ошибкой защитника, ворвался в штрафную и точно пробил в дальний угол. Этот гол стал для нападающего 160-м в составе «Лацио», позволив обогнать Сильвио Пиолу и выйти на первое место в списке лучших бомбардиров коллектива за всю историю.

Однако «Марсель» проявил характер и сумел спастись. На 82-й минуте Димитри Пайет с близкой дистанции добил мяч в сетку. Мало того, в оставшееся до финального свистка время хозяева могли вырвать победу, но не хватило немного удачи. Однако и четвёртая ничья подряд стала важным результатом, который позволил команде не отпустить конкурента в отрыв.

По схожему сценарию развивалось противостояние «Генка» и «Вест Хэма» в рамках группы H. Бельгийский коллектив на домашней арене также открыл счёт, причём Джозеф Пэйнтсил отличился уже на четвёртой минуте. Однако после перерыва в составе соперника дубль оформил Мохамед Саид Бенрахма. Но, как и «Марсель», «Генк» ушёл от поражения в концовке. Невольную помощь хозяевам оказал Томаш Соучек, отметившийся автоголом. Так хозяева поднялись на третье место, а лондонцы потеряли первые очки на групповой стадии турнира.

Внушительная статистика «Браги»

А в группе F произошла смена лидера. «Брага» воспользовалась поражением «Црвены Звезды» от «Мидтьюлланна» и, уверенно обыграв дома «Лудогорец» (4:2), вышла на первое место. Чемпион Болгарии пытался увезти из Португалии очки и даже сравнял счёт на 33-й минуте, но слишком много позволял сопернику в атаке. Подопечные Карлуша Карвальяла нанесли 26 ударов, 11 из которых пришлись в створ. Если бы не совершивший семь сейвов Кристиян Калина, разградцы могли уступить гораздо крупнее.

Сломить сопротивление «Лудогорца» помог 27-летний капитан Рикарду Орта. Вингер ещё в первом тайме оформил хет-трик из голевых передач, причём на это у него ушло всего 16 минут. Если в предыдущих двух встречах еврокубка футболист отметился голами, то на этот раз ассистировал партнёрам и впервые в карьере отдал три результативных паса за игру. Всего же во всех турнирах в текущем сезоне Орта набрал 12 очков по системе «гол + пас» в 15 матчах.

Тусклая игра «Монако»

С большим интересом болельщики ждали противостояния «Монако» и ПСВ, однако оно по большому счёту разочаровало. Монегаски в случае победы гарантировали бы себе путёвку в плей-офф ЛЕ, но довольствовались нулевой ничьей. Они хотя и больше владели мячом, но практически не создавали опасные моменты и нанесли всего два удара в створ ворот Йоэля Дроммеля. Гости оказались чуть активнее, но также нечасто беспокоили Александра Нюбеля.

После перерыва Нико Ковач выпустил на замену ряд лидеров в надежде сломить сопротивление оппонента. В том числе на поле вышел Александр Головин. Недавно восстановившийся после травмы полузащитник на этот раз отыграл целый тайм и запомнился опасной подачей с правого фланга, которую едва не преобразовал в гол Джибриль Сидибе. А в концовке хозяева претендовали на пенальти после падения в чужой штрафной Софьяна Диопа, но Джюнейт Чакыр указывать на «точку» не стал, и коллеги на VAR согласились с его мнением.

Таким образом, в группе B все остались при своих из-за сенсационной осечки «Реал Сосьедада». Лидирующие в чемпионате Испании баски неожиданно разошлись миром с аутсайдером «Штурмом» — 1:1. Причём в составе австрийского коллектива открыл счёт экс-полузащитник московского «Динамо» Якоб Янтшер.