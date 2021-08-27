Бронзовая традиция Потаповой, второе золото Шабалиной и 24-я медаль экс-россиянки: чем запомнился 3-й день Паралимпиады

На Паралимпиаде в Токио завершился третий день соревнований. Пловчиха Валерия Шабалина и шпажист Александр Кузюков стали двукратными чемпионами Игр. Дзюдоистка Виктория Потапова, полностью лишённая зрения, выиграла свою четвёртую бронзу с 2004 года. Родившаяся в России американская пловчиха Джессика Лонг заняла третье место и добавила в свою коллекцию 24-ю медаль за карьеру.

Плавание

Третий день соревнований по плаванию снова стал золотым для сборной России. Валерия Шабалина ещё на старте Паралимпиады выиграла награду высшего достоинства, а в пятницу добавила к ней ещё одну. 26-летняя спортсменка, выступающая среди лиц с интеллектуальными нарушениями, заняла первое место в заплыве на 200 м вольным стилем.

В отличие от своего первого финала, в котором Шабалина победила с мировым рекордом, теперь ей пришлось выдержать жёсткую конкуренцию с британкой Бетани Фёрт, которая была действующей паралимпийской чемпионкой в этом виде. После 150 м россиянка уступала ей, но смогла так прибавить, что в итоге выиграла у соперницы 0,28 секунды.

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Дарья Пикалова всё ещё продолжает свою погоню за первым золотом Паралимпийских игр. В пятничном финале на 100 м на спине 27-летняя спортсменка выиграла свою шестую медаль за карьеру, но остановилась в шаге от победы. Ей не хватило 0,32 секунды до результата британской пловчихи Ханны Расселл. Завоевать долгожданное золото Пикалова попробует ещё в трёх дистанциях.

Ещё одну бронзу в командную копилку положил Вячеслав Емельянцев, выступавший в той же категории, что и Шабалина. Он должен был стать одним из героев Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, перед которой выиграл три золота чемпионата мира. Но его дебют состоялся только в Токио, где ему пришлось приложить немало сил, чтобы вырвать бронзу у австралийца Лиама Шультера.

На пьедестал почёта также поднялась ещё одна уроженка России, выступающая за другую страну. Имя американки Джессики Лонг и её история уже давно известны многим любителям спорта. Она родилась в Братске, тогда её звали Татьяна Кириллова. У девочки отсутствовали берцовые кости, и мама отказалась от ребёнка, после чего её удочерила пара из США. Повзрослев, девушка стала настоящей легендой паралимпийского плавания. С 2004 года и до начала нынешней Паралимпиады она выиграла 23 медали, в том числе 13 золотых. В Токио она приехала на свои пятые Игры и пока что ограничилась бронзой в заплыве на 100 м на спине.

Фехтование

Ещё недавно в сборной России по фехтованию только мечтали о своих первых паралимпийских медалях. В Токио же сразу несколько спортсменов успели не только подняться на пьедестал почёта, но и дважды его покорить. В пятницу состоялись командные турниры по шпаге, которые принесли мужчинам золото, а девушкам бронзу.

Накануне Александру Кузюкову уже удалось выиграть личный турнир, Максиму Шабурову — стать серебряным призёром, а Артуру Юсупову — добраться до четвертьфинала. После этого они уже могли бросить вызов самой мощной державе в фехтовании на колясках — Китаю. Две страны сначала померились силами на групповом этапе, и этот матч остался за азиатской командой. Но поражение не имело никакого значения, так как решающие схватки были ещё впереди.

Россияне добрались до финала, где снова встретились с китайцами. Новый раунд противостояния начинался довольно удачно, пока Тянь Цзяньцуань не выиграл схватку с Кузюковым со счётом 9:1. Но Шабурову удалось сразу же вернуть преимущество своей команде, после чего финал уже проходил под диктовку российских фехтовальщиков.

Женской команде в составе серебряного призёра личного турнира Виктории Бойковой, Алёны Евдокимовой и Юлии Майи пока бороться с китайскими соперницами не удаётся. Они сошлись в полуфинале, и уже после четвёртой дуэли отставание в счёте стало двузначным. Но зато в поединках за бронзу с Гонконгом россиянки не дрогнули. Они ни разу не позволили соперницам быть впереди, а Бойкова и Майя одни из своих дуэлей даже выиграли с сухим счётом.

Дзюдо

На Паралимпиаде в Токио стартовал турнир по дзюдо среди незрячих спортсменов. В этом виде спорта у сборной России есть своя настоящая легенда — представительница весовой категории до 48 кг Виктория Потапова. Ещё в детстве она полностью потеряла зрение из-за рака, но это не помешало ей заняться дзюдо. В 2004 году Потапова выиграла первую бронзу на Паралимпиаде, а спустя четыре и восемь лет повторила тот успех.

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47-летняя москвичка приехала и в Японию, на родину своего вида спорта. Потапова выиграла две схватки и вышла в полуфинал, но уступила в нём азербайджанке Шахане Хаджиевой, так и не сумев реализовать мечту о более ценной медали. Но и отказываться от бронзы россиянка не стала. В поединке с тайванькой Ли Кай Линь ей понадобилось чуть больше минуты, чтобы победить соперницу иппоном. Свою четвёртую медаль Потапова посвятила своей дочери — у неё тоже с детства были проблемы с глазами, и спортсменке приходилось собирать средства на её лечение, которое помогло девочке остаться зрячей.

На третью ступень пьедестала почёта затем поднялась ещё один ветеран Паралимпиад Алеся Степанюк. В 2008 году она уже выигрывала бронзу в категории до 52 кг и спустя 13 лет повторила тот результат. 36-летняя спортсменка проиграла в Токио в первой же схватке, но отобралась в утешительный турнир. В его финале россиянка поборола хозяйку соревнований Юи Фудзивару.

Лёгкая атлетика

В пятницу также начались соревнования по лёгкой атлетике. Первое золото для России в этом виде спорта завоевал толкатель ядра в категории F37 Альберт Хинчагов. Спортсмен из Северной Осетии в свои 24 года уже выиграл чемпионат Европы и мира, и для завершения коллекции ему оставалось победить на Паралимпиаде. В финале он оказался единственным, кто отправлял снаряд за 15 м. В своей лучшей попытке Хинчагов побил личный рекорд с результатом 15,78 м.

Таким же уверенным фаворитом в беговой категории T37 был Андрей Вдовин. На его счету девять побед на чемпионатах мира, в том числе три — на последнем турнире в 2019 году. Однако в этом сезоне у него неожиданно появился сильный соперник в лице американца Ника Мэйхью, который раньше занимался паралимпийским футболом. Ещё до приезда в Токио он побил мировой рекорд на 100-метровке, а в предварительных забегах первым в своём классе выбежал из 11 секунд.

В финале Вдовин так и не смог догнать Мэйхью — тот в очередной раз превысил мировое достижение, остановив секундомер на отметке 10,95 с. Вдовин стал вторым с лучшим временем для Европы. Хоть ему и могло быть обидно уступить в виде спорта, в котором много лет не знал поражений, но ещё хуже пришлось его соотечественнику Чермену Кобесову. В этом же забеге он стал четвёртым, проиграв лишь одну сотую секунды индонезийцу Саптойоге Пурномо.