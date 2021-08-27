Безжалостный жребий: как российским клубам достались сильные соперники в еврокубках

«Зенит», «Спартак» и «Локомотив» узнали своих соперников по групповым этапам Лиги чемпионов и Лиги Европы. Из девяти команд, доставшихся российским клубам по итогам жеребьёвок, шесть представляют ведущие европейские первенства — Италию, Англию и Францию, а остальные три — чемпионы Польши и Швеции и серебряные призёры Турции. Исходя из уровня оппозиции, нынешний еврокубковый сезон может сложиться для страны ещё хуже, чем предыдущие.

Изначально считалось, что нынешний еврокубковый сезон будет очень непростым для команд из России. Падение в таблице коэффициентов УЕФА привело к тому, что РПЛ лишилась одной из двух прямых путёвок в Лигу чемпионов, а её единственный представитель потерял место в первой корзине. Между тем изменение формата Лиги Европы сделало состав участников турнира крайне сильным, до предела осложнив задачу по выходу из группы. Поэтому перспективы отечественных коллективов вызывали опасения ещё в преддверии жеребьёвки соревнований, а по её окончании лишь подтвердились.

За последние годы «Зениту» неоднократно везло с жеребьёвкой в Лиге чемпионов. Безусловно, во многом этому способствовало их нахождение в первой корзине, но и из второй им крайне редко попадались соперники экстра-класса. С натяжкой к таким можно причислить дортмундскую «Боруссию» и «Бенфику» («Лион» был выбран из третьей), но только если забыть, что на их месте вполне могли оказаться условные «Реал», «Атлетико», «Барселона» и «Манчестер Сити».

Удивительным может показаться тот факт, что с 2014 года петербуржцам ни разу не попадался и соперник из числа команд, входивших в десятку сильнейших по версии УЕФА. Последний раз таковым становилась всё та же «Бенфика», но и тогда её присутствие в элите казалось не до конца логичным. Ведь к тому привели скорее не успехи в Лиге чемпионов, а выход в финал Лиги Европы. Тогда это нашло своё подтверждение и на футбольном поле. Португальцы заняли последнее, четвёртое место в группе.

Теперь же «Зенит» оказался в одном квартете сразу с двумя грандами — причём как по месту в таблице коэффициентов, так и по уровню исполнителей. И если первое случалось восемь лет назад («Атлетико» и «Порту»), то второе последний раз происходило ещё в 2000-х. В сезоне-2008/09 петербуржцы были вынуждены бороться за путёвку в плей-офф с «Ювентусом» и «Реалом» и ожидаемо не преуспели. Тогда они стали третьими, опередив белорусский БАТЭ.

И есть все основания полагать, что и в этот раз пределом мечтаний действующих чемпионов РПЛ станет борьба за третью строчку и возможность сыграть в плей-офф Лиги Европы. «Челси» и «Ювентус» и ранее казались непроходимыми оппонентами для команд из России, а с учётом нынешнего кризиса в отечественном футболе об этом крайне сложно мечтать. Верить во внезапный успех были бы какие-то основания, если бы в предыдущие годы «Зенит» хоть раз финишировал вторым или третьим в группе, но ведь и с объективно более слабыми противниками он не добивался успеха, вследствие чего и сам коллектив, и его наставник становились объектами жёсткой критики. Сергея Семака и вовсе стали упрекать в неспособности готовить своих футболистов к международным встречам. И вряд ли в этот раз у него будет много возможностей доказать обратное.

В свете этого ключевыми для «Зенита» станут игры с «Мальмё», с которым он ни разу не пересекался ранее. Матчи с уступающими по всем показателям противником должны будут дать ответ на вопрос, связаны ли проблемы российского футбола исключительно с заметно снизившимся в последнее время уровнем исполнителей или имеют место быть и другие проблемы. В частности, не самый высокий уровень тренерских кадров и несоответствие современным тенденциям. На бумаге петербуржцы должны легко справиться со скандинавами, но последние неудачи отечественных клубов в еврокубках заставляют готовиться к неожиданным результатам. Поражение от 21-кратного чемпиона Швеции станет ещё более тревожным звоночком, чем два фиаско в противостоянии с «Брюгге» в прошлом сезоне.

Но если у «Зенита» присутствует хотя бы один соперник по квартету, которого он заметно превосходит как по уровню исполнителей, так и по последним результатам, то «Локомотиву» и «Спартаку» повезло заметно меньше. Уменьшение числа участников Лиги Европы до предела подняло уровень конкуренции, вследствие чего число «групп смерти» резко возросло. И российским командам не повезло оказаться именно в таких.

Казалось бы, место во второй корзине должно было помочь «Локомотиву» избежать попадания в группу с тремя сильными противниками, но на деле получилось иначе. «Лацио», «Марсель» и «Галатасарай» относятся именно к таким. Первые двое в прошлом году выступали в Лиге чемпионов, и если провансальцы с треском провалились, то римляне вышли в плей-офф. Да и турков списывать со счетов не стоит. В Стамбуле по традиции собран опытный коллектив, а гостевые матчи станут серьёзным испытанием для любого оппонента.

Кроме того, в летнее трансферное окно «Марсель» заметно усилился, причём за счёт как покупок, так и аренды звёздных футболистов. Состав пополнили Дженгиз Ундер, Пау Лопес, Маттео Гёндузи и Вильям Салиба — более чем достойный подбор исполнителей.

Положение «Спартака» и вовсе кажется крайне тяжёлым на основании сразу нескольких факторов. Смена тренера крайне негативно сказалась на результатах красно-белых, которые так и не могут адаптироваться к требованиям Руя Витории. Команда проиграла пять из восьми матчей на старте сезона и уже в ближайшее время может вновь сменить наставника. Но даже в идеальном состоянии москвичам было бы очень сложно соперничать с подобными оппонентами. Так, в группе C их ждут «Наполи», «Лестер» и «Легия».

О разнице в классе с представителями Серии А и АПЛ говорить практически не приходится. Подопечные Лучано Спаллетти и Брендана Роджерса ежегодно борются за попадание в четвёрку сильнейших в своих национальных чемпионатах и обладают мощнейшим подбором исполнителей. Что касается поляков, то противостояние с ними во многом напоминает предстоящие матчи между «Зенитом» и «Мальмё». По классу «Спартак» кажется сильнее, но в последние годы российские команды не раз оступались в играх с подобными оппонентами.

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Подтверждением того, что отечественным коллективам придётся крайне непросто в своих группах, являются результаты их очных матчей с оппонентами из Англии, Италии и Франции в XXI веке. Так, красно-белые уступили в шести из девяти встреч с представителями Англии, а командам с Апеннинского полуострова и вовсе проиграли три раза подряд. У железнодорожников показатели немного лучше, но лишь за счёт побед над клубами из Лиги 1. С соперниками из Серии А всё складывалось более чем неудачно. Лишь одна победа в девяти играх при шести поражениях.

Таким образом, по первоначальным раскладам нынешний еврокубковый сезон обещает стать одним из самых сложных за последние годы для российских клубов. Правда, если в предыдущие годы провалы условных «Зенита», ЦСКА и «Краснодара» были в какой-то степени неожиданными, то сейчас их легко будет объяснить. Неудачи последних лет привели к тому, что отечественные коллективы стали заметно ниже котироваться в Европе и тем самым ухудшили своё положение, получая менее благоприятный жребий.

В свою очередь, это может спровоцировать цепную реакцию и привести к тому, что в следующем году чемпионат России опустится ещё ниже в таблице коэффициентов УЕФА. С учётом того, что принести очки в копилку страны будет крайне сложно, уже в следующем году РПЛ может выпасть за пределы 15 сильнейших, что повлечёт за собой потерю прямой путёвки в Лигу чемпионов, а также сокращение общего числа участников еврокубков.