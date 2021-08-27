Безжалостный жребий: как российским клубам достались сильные соперники в еврокубках
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Изначально считалось, что нынешний еврокубковый сезон будет очень непростым для команд из России. Падение в таблице коэффициентов УЕФА привело к тому, что РПЛ лишилась одной из двух прямых путёвок в Лигу чемпионов, а её единственный представитель потерял место в первой корзине. Между тем изменение формата Лиги Европы сделало состав участников турнира крайне сильным, до предела осложнив задачу по выходу из группы. Поэтому перспективы отечественных коллективов вызывали опасения ещё в преддверии жеребьёвки соревнований, а по её окончании лишь подтвердились.
За последние годы «Зениту» неоднократно везло с жеребьёвкой в Лиге чемпионов. Безусловно, во многом этому способствовало их нахождение в первой корзине, но и из второй им крайне редко попадались соперники экстра-класса. С натяжкой к таким можно причислить дортмундскую «Боруссию» и «Бенфику» («Лион» был выбран из третьей), но только если забыть, что на их месте вполне могли оказаться условные «Реал», «Атлетико», «Барселона» и «Манчестер Сити».
Удивительным может показаться тот факт, что с 2014 года петербуржцам ни разу не попадался и соперник из числа команд, входивших в десятку сильнейших по версии УЕФА. Последний раз таковым становилась всё та же «Бенфика», но и тогда её присутствие в элите казалось не до конца логичным. Ведь к тому привели скорее не успехи в Лиге чемпионов, а выход в финал Лиги Европы. Тогда это нашло своё подтверждение и на футбольном поле. Португальцы заняли последнее, четвёртое место в группе.
Теперь же «Зенит» оказался в одном квартете сразу с двумя грандами — причём как по месту в таблице коэффициентов, так и по уровню исполнителей. И если первое случалось восемь лет назад («Атлетико» и «Порту»), то второе последний раз происходило ещё в 2000-х. В сезоне-2008/09 петербуржцы были вынуждены бороться за путёвку в плей-офф с «Ювентусом» и «Реалом» и ожидаемо не преуспели. Тогда они стали третьими, опередив белорусский БАТЭ.
И есть все основания полагать, что и в этот раз пределом мечтаний действующих чемпионов РПЛ станет борьба за третью строчку и возможность сыграть в плей-офф Лиги Европы. «Челси» и «Ювентус» и ранее казались непроходимыми оппонентами для команд из России, а с учётом нынешнего кризиса в отечественном футболе об этом крайне сложно мечтать. Верить во внезапный успех были бы какие-то основания, если бы в предыдущие годы «Зенит» хоть раз финишировал вторым или третьим в группе, но ведь и с объективно более слабыми противниками он не добивался успеха, вследствие чего и сам коллектив, и его наставник становились объектами жёсткой критики. Сергея Семака и вовсе стали упрекать в неспособности готовить своих футболистов к международным встречам. И вряд ли в этот раз у него будет много возможностей доказать обратное.
В свете этого ключевыми для «Зенита» станут игры с «Мальмё», с которым он ни разу не пересекался ранее. Матчи с уступающими по всем показателям противником должны будут дать ответ на вопрос, связаны ли проблемы российского футбола исключительно с заметно снизившимся в последнее время уровнем исполнителей или имеют место быть и другие проблемы. В частности, не самый высокий уровень тренерских кадров и несоответствие современным тенденциям. На бумаге петербуржцы должны легко справиться со скандинавами, но последние неудачи отечественных клубов в еврокубках заставляют готовиться к неожиданным результатам. Поражение от 21-кратного чемпиона Швеции станет ещё более тревожным звоночком, чем два фиаско в противостоянии с «Брюгге» в прошлом сезоне.
Но если у «Зенита» присутствует хотя бы один соперник по квартету, которого он заметно превосходит как по уровню исполнителей, так и по последним результатам, то «Локомотиву» и «Спартаку» повезло заметно меньше. Уменьшение числа участников Лиги Европы до предела подняло уровень конкуренции, вследствие чего число «групп смерти» резко возросло. И российским командам не повезло оказаться именно в таких.
Казалось бы, место во второй корзине должно было помочь «Локомотиву» избежать попадания в группу с тремя сильными противниками, но на деле получилось иначе. «Лацио», «Марсель» и «Галатасарай» относятся именно к таким. Первые двое в прошлом году выступали в Лиге чемпионов, и если провансальцы с треском провалились, то римляне вышли в плей-офф. Да и турков списывать со счетов не стоит. В Стамбуле по традиции собран опытный коллектив, а гостевые матчи станут серьёзным испытанием для любого оппонента.
Кроме того, в летнее трансферное окно «Марсель» заметно усилился, причём за счёт как покупок, так и аренды звёздных футболистов. Состав пополнили Дженгиз Ундер, Пау Лопес, Маттео Гёндузи и Вильям Салиба — более чем достойный подбор исполнителей.
Положение «Спартака» и вовсе кажется крайне тяжёлым на основании сразу нескольких факторов. Смена тренера крайне негативно сказалась на результатах красно-белых, которые так и не могут адаптироваться к требованиям Руя Витории. Команда проиграла пять из восьми матчей на старте сезона и уже в ближайшее время может вновь сменить наставника. Но даже в идеальном состоянии москвичам было бы очень сложно соперничать с подобными оппонентами. Так, в группе C их ждут «Наполи», «Лестер» и «Легия».
О разнице в классе с представителями Серии А и АПЛ говорить практически не приходится. Подопечные Лучано Спаллетти и Брендана Роджерса ежегодно борются за попадание в четвёрку сильнейших в своих национальных чемпионатах и обладают мощнейшим подбором исполнителей. Что касается поляков, то противостояние с ними во многом напоминает предстоящие матчи между «Зенитом» и «Мальмё». По классу «Спартак» кажется сильнее, но в последние годы российские команды не раз оступались в играх с подобными оппонентами.
Подтверждением того, что отечественным коллективам придётся крайне непросто в своих группах, являются результаты их очных матчей с оппонентами из Англии, Италии и Франции в XXI веке. Так, красно-белые уступили в шести из девяти встреч с представителями Англии, а командам с Апеннинского полуострова и вовсе проиграли три раза подряд. У железнодорожников показатели немного лучше, но лишь за счёт побед над клубами из Лиги 1. С соперниками из Серии А всё складывалось более чем неудачно. Лишь одна победа в девяти играх при шести поражениях.
Таким образом, по первоначальным раскладам нынешний еврокубковый сезон обещает стать одним из самых сложных за последние годы для российских клубов. Правда, если в предыдущие годы провалы условных «Зенита», ЦСКА и «Краснодара» были в какой-то степени неожиданными, то сейчас их легко будет объяснить. Неудачи последних лет привели к тому, что отечественные коллективы стали заметно ниже котироваться в Европе и тем самым ухудшили своё положение, получая менее благоприятный жребий.
В свою очередь, это может спровоцировать цепную реакцию и привести к тому, что в следующем году чемпионат России опустится ещё ниже в таблице коэффициентов УЕФА. С учётом того, что принести очки в копилку страны будет крайне сложно, уже в следующем году РПЛ может выпасть за пределы 15 сильнейших, что повлечёт за собой потерю прямой путёвки в Лигу чемпионов, а также сокращение общего числа участников еврокубков.