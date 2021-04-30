Без Олимпиады в Токио: дзюдоисты из Ирана дисквалифицированы на четыре года за отказ состязаться с израильтянами

Международная федерация дзюдо дисквалифицировала сборную Ирана на четыре года. Её спортсмены не выступят на Олимпийских играх в Токио и столкнутся с проблемами при попытке отобраться на следующие соревнования в Париже. Такое решение было принято по итогам разбирательства, в ходе которого стало известно о давлении иранских функционеров на своих дзюдоистов, чтобы те отказывались состязаться с представителями Израиля.

Сборная Ирана по дзюдо не сможет выступить на летних Олимпийских играх в Токио. Её спортсмены были отстранены от всех соревнований на четыре года решением дисциплинарной комиссии Международной федерации дзюдо (IJF). Поводом для введения санкций стал скандал, произошедший в 2019 году на чемпионате мира в Токио. Тогда иранский спортсмен Саид Моллаеи под давлением своего руководства намеренно проиграл, чтобы избежать поединка с представителем Израиля Саги Муки.

Непростые отношения двух стран уже много лет находят своё отражение в международном спорте. Иранские спортсмены негласно бойкотируют возможные встречи с израильтянами на турнирах различного уровня, отказываясь от состязаний под различными предлогами. Особенно много подобных инцидентов было в дзюдо, так как в нём обе сборные находятся примерно на одном уровне.

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Самый известный подобный случай произошёл на Олимпийских играх 2004 года. Тогда двукратный чемпион мира Араш Мирэсмаэли не смог пройти взвешивание, превысив свой вес на два килограмма, когда стало известно, что ему придётся провести схватку с израильтянином Эхудом Ваксом. Тогда IJF не усмотрела в действиях Мирэсмаэли желания избежать встречи с соперником, хотя он сам прямо об этом говорил. Впоследствии спортсмен получил $125 тыс. за свой поступок от правительства Ирана, а в 2019 году он возглавил национальную федерацию.

Между тем иранские дзюдоисты и представители других видов спорта продолжали избегать борьбы с израильтянами, обычно ссылаясь на травмы или болезни. Из-за этого у международных организаций не было формального повода применить какие-либо меры против исламской республики, хотя такие действия противоречили духу спорта и вызывали недовольство болельщиков. Так продолжалось до чемпионата мира по дзюдо в 2019 году, когда разразился скандал с Моллаеи.

Будучи действующим обладателем титула в весе до 81 кг, Моллаеи проиграл в полуфинале бельгийцу Матиасу Кассе, когда стало известно, что в схватке за золото ему придётся встретиться с израильским дзюдоистом Саги Муки. Вскоре Моллаеи сообщил, что поддаться Кассе его заставили руководители национальной федерации и национального Олимпийского комитета, а также тренер. Спортсмен не стал возвращаться в Иран и бежал в Германию, где ему было предоставлено политическое убежище. Затем он получил гражданство Монголии и стал выступать за её сборную, а к Олимпиаде в Токио готовился вместе с израильскими дзюдоистами.

Показания Моллаеи против иранских функционеров легли в основу расследования IJF, у которой появился повод для решительных действий. 18 сентября 2019 года Федерация дзюдо Ирана была предварительно отстранена в первый раз за многочисленные серьёзные нарушения правил IJF, этического кодекса федерации и Олимпийской хартии. 22 октября санкции вступили в полную силу. Сообщалось, что дисквалификация будет снята только в том случае, если иранская сторона предоставит гарантии того, что её спортсмены начнут проводить поединки с израильскими, то есть отстранение могло стать бессрочным.

Иранская федерация утверждала, что показания Моллаеи являются ложными и были озвучены им для того, чтобы сменить гражданство. Функционеры отрицали факт того, что дзюдоисты получают какие-либо инструкции отказываться от борьбы с израильтянами. Впоследствии федерация подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить дисквалификацию.

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Новое разбирательство завершилось только в марте 2021 года. CAS подтвердил, что Федерация дзюдо Ирана грубо нарушила правила IJF и должна понести за это наказание. При этом суд постановил, что санкции против страны не должны быть бессрочными, и вернул дело в международную федерацию для повторного рассмотрения. В итоге дисциплинарная комиссия лишила Федерацию дзюдо Ирана членства, но уже только на четыре года, начиная с 18 сентября 2019-го.

Теперь иранские дзюдоисты не смогут выступить на Олимпиаде в Токио. Правда, из-за пропуска турниров в 2019 и 2020 годах у них и так практически не было шансов пройти отбор. Единственным спортсменом, который благодаря рейтингу мог бы поехать в Японию, был Мохаммад Мохаммади, выигрывавший бронзу на чемпионате мира в 2018 году. К слову, в 2019-м он снялся с первенства планеты, и тогда возможной причиной для этого решения тоже называлась встреча с израильским спортсменом.

То, что сборная Ирана будет дисквалифицирована почти до конца 2023 года, практически лишает её возможности попасть и на следующие Игры в Париже. При действующей системе отбора иранские дзюдоисты снова окажутся в ситуации, когда у них просто не будет времени заработать необходимые рейтинговые очки. Единственным иранцем, который в ближайшее время всё-таки поборется за олимпийские медали, будет Моллаеи, но уже в составе другой сборной.