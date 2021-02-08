501-й гол Ибрагимовича на клубном уровне и победа Гвардиолы на «Энфилде»: главные события выходных в европейском футболе

Александр Головин оформил дебютный хет-трик в карьере и стал первым россиянином в истории Лиги 1, добившимся этого. Златан Ибрагимович дважды поразил ворота аутсайдера Серии А «Кротоне» и перешагнул отметку в 500 голов на клубном уровне. «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы одолел «Ливерпуль» Юргена Клоппа и оторвался от действующего чемпиона на десять очков в турнирной таблице АПЛ. О главных событиях выходных в европейском футболе — в материале RT.

Головин творит историю

Никогда прежде российские футболисты не оформляли хет-трик в чемпионате Франции. Полузащитник «Монако» Александр Головин в матче с «Нимом» эту вершину покорил, причём добился успеха в рекордно короткие сроки. На то, чтобы трижды огорчить вратаря аутсайдера (последнее место в таблице и худшая оборона), хавбеку понадобилось всего 62 минуты начиная со стартового свистка. Правда, этого монегаскам могло не хватить: на голы Головина соперники отвечали не менее точными выстрелами. В концовке Александру пришлось поднапрячься и сделать ещё результативную передачу, которая и склонила чашу весов на сторону гостей. Достижение Александра — не аномалия, а результат качественной работы с перспективными моментами, пусть даже не самыми очевидными.

При этом «Ним» предстал в ряде моментов видоизменённым: посреди недели Жерома Арпиньона на тренерском мостике сменил Паскаль Планк и внёс ряд коррективов в структуру игры, которые сделали команду более продуктивной.

За феерией россиянина незамеченным осталось сотое французское класико. ПСЖ даже при отсутствии Неймара не испытал трудностей во встрече с «Марселем», забив два гола уже к 25-й минуте. Сначала отличился Килиан Мбаппе (в 150-м матче за команду), а потом Мауро Икарди. Травма Анхеля Ди Марии и активный прессинг со стороны марсельцев, казалось, грозили изменить расклад сил в паре. Но подопечные Маурисио Почеттино быстро отмели любые подозрения в собственной несостоятельности и продолжили погоню за лидерами таблицы «Лионом» и «Лиллем».

Ибрагимович разменивает полтысячи

Матч «Милана» с «Кротоне» выглядел заурядным, поскольку команды располагаются на разных концах турнирной таблицы Серии А. Лидер ожидаемо разгромил аутсайдера (4:0), но даже в этой будничной победе нашлось место историческому событию. Форвард ломбардийцев Златан Ибрагимович оформил дубль и забил 500-й и 501-й мячи в клубной карьере. За время профессиональных выступлений швед сменил девять команд и к своим 39 годам сумел стать третьим из до сих пор продолжающих карьеру футболистов, кто преодолел столь значимый барьер.

Товарищи Златана по элитной категории — Лионель Месси и Криштиану Роналду. Португалец, к слову, тоже отличился на выходных, поспособствовав успеху «Ювентуса» в домашнем матче с «Ромой».

501 club goals and counting for 39-year-old Zlatan Ibrahimovic 🦁



🇸🇪 Malmö - 1️⃣8️⃣

🇳🇱 Ajax - 4️⃣8️⃣

🇮🇹 Juventus - 2️⃣6️⃣

🇮🇹 Inter - 6️⃣6️⃣

🇪🇸 Barcelona - 2️⃣2️⃣

🇫🇷 PSG - 1️⃣5️⃣6️⃣

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester United - 2️⃣9️⃣

🇺🇸 LA Galaxy - 5️⃣3️⃣

🇮🇹 Milan - 8️⃣3️⃣ pic.twitter.com/3b6olMQJzg — Football Factly (@FootballFactly) February 7, 2021

А вот полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук за 33 минуты отличиться не сумел. Хотя его креатив и нестандартные решения были партнёрам необходимы. В домашнем матче с «Торино» бергамаски уже к экватору первого тайма вели с перевесом в три мяча. Однако перед самым перерывом позволили сначала отличиться Андреа Белотти и Бремеру (Пьерлуиджи Голлини отбил пенальти, но форвард добил мяч в сетку), а на 84-й минуте пропустили выпад от Федерико Бонаццоли. Отметим, что «Аталанта» вторую неделю подряд пропускает три мяча: туром ранее команду Джан Пьеро Гасперини в кубке страны огорчил «Лацио».

Гвардиола побеждает Клоппа

Впервые с 2003 года «Манчестер Сити» победил на «Энфилде». Да ещё и со счётом, который словно нож в сердце для мерсисайдских болельщиков. Футболисты Пепа Гвардиолы спровоцировали целый ряд фатальных ошибок со стороны соперников, которые затем конвертировали в голы. Особенно просел под давлением Алисон Бекер, совершивший ляпов больше, чем за всю карьеру в Англии в целом.

Хотя ещё до перерыва он претендовал на лавры героя. Словно заворожив Илкая Гюндогана и спровоцировав промах с его стороны, вратарь снизил процент реализации одиннадцатиметровых «горожанами» при Пепе до 66%. Тогда как все остальные команды АПЛ в среднем доводят до ума 79%.

К разочарованию Алисона, отдельно взятое спасение во втором тайме потеряло смысл. Дубль Гюндогана, реабилитировавшегося за промах с точки, точный удар Рахима Стерлинга, а затем гол Филипа Фодена обрекли «Ливерпуль» на третье домашнее поражение подряд.

Да, Юрген Клопп вправе сетовать на череду травм. А также пенять на пропущенную арбитрами игру рукой Родри в собственной штрафной на излёте первого тайма. Но то, как «Сити» смял соперника в заключительной трети матча, подчёркивает: «горожане» действовали с ощутимым запасом.

Ещё одной обсуждаемой судейской ошибкой в Англии стало решение Майка Дина удалить полузащитника «Вест Хэма» Томаса Соучека в концовке матча с «Фулхэмом». Рухнувший на газон Александр Митрович, якобы пострадавший от отмашки чеха, уже после первых телевизионных повторов был признан комментаторами симулянтом — в том числе экс-футболистом сборной Англии Джейми Реднаппом. Засомневался в страданиях серба и работавший на VAR Ли Мэйсон, из-за чего попросил Дина лично пересмотреть эпизод на мониторе у бровки. Судья добросовестно просьбу выполнил, но после пяти минут изучения раскадровки всё равно показал Соучеку красную карточку.

Разумеется, после матча Дину припомнили все многочисленные ошибки прошлого, а также тот факт, что именно он раздал семь процентов от общего числа красных карточек в истории АПЛ. Закончилось всё тем, что «молотобойцы» подали апелляцию на спорное решение, чтобы не потерять Соучека на поединки АПЛ с «Шеффилдом» и «Тоттенхэмом», а заодно и на матч Кубка Англии с МЮ.

Сам «Манчестер Юнайтед» дважды вёл в счёте в противостоянии с «Эвертоном» и в обоих случаях позволил сопернику сравнять счёт из-за того, что очень низко прижимался к воротам. Однако Доминик Калверт-Льюин окончательно уравнял чаши весов на 95-й минуте. Уле-Гуннар Сульшер, проводивший сотый матч в АПЛ в ранге главного тренера, после матча отметил, что вряд ли можно считать МЮ претендентом на титул.

Дортмунд падает всё ниже

Когда Томас Тухель стал рулевым «Боруссии» в 2015-м, он начал с серии из 11 побед во всех турнирах. На данный момент Эдину Терзичу, исполняющему обязанности главного тренера жёлто-чёрных, не удаётся выжать из команды и трёх успешных игр подряд. В очередном туре его новые подопечные уступили в гостях «Фрайбургу» — 1:2. Гранд пропустил пару мячей сразу после перерыва — и это словно выпустило всю копившуюся внутри состава энергию. «Боруссия» упала на грань вылета из еврокубковой зоны, что само по себе демонстрирует глубину и затяжной характер кризиса. А заодно грозит большими финансовыми потерями, если клуб не вернётся в зону Лиги чемпионов.

Туда, кстати, активно стремится «Байер», в котором раскрывается новый талантливый тинейджер. 17-летний Флориан Вирц помог леверкузенцам разгромить «Штутгарт» и забил пятый мяч в текущем сезоне Бундеслиги. Это помогло ему войти в историю, поскольку прежде несовершеннолетние футболисты не отличались таким количеством голов в рамках отдельно взятого розыгрыша чемпионата Германии.

Florian Wirtz (17) in dieser Saison (1.Bundesliga 🇩🇪):



🏟 17 Spiele

🎯 4 Tore

⚽️ 5 Assists

➡️ 35,8 Pässe pro Spiel

➡️ 74,5 % Passgenauigkeit

➡️ 1,9 Schlüsselpässe pro Spiel

➡️ 2,5 Dribblings pro Spiel

➡️ 1,2 Schüsse pro Spiel



Er ist erst 17...😮#B04VfB#B04#Bayer04#wirtzpic.twitter.com/RLekziK72a — CBscout (@CBscout_de) February 6, 2021

Пробовали поразить цель и молодые таланты «Герты», но страж ворот «Баварии» Мануэль Нойер в 16-й раз в карьере отыграл против берлинцев на ноль. Победа баварцев получилась минимальной, потому что Роберт Левандовски во второй раз за время выступлений в немецкой элите не реализовал пенальти. До этого поляк промахивался с точки в 2013-м, причём тогда ему не удалось переиграть как раз Нойера.

Папу Гомес показывает класс

Очередной тур чемпионата Испании не принёс сенсаций. «Реал» традиционно намучился в матче с «Уэской», но всё же увёз три очка из Арагона. «Барселона» продлила победную серию до шести встреч, хотя только в концовке дожала «Бетис». А «Севилья» убедительно переиграла «Хетафе».

В составе триумфаторов выделим Алехандро Гомеса, перебравшегося из «Аталанты» в Андалусию после конфликта с главным тренером итальянцев Джан Пьеро Гасперини. Новобранец выдержал весь матч, несмотря на то что долгое время находился вне заявки бергамасков, а во втором тайме отличился, отозвавшись на передачу Жоана Жордана. Любопытно, что по ходу матча были показаны сразу три красные карточки, причём лишь одна игроку на поле. После удаления Даконама Джене на бровке так яростно сошлись в споре Хулен Лопетеги и Хосе Бордалас, что арбитр отправил в раздевалку обоих главных тренеров.

Упомянем и «Валенсию» Дениса Черышева, которая поделила очки с «Атлетиком» на выезде. Российский полузащитник не смог помочь команде из-за мышечного повреждения. Его партнёры постарались за двоих, отметившись за вечер парой точных ударов. Вот только инициатива Уго Гильямона вряд ли порадовала «летучих мышей»: автогол привёл «Валенсию» к девятой ничьей в первенстве — больше мирных исходов лишь у «Вильярреала» и «Уэски».