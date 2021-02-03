«Ливерпуль» усилил оборону, «Аталанта» купила конкурента Миранчуку: самые значимые трансферы зимы в европейском футболе

В ведущих европейских футбольных чемпионатах завершился зимний период дозаявок. «Ливерпуль» приобрёл двух защитников на замену травмированным Вирджилу ван Дейку, Джо Гомесу и Жоэлю Матипу, а «Арсенал» расстался с Месутом Озилом. «Аталанта» продала Алехандро Гомеса в «Севилью», а взамен взяла Виктора Коваленко из «Шахтёра». При этом «Атлетико» усилился нападающим «Лиона» Муссой Дембеле, а «Аякс» нашёл замену Квинси Промесу.

Антикризисный план «Ливерпуля»

По ходу нынешнего сезона действующий чемпион Англии оказался в сложном положении. Из-за сверхнасыщенного графика «Ливерпуль» постоянно терял игроков по причине травм, а в лазарете одновременно могли находиться до восьми футболистов. При этом тяжелее всего обстояло дело с центром обороны: в конце октября крестообразную связку надорвал Вирджил ван Дейк, а спустя месяц повредил колено и выбыл до конца сезона Джо Гомес. Вплоть до последних чисел января выходить из сложной ситуации помогали Жоэль Матип и номинальный опорник Фабиньо, но в начале 2021 года повреждение получил и камерунец. Проблемы с лодыжкой поставили крест на его возвращении на поле в нынешнем первенстве.

Мерсисайдцы оказались без опытных центральных защитников и были вынуждены в кратчайшие сроки искать им замену. В итоге команду пополнили Озан Кабак из «Шальке» и Бен Девис из «Престона». Причём приглашение обоих клубу почти ничего не стоило. По данным Transfermarkt, перспективный турок был взят в аренду до конца сезона (€1,1 млн), а известный по выступлениям в Чемпионшипе англичанин куплен за очень скромные деньги (€570 тыс.).

Тем не менее подобные трансферы вряд ли способны хотя бы частично компенсировать отсутствие ван Дейка, Гомеса и Матипа. 20-летний Кабак хоть и обладает солидным потенциалом, но пока не может его полностью раскрыть. С одной стороны, в столь юном возрасте он закрепился в основе клуба чемпионата Германии. С другой — после 19 туров его бывший клуб «Шальке» располагается на последнем месте в турнирной таблице и является самой пропускающей командой Бундеслиги. Что касается Дэвиса, то его покупка и вовсе кажется странной, ведь за свою карьеру 25-летний защитник ни разу не выступал на уровне АПЛ. Вплоть до 2017 года он ездил по арендам, пока не пробился в основу родного «Престона».

Возвращение ван Дейка планируется лишь в апреле, и до этого момента «Ливерпулю» придётся полагаться на данных футболистов. Освоиться обоим наверняка поможет Фабиньо, который неплохо проявил себя в центре обороны и наверняка продолжит играть на данной позиции. Однако перспективы мерсисайдцев в борьбе за чемпионство АПЛ и трофей Лиги чемпионов видятся крайне туманными. Особенно с учётом того, что в аренду были отданы центральный защитник Сепп ван ден Берг и атакующий хавбек Такуми Минамино.

Временные усиления «Атлетико» и «Арсенала»

Если «Ливерпуль» всеми силами пытается защитить чемпионский титул, то «Атлетико» на всех парах идёт к завоеванию трофея. Коллектив Диего Симеоне завершил первый круг в ранге лидера и опережает ближайших конкурентов из «Реала» и «Барселоны» на десять очков, при этом имея матч в запасе. Мадридцы располагают самым эффективным нападением в лиге, но не собираются останавливаться на достигнутом. Об этом говорит решение взять в аренду форварда «Лиона» Муссу Дембеле.

Француз ударно провёл два предыдущих сезона, забив в сумме 47 мячей во всех турнирах, но после прихода на тренерский мостик Руди Гарсии стал всё чаще оказываться в запасе. Это проявилось ещё в конце прошлого чемпионата, а в нынешнем тенденция лишь укрепилась. На данный момент в активе Дембеле значатся 16 проведённых матчей, но лишь в шести из них он появлялся на поле с первых минут. Поэтому неудивительно, что форвард решил сменить обстановку и отправиться в столицу Испании.

В «Атлетико» он вряд ли станет игроком стартового состава. Это место плотно занято Луисом Суаресом, на данный момент лидирующим в гонке бомбардиров Примеры. Тем не менее Дембеле наверняка будет регулярно получать практику. 34-летнему уругвайцу непросто выдерживать все 90 минут, вследствие чего он крайне редко остаётся на поле до финального свистка. В нынешнем сезоне он провёл 19 встреч суммарно, в 15 случаях был заменён, а ещё однажды сам вышел со скамейки лишь в середине второго тайма.

Гораздо более обсуждаемым стал переход в «Арсенал» Мартина Эдегора. Коллектив Микеля Артеты нуждался в креативном футболисте, способном как самостоятельно продвигать мяч вперёд, так и выводить нападающих на ударные позиции. Талантливый норвежец отвечает всем этим требованиям. По итогам прошлого чемпионата Испании он занял восьмое место по передачам, продвигающим мяч минимум на девять метров к чужим воротам (progressive passes), девятое — по ключевым, а по пасам в штрафную и вовсе уступил только Хесусу Навасу и Лионелю Месси.

«Канонирам» же уже давно не хватало исполнителя подобного плана. Формально им являлся Месут Озил, но из-за конфликта с руководством немец был сначала переведён в запас, а затем и вовсе выведен из состава. В краткосрочной перспективе Эдегор наверняка сможет успешно компенсировать отсутствие плеймейкера, но на большее рассчитывать сложно. Так, «Реал» отказался включать в арендное соглашение опцию выкупа, вследствие чего уже летом норвежец вернётся на «Сантьяго Бернабеу».

Отъезды Гомеса и Озила

Что касается самого Озила, то его семилетнее пребывание в Лондоне подошло к концу. Полузащитник добился расторжения контракта с «Арсеналом» и в статусе свободного агента перебрался в Турцию. Немец подписал контракт с «Фенербахче» на 3,5 года, а, по сведениям Kicker, его заработная плата составит €3 млн. И это не считая подписного бонуса в размере €550 тыс.

Последний год в составе «Арсенала» Озил практически не играл. Если в прошлом сезоне он провёл 23 матча во всех турнирах суммарно, отметившись голом и тремя передачами, то в нынешнем даже не попал в заявку. По неподтверждённым сведениям, это произошло из-за конфликта футболиста с руководством клуба в лице Стэна Кронке, который разгорелся в период пандемии. В отличие от партнёров по команде, немец не согласился идти на сокращение зарплаты, что было негативно воспринято боссами. Хавбек был вторым из наиболее высокооплачиваемых игроков не только коллектива, но и лиги в целом. Согласно данным СМИ, он получал £350 тыс. в неделю, уступая по этому показателю лишь Пьеру-Эмерику Обамеянгу (£375 тыс.).

Напряжённые отношения стали причиной ухода из «Аталанты» Алехандро Гомеса. Правда, в этом случае имел место конфликт между игроком и тренером. В ходе матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Митьюлландом» аргентинец ослушался Джан Пьеро Гасперини и отказался действовать на правом фланге полузащиты, из-за чего был заменён в перерыве. Впоследствии хавбек ещё дважды выходил на поле в форме бергамасков, но вскоре был выведен из состава.

На протяжении месяца сообщалось о том, что главными претендентами на Гомеса являются «Ювентус» и «Интер», но «Аталанта» отказалась усиливать прямых конкурентов по Серии А. В итоге Алехандро оказался в «Севилье», а сумма трансфера составила €5,5 млн, согласно данным Transfermarkt. Тем не менее его перспективы на новом месте кажутся туманными. Как минимум по той причине, что ему будет сложно найти место в схеме.

Коллектив Юлена Лопетеги использует формацию 4-3-3 с двумя центральными и одним опорным хавбеками, двумя вингерами и одним чистым форвардом. Аргентинец же привык исполнять роль атакующего полузащитника и фактически действовать в роли «свободного художника». Таким образом, испанскому специалисту придётся либо корректировать тактический рисунок, либо заставлять Гомеса менять свой стиль. С учётом того, что именно это послужило поводом для конфликта с Гасперини, подобное развитие событий кажется маловероятным.

Новые партнёры для Миранчука и Головина

«Аталанта» уже успела найти если не полноценную замену Гомесу, то как минимум приобрести игрока по позиции. Им стал атакующий полузащитник «Шахтёра» Виктор Коваленко, обошедшийся бергамаскам всего в €700 тыс., по информации Transfermarkt. Таким образом, ещё больше возросла конкуренция за право играть под нападающим в паре с Йосипом Иличичем. Помимо украинца, на это место претендуют Алексей Миранчук, Руслан Малиновский, Маттео Пессина и Ремо Фройлер.

В Амстердаме же приготовились к отъезду Квинси Промеса. На данный момент переговоры со «Спартаком» не завершены, но место Промеса в составе уже занято. На позицию левого вингера «Аякса» в аренду у «Севильи» был взят Уссама Идрисси, а в центр куплен Себастьян Алле. Причём трансфер последнего стал одним из двух самых дорогостоящих в зимнее трансферное окно. Как сообщали СМИ, «Вест Хэм» получил за переход ивуарийца €22,5 млн, которые сразу же потратил на приобретение Саида Бенрахма из «Брентфорда» (€23,1 млн).

Следом в рейтинге самых дорогих трансферов зимы, по данным Transfermarkt, значатся переход Амада Диалло из «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед» (€21 млн), а также повышение в классе Доминика Собослаи, сменившего «Зальцбург» на «Лейпциг» (€20 млн). Во столько же обошёлся «Монако» переезд Крепина Диатта из «Брюгге». Сенегалец стал единственным подписанием монегасков и рассматривается в качестве усиления атакующей линии. В нынешнем сезоне форвард провёл 19 матчей и отметился 12 очками (10 + 2) по системе «гол + пас». Российские болельщики могут помнить его по встрече первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом», в котором он провёл на поле 78 минут.

Подготовка «Шальке» к борьбе за выживание

После 19 туров подопечные Кристиана Гросса находятся в крайне сложном положении. С восемью очками они занимают последнее место в турнирной таблице Бундеслиги, а от зоны переходных матчей их отделяют девять баллов. Положение лишь ухудшается ввиду потери основного защитника — Кабака, а также перспективных Рабби Матондо и Ахмеда Кутучу, отправившихся в аренду в «Ливерпуль», «Сток Сити» и «Хераклес» соответственно.

В этот сложный момент гельзенкирхенцы обратились к помощи ветеранов, двое из которых ранее уже защищали цвета клуба. Из «Арсенала» на правах аренды перешёл Сеяд Колашинац, а планировавший завершить карьеру в родном «Аяксе» Клас-Ян Хюнтелар лично попросил отпустить его в «Шальке». По этому же маршруту проследовал ещё один бывший «канонир» Шкодран Мустафи, ранее представлявший «Гамбург». Исключением стало лишь подписание 25-летнего защитника Вильяма из «Вольфсбурга».

На данный момент полноценно проявить себя в новом коллективе успел лишь Колашинац. Защитник провёл четыре матча и помог «Шальке» набрать половину от общего числа очков. В первой же игре с его участием был разгромлен «Хоффенхайм» и прервана безвыигрышная серия из 30 встреч, а затем была добыта ничья с «Вердером» (1:1).