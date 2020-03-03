Шарж на Нурмагомедова, веганская дублёнка Семака и драка домработниц Буре: околоспортивные события минувшей недели

Футболистка из Ирана Ильхам Шейхи, которую объявили жертвой коронавируса, жива и здорова. Карикатурист Омар Момани стал автором шаржа на Хабиба Нурмагомедова. Дмитрий Губерниев и Юрий Сёмин обменялись репликами в социальных сетях. Сергей Семак получил в подарок веганскую дублёнку и фотографию Павла Садырина. Дмитрий Тарасов обратился за помощью психолога после операции. Павел Буре уволил свою домработницу за избиение другой экономки. Наиболее примечательные околоспортивные события недели — в материале RT.

Футболистка опровергла заявление о собственной смерти от коронавируса

В конце минувшей недели СМИ сообщили о первой жертве коронавируса в профессиональном спорте. Писали, что после борьбы с опасным заболеванием из жизни ушла 23-летняя мини-футболистка Эльхам Шейхи из Ирана. Новость сразу же подхватили издания по всему миру. Родным и близким девушки выражали соболезнования. Также отмечалось, что Иран стал одним из эпицентров распространения эпидемии.

Как выяснилось чуть позже, в интернет утекла непроверенная информация. Пресса ошиблась, перепутав спортсменку с женщиной из города Кум с таким же именем и такого же возраста. Об этом заявила сама футболистка, подчеркнув, что с ней всё в порядке.

Однако футболистам не удалось избежать заболевания. Первый случай заражения среди профессионалов был зафиксирован в Италии. Несчастье произошло с одним из игроков «Пьянезе» из Серии С. Чуть позже в клубе подтвердили информацию о ещё двух заболевших игроках и сотруднике.

Карикатурист изобразил сцену из детства Нурмагомедова

Главная гордость спорта республики Хабиб Нурмагомедов стал героем шаржа карикатуриста из Иордании Омара Момани. Тот изобразил чемпиона UFC в лёгком весе держащим на вытянутых руках побеждённого медведя.

«Это правда, что боец UFC Нурмагомедов в детстве побеждал медведей?» — таким вопросом Момани сопроводил свой пост в Instagram.

Творческий порыв художника явился отсылкой к истории 2018 года. В интернете тогда получил распространение и быстро стал популярным видеоролик, в котором маленький Хабиб боролся с превосходящим его в габаритах медвежонком и одержал победу. По мнению пользователей сети, запись сделали в 1997 году, когда Нурмагомедову было девять лет. Уже в наше время борцы за права животных раскритиковали бойца, призвав уважительно относиться к животным и заниматься борьбой только с людьми, которые на это согласны.

Нурмагомедов пока никак не прокомментировал шарж Момани.

Губерниев продолжил перепалку с Сёминым

Последний день февраля ознаменовался очередным витком конфликта между Дмитрием Губерниевым и Юрием Сёминым. Популярный телекомментатор обрушился на тренера с критикой после того, как тот вступил в перепалку с судьёй матча «Зенит» — «Локомотив» и был удалён.

«Встреча запомнилась отборными матюгами прославленного наставника железнодорожников! Лучший тренер страны по версии крепких профессионалов мировой журналистики не знает, что футбол дети смотрят?» — написал Губерниев у себя в Telegram-канале.

В ответ на этот пассаж в Instagram-аккаунте, который ведётся от имени Сёмина, появился текст следующего содержания: «Отпустил вас биатлон, и взялись вы за футбол! Но чтение по губам не ваша сильная сторона! Нецензурной брани не было, а своё возмущение я выразил вполне пристойно, возможно, излишне эмоционально. P. S. Научился у вас, слушая комментарии биатлона. Прости».

И вновь Губерниев порадовал публику своим остроумием.

«А может, нет, а может, да? А может, это всё слова? А может, ля? А может, лю? А может, я тебя люблю? Нам ли быть в печали, Юрий Палыч?» — процитировал он слова из песни поп-певицы Светы в комментарии к посту наставника.

Конфликт между двумя известными личностями тянется с декабря прошлого года, когда Губерниев возмутился присвоением Сёмину премии «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер». Журналист тогда назвал голосовавших «оленями», на что специалист заметил, что эти животные «лучше говорящих попугаев».

«Олени-то, может, и лучше... Но только тренером года в России при успехах гимнастов, легкоатлеток, пловцов, синхронисток, фехтовальщиков и так далее никак не может быть наставник футбольной команды, чей результат в Лиге чемпионов оказался пшиком!» — закончил дискуссию Губерниев.

Жена подарила Семаку веганскую дублёнку

Коллеге Сёмина из петербургского «Зенита» Сергею Семаку в пятницу, 27 февраля, исполнилось 44 года. Одним из подарков в этот день стала дублёнка итальянского производства из искусственной кожи и меха. Её экс-футболисту вручила супруга Анна.

В Instagram она написала, что подарила Сергею веганскую дублёнку от британского модельера Стеллы Маккартни. Стоимость вещи женщина не назвала, однако на сайте интернет-магазина указано, что купить её можно за $1305 (86 тыс. рублей).

Помимо дублёнки, Анна вручила мужу фотографию 1984 года с чемпионским составом «Зенита» под руководством Павла Садырина. Ещё пару секретных подарков она не раскрыла.

Некоторое время назад Анна, сама будучи веганом, приучила Сергея не есть мясо. Летом прошлого года бывший футболист рассказал, что может позволить себе молочные продукты, а вот рыбную и мясную пищу не употребляет. Также наставник сине-бело-голубых отказался от алкоголя и даже чемпионство клуба праздновал без шампанского.

Семак — не единственный веган в российском футболе. О своём практически полном отказе от мяса ранее рассказал немецкий полузащитник «Спартака» Андре Шюррле. Его, как и тренера «Зенита», к любви к растительной и молочной пище привела жена. По признанию футболиста, после смены рациона его самочувствие улучшилось, а болезни отступили.

Тарасов обратился к помощи парапсихолога

Травмированный полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов на днях перенёс хирургическое вмешательство. Об этом сам футболист сообщил в Instagram.

«Операция прошла успешно. Впереди ещё одна большая работа над собой», — написал Тарасов. Он также привёл цитату из «Шерлока Холмса»: «Нет ничего более стимулирующего, чем когда всё идёт не так, как надо».

18 февраля «Рубин» подписал контракт с Тарасовым до конца сезона, но уже 21 февраля спортсмен получил тяжёлую травму — закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости. При этом руководство клуба не стало расторгать договор с футболистом и назвало его частью своей семьи.

Позже Тарасов признался, что после травмы по совету друзей прибегнул к услугам парапсихолога, поскольку ему было тяжело справиться с ситуацией психологически. По словам футболиста, ему стало интересно разобраться в причинах инцидента и посмотреть на ситуацию со стороны. Подробности сеанса он не раскрыл, однако пообещал проверить работу специалиста.

Домработницы Буре подрались на глазах его супруги

Не обошлось без телесных повреждений и в разборке обслуживающего персонала легендарного хоккеиста Павла Буре. Домработница из Армении подралась с няней с Филиппин, присматривающей за тремя детьми.

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Сам Буре момент конфликта не застал: в коттедже находилась лишь жена Павла Алина. Она услышала крики из комнаты и звук падающих предметов и побежала выяснять, что случилось. Зайдя в помещение, хозяйка дома увидела, как домработница схватила няню за волосы.

Конфликт оказался настолько серьёзным, что вмешаться в дело пришлось полицейским, которых вызвала Алина. Причиной конфликта стало то, что филиппинка сказала армянке что-то не очень приятное и та полезла на обидчицу с кулаками, утверждают источники СМИ в правоохранительных органах. По их словам, у обеих женщин на лице и теле были синяки.

При этом в местный отдел полиции они не поехали — Алина Буре сказала, что это семейные разборки и они постараются уладить их сами. По некоторым данным, зачинщицу драки, армянскую домработницу, всё же уволили.

Смолов лишился миллионов

Если Буре потерял домработницу, то Фёдор Смолов — крупную сумму. Нападающий «Локомотива», на правах аренды выступающий за испанскую «Сельту», остался без 8 млн рублей. Мосгорсуд отменил решение Никулинского районного суда Москвы, постановившего взыскать со страховой компании стоимость автомобильного ремонта в пользу футболиста. Но и это ещё не всё. Смолова обязали перечислить страховщикам 3 тыс. рублей за судебные издержки.

Футболист пытался добиться выплаты компенсации после аварии, произошедшей в Краснодаре летом 2018 года. Тогда он, находясь за рулём своего лимитированного BMW M5 First Edition, не справился с управлением и врезался в ограждение, а после сбежал с места ДТП. За это местный суд лишил Смолова водительских прав на год. Также форвард возместил городу ущерб за порчу дорожного ограждения — 58 тыс. рублей.

Затем футболист подал в суд на страховую компанию, пытаясь добиться выплаты компенсации в размере более 6 млн рублей. Представитель Смолова в суде заявил, что тот уже понёс наказание за свой поступок, а место аварии покинул ненадолго из-за волнения. В итоге осенью 2019-го Никулинский суд Москвы взыскал со страховой компании в пользу Смолова около 8 млн рублей, из которых почти 6,5 млн за ремонт машины и более миллиона за утрату товарного вида эксклюзивного авто.