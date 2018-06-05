Пресс-конференция по итогам матча сборной России с командой Турции
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и наставник национальной команды Турции Мирча Луческу отвечают на вопросы журналистов после контрольного матча в Москве. Встреча завершилась вничью — 1:1. На гол Александра Самедова в первом тайме гости после перерыва ответили точным ударом Юнуса Малли. RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.
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