«Футбол на Манеже»: в Москве начались световые шоу в честь ЧМ-2018 в России

Фасад здания Манежа в центре Москвы стал частью светового шоу, посвящённого чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Проекции будут демонстрироваться с 1 по 10 июня. Зрители увидят сцены с участием известных футболистов, символы стран — участниц мирового первенства, официальный талисман мундиаля — волка Забиваку и многое другое. Чемпионат мира по футболу пройдёт в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. RT вёл прямую трансляцию шоу.