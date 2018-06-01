«Футбол на Манеже»: в Москве начались световые шоу в честь ЧМ-2018 в России

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RT
Фасад здания Манежа в центре Москвы стал частью светового шоу, посвящённого чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Проекции будут демонстрироваться с 1 по 10 июня. Зрители увидят сцены с участием известных футболистов, символы стран — участниц мирового первенства, официальный талисман мундиаля — волка Забиваку и многое другое. Чемпионат мира по футболу пройдёт в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. RT вёл прямую трансляцию шоу.
Чемпионат мира по футболу 2018 в России

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ЧМ по футболу — 2018
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