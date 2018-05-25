Материалы

Возвращение Смолова и тактические сюрпризы: как сборная России провела очередной тренировочный день

25 мая 2018, 22:20
Возвращение Смолова и тактические сюрпризы: как сборная России провела очередной тренировочный день
@TeamRussia / Twitter

Фёдор Смолов вернулся в общую группу сборной России по футболу после небольшого ушиба. В пятницу нападающий провёл вместе с партнёрами по команде разминку, а затем отправился в тренажёрный зал. Сборная же продолжила отрабатывать игру в быстрый пас и различные тактические нюансы. По словам полузащитника Александра Ерохина, национальная дружина на чемпионате мира может сыграть как в два, так и в три центральных защитника.

«Команда находится в хорошей форме»

Главным событием очередного тренировочного дня, безусловно, стало возвращение в общую группу Фёдора Смолова. Во вторник нападающий получил болезненный ушиб колена и покинул занятие со льдом на ноге. Повреждение колена неизменно ассоциируется у болельщиков с серьёзными проблемами со здоровьем, но в случае с Фёдором всё обошлось, и в пятницу он уже вышел на поле в австрийском Нойштифте вместе со всеми.

Впрочем, после разминки Смолов вернулся в тренажёрный зал, в котором и провёл два предыдущих дня. Остальные футболисты сборной занимались без ограничений, в том числе переболевший ангиной Артём Дзюба. К слову, пятничная тренировка началась около 16 часов по московскому времени, а не утром, как обычно.

После занятия с представителями СМИ пообщались тренер национальной команды по вратарям Гинтарас Стауче и полузащитник Александр Ерохин.

Первому, разумеется, не могли не задать вопрос о бригаде голкиперов сборной. Специалист признался, что его расстроила серьёзная травма Александра Селихова, которого тренерский штаб планировал включить в расширенный состав, и отметил, что Владимир Габулов благодаря переходу в бельгийский «Брюгге» набрался опыта.

«На Габулова хорошо повлияло время, проведённое в чемпионате Бельгии. Он попробовал себя в новом турнире, посмотрел, каково это — привыкать к новой жизни, к новым условиям, языковой среде. Он получил в Бельгии больше опыта, чем если бы остался в Туле. Спутала ли нам карты травма Селихова? Конечно, любая травма нашего игрока — это неприятно. Мы желаем Александру скорейшего выздоровления! После травмы с ним разговаривал Станислав Черчесов, как перед операцией, так и после», — отметил Стауче.

Тренер также прокомментировал физическое состояние футболистов сборной.

«Да, можно сказать, что команда сейчас находится в хорошей физической форме. Мы смотрим на показатели, есть данные, которые свидетельствуют о том, что форма команды на данный момент лучше, чем была в прошлом году перед Кубком конфедераций.

При подготовке к чемпионату мира мы работаем не только над физической формой, но и над психологией. Что касается окончательного решения по составу вратарей, то мы смотрим не по цифрам, а по скорости принятия решений. Это главный показатель для вратарей», — добавил Стауче.

«Нарабатывается быстрое передвижение в атаку»

В свою очередь, Ерохин рассказал о тренировочном процессе сборной ещё больше. По его словам, тренерский штаб требует от футболистов как можно быстрее играть в пас.

Также по теме
Павел Колобков «Буду наблюдать за игрой Месси, он волшебник»: Колобков о своих футбольных предпочтениях и готовности России к ЧМ-2018
Лионель Месси — лучший футболист планеты, а его игру можно сравнить с волшебством. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявил министр...

«Сейчас все упражнения, даже разминочные, даются с учётом подготовки к предстоящим соперникам, с учётом того, как тренерский штаб хочет видеть передвижение мяча в матче. Не могу всё рассказывать, но должны быть быстрые средние и короткие передачи, быстрое передвижение мяча в атаку», — отметил полузащитник «Зенита».

Немало разговоров в последние дни ведётся и вокруг тактической схемы сборной России. По информации СМИ, Черчесов всерьёз рассматривает переход от расстановки с тремя центральными защитниками к двум.

«Я бы сказал, что это схема, которая может варьироваться и трансформироваться по ходу матча — как в четыре, так и в пять защитников. В этом нет ничего сверхъестественного, просто оттачиваем действия, чтобы было взаимопонимание и все чётко понимали, как правильно двигаться. Думаю, моя позиция будет зависеть от того, какую тактику будет избирать на матч тренерский штаб — более атакующую или более оборонительную», — поведал Ерохин.


Читайте также
Как сборная России провела очередной тренировочный день
25 мая 2018, 22:20
Президент «Зенита» Фурсенко считает, что развитие инфраструктуры поспособствует атакующему футболу в России
25 мая 2018, 20:17
Тренер сборной России рассказал, как повлиял на Габулова переезд в Бельгию
25 мая 2018, 19:57
Дворкович: Россия станет победителем ЧМ-2018, даже если не выиграет на поле
25 мая 2018, 19:30
Лунёв высказал мнение по поводу группы сборной России на ЧМ-2018 по футболу
25 мая 2018, 19:00
Путин рассказал, кто победит на ЧМ-2018 в России
25 мая 2018, 18:43
Абэ мечтает, чтобы сборные Японии и России сыграли в финале ЧМ по футболу — 2018
25 мая 2018, 16:39
Дзюба: никто не будет бегать за Салахом
25 мая 2018, 16:14
Колобков о своих футбольных предпочтениях и готовности России к ЧМ-2018
25 мая 2018, 15:37
Мутко по-английски пригласил иностранных гостей на ЧМ-2018 по футболу
25 мая 2018, 14:03
Министр спорта рассказал, какие матчи на ЧМ по футболу он планирует посетить
25 мая 2018, 13:42
Колобков: есть сильные и выдающиеся футболисты, а есть такие волшебники, как Месси
25 мая 2018, 13:39
Глава МВД России посетил Ростов-на-Дону в преддверии ЧМ-2018
25 мая 2018, 13:11
СМИ сообщили о времени начала церемонии открытия ЧМ-2018 по футболу
25 мая 2018, 13:11
Колобков надеется, что британская полиция обратит внимание на слова фанатов о погромах на ЧМ-2018 по футболу
25 мая 2018, 12:26
Сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира
25 мая 2018, 11:22
В сети появился официальный гимн ЧМ-2018 по футболу
25 мая 2018, 10:45
Исполнитель главной роли в ролике ЧМ-2018: футбольный бум в России ощущается
25 мая 2018, 08:47
Герой предвыборного ролика ЧМ-2018 Артём Шпинёв высказал мнение, нужно ли Миранчукам уезжать в Европу
25 мая 2018, 08:40
Герой предвыборного ролика ЧМ-2018 Максим Шпинёв: футболисты сборной России будут молодцами, если выйдут в плей-офф
25 мая 2018, 08:30
Немецкий журнал изобразил сборную Германии по футболу в виде символов коммунизма
24 мая 2018, 22:48
Как сборная России готовится к ЧМ-2018
24 мая 2018, 19:12
Футболисты сборной России поприветствовали команды — участницы ЧМ-2018 в их национальной форме
24 мая 2018, 17:27
Как мировые телеканалы привлекают аудиторию к ЧМ по футболу в России
24 мая 2018, 17:20
Футболист «Зенита» Иванович и новобранец «Краснодара» Спаич вошли в расширенный список сборной Сербии на ЧМ-2018
24 мая 2018, 16:21
Радулов принял участие во флешмобе в поддержку сборной России по футболу
24 мая 2018, 14:36
Дзагоев: мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы как минимум оказаться в плей-офф ЧМ-2018
24 мая 2018, 14:26
Доступ на территорию «Лужников» ограничат с 25 мая из-за ЧМ-2018
24 мая 2018, 14:07
Дворкович считает, что английские фанаты будут вести себя доброжелательно на ЧМ-2018
24 мая 2018, 13:48
Дзюба и Дзагоев тренируются в общей группе сборной России, Смолов занимается индивидуально
24 мая 2018, 13:40
Стал известен девиз сборной России по футболу на ЧМ-2018
24 мая 2018, 13:27
«Манчестер Сити» отправил на ЧМ-2018 рекордное количество футболистов
24 мая 2018, 12:18
Песков: ЧМ-2018 в России будет лучшим, который когда-либо был организован на Земле
24 мая 2018, 10:56
Газинский признался, что ждал вызова в сборную России по футболу
23 мая 2018, 23:27
Сборная России готовится к ЧМ-2018
23 мая 2018, 19:10
Стадион «Лужники» полностью оборудован Wi-Fi к ЧМ-2018
23 мая 2018, 17:50
ФИФА назвала имена исполнителей официальной песни ЧМ-2018
23 мая 2018, 16:54
В восьми городах России ограничат судоходство на время ЧМ-2018
23 мая 2018, 16:21
Вратарь сборной России по футболу Лунёв назвал своё состояние после травмы идеальным
23 мая 2018, 15:53
Музей футбола откроют в «Лужниках» после ЧМ-2018
23 мая 2018, 14:08