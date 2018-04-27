Пилот Шарапова, «Катюша» в Нидерландах и нападение на арбитра: необычные события недели в спорте

Британские СМИ рассказали об опасности «соблазнительных российских девушек» для игроков сборной Англии по футболу. Испанские регбисты напали на арбитра после матча, а теннисистка Мария Шарапова прокатила на Porsche бывшего пилота «Формулы-1» Марка Уэббера. Кроме того, шведский форвард Златан Ибрагимович решил стать актёром, а жена главного тренера «Челси» Антонио Конте позвонила ему прямо во время пресс-конференции. Об этих и других околоспортивных событиях прошедшей недели — в материале RT.

Актёр Ибрагимович

Известный футболист Златан Ибрагимович не выступит на чемпионате мира в России, однако уже определился, чем займётся после завершения карьеры. В интервью MLSsoccer уроженец Мальмё заявил, что намерен стать актёром. Видимо, не зря он перешёл именно в команду из Лос-Анджелеса — там и до Голливуда недалеко.

«Что мне больше всего нравится? Что-то вроде «Рэмбо» или «Идентификации Борна». Однако многие считают, что я должен быть злодеем, потому что мой английский как у Ивана Драго», — сказал Ибрагимович.

Шахматы для Шварценеггера

Сергей Карякин пока менять сферу деятельности не собирается, но от киноискусства он не так далёк, как могло показаться. Спортсмен сделал подарок своему любимому актёру Арнольду Шварценеггеру, который недавно перенёс операцию.

Американец заявил, что для скорейшего восстановления и развития умственных способностей играет в шахматы. Именно набор с фигурами гроссмейстер презентовал своему кумиру. Возможно, такой поступок россиянина поможет артисту быстрее вернуться в строй.

Публикация от World Chess (@theworldchess) 16 Апр 2018 в 10:49 PDT

Подарок для Джикии

Российские спортсмены также не обделены вниманием своих иностранных друзей. Футболист московского «Спартака» Георгий Джикия, восстанавливающийся после разрыва крестообразных связок колена, получил подарок от коллеги и по совместительству одного из лучших защитников мира Джорджо Кьеллини.

Итальянец передал ему футболку с пожеланиями выздоровления: «Георгию. Надеюсь увидеть тебя на чемпионате мира». Однако их встреча на мундиале точно не состоится. Сборная Италии уступила Швеции в стыковых матчах и не смогла квалифицироваться на турнир.

Публикация от Георгий Джикия (@georgiy_14) 22 Апр 2018 в 1:38 PDT

Нижнее бельё по почте

Если футболисты периодически обмениваются майками, то представители зимних видов спорта предпочитают другие предметы одежды. Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова в автобиографии рассказала о том, что однажды сделала необычный подарок своему соотечественнику — легендарному хоккеисту Яромиру Ягру.

После Олимпиады 2014 года в Сочи она сетовала на то, что упустила золотую медаль, так как по ходу гонки ей приходилось неоднократно поправлять нижнее бельё. Ягр в социальной сети пошутил на эту тему, предложив биатлонистке выход из этой ситуации.

Пикантная фотосессия

В книге Коукалова рассказала о многих интересных событиях из своей жизни, среди которых также была откровенная фотосессия вместе с будущим мужем Петром.

Не стесняются делать эротические снимки и футболистки красноярского «Енисея». Правда, пока только на словах. Спортсменки пообещали, что в случае победы на чемпионате России проведут пикантную съёмку с кубком и медалями. Теперь у многих болельщиков появился фаворит.

Если выиграем чемпионат России, то всей командой проведем эротическую фотосессию с кубком и медалями! pic.twitter.com/XBBmIHjf33 — ЖФК "Енисей" (@wfcenisey) 19 апреля 2018 г.

Телеведущие на обложке

Сезон в женском чемпионате России закончится только 23 октября, а пока ведущие телеканала «Матч ТВ» Софья Тартакова, Наталья Кларк, Мария Макарова и Мария Басс заставляют всех любителей спорта ещё сильнее ждать чемпионата мира по футболу. Они приняли участие в фотосессии для обложки летнего мужского журнала Playboy, который появится на прилавках как раз во время мирового первенства.

Публикация от Sofya Tartakova (@tartakova) 19 Апр 2018 в 4:58 PDT

«Соблазнительные русские девушки»

Возможно, вышеописанные явления не случайны и являются частью грандиозной кампании против сборной Англии по футболу. Британские СМИ приводят заявление «эксперта по безопасности» Энтони Глиса, которые заявляет, что российские девушки могут быть использованы для соблазнения игроков на предстоящем мундиале.

Также по теме «Он многих вдохновлял»: гибель популярного шеф-повара на марафоне в Лондоне вызвала всплеск благотворительности Смерть звезды кулинарных шоу Мэтта Кэмпбелла во время лондонского марафона вызвала широкий общественный резонанс далеко за пределами...

«Я знаю, что у английской национальной команды нет больших надежд на победу в ЧМ-2018. Если вдруг шансы команды возрастут, то русские помешают победе. Отвлечение внимания игроков от соревнований при помощи девушек — это кремлёвская тактика. Даже британские чиновники знают о том, что необходимо избегать русских женщин», — приводит заявление «эксперта» Daily Express.

Из Малайзии в Москву

Тем временем двое малайзийцев решили привлечь к себе внимание и отправиться в Москву на чемпионат мира по футболу на мотоциклах. Утаякумару и Муругану предстоит преодолеть более 16 тыс. км, пересекая границы Таиланда, Камбоджи, Вьетнама, Лаоса, Китая и Монголии. Представители посольства России в Куала-Лумпуре отметили, что это первое подобное путешествие в истории азиатской страны.

На вершине вулкана

В обратном направлении на Дальний Восток последовали российские биатлонисты Антон Бабиков, Алексей Волков, Пётр Пащенко, Александр Бабчин, Алексей Корнев и Александр Поварницын. До Малайзии они не добрались, зато оказались на Камчатке. Там спортсмены поднялись на вершину вулкана Авачинская Сопка. Неизвестно, почему они решились на такое путешествие.

Публикация от Alexey Volkov (@vol4ikov) 21 Апр 2018 в 4:43 PDT

Учёба, учёба и ещё раз учёба

17-летний футболист «Зенита» Илья Скроботов из-за нехватки времени пока может только мечтать о таких походах. Юный защитник забил победный мяч в ворота московского «Динамо» на последних минутах в перенесённом матче 23-го тура чемпионата России, но при этом он, помимо тренировок, продолжает готовиться к экзаменам и ходить в школу.

На следующий день после знаменательной для игрока встречи в Twitter петербуржцев появилась запись: «Доброе утро, сине-бело-голубые! Кто-то ещё спит, а у кого-то (кто вчера забил в добавленное время) прямо сейчас начинается урок биологии».

Доброе утро, сине-бело-голубые! Кто-то еще спит, а у кого-то [кто вчера забил в добавленное время] прямо сейчас начинается урок биологии 😜 pic.twitter.com/1VXw97OqeJ — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 19 апреля 2018 г.

Драка с тренером

Спустя четыре дня «Зенит» проводил матч против тульского «Арсенала», в котором Скроботов вышел в стартовом составе. Однако на поле он провёл всего 23 минуты, так как главный тренер Роберто Манчини решил изменить схему и выпустить вместо него Игоря Смольникова. Юный футболист смирился с решением наставника и спокойно сел на скамейку.

В отличие от полузащитника боливийского клуба «Насьонал Потоси» Тиагу дос Сантоса. Бразилец после ранней замены психанул так, что пришлось вызывать полицию. Игрок накинулся на рулевого Эдгардо Малвестити, попытался выбить у него бутылку из рук и побить. В итоге при помощи всех запасных команды и сотрудников правоохранительных органов его всё-таки смогли увести в раздевалку.

Сломанное табло

Футболист испанской «Валенсии» Даниэль Парехо также бурно отреагировал на необходимость досрочно покинуть поле. В матче 33-го тура Примеры с «Хетафе» он получил красную карточку на 86-й минуте, после чего выместил эмоции на электронном табло для замены игроков. Хавбек ногой ударил по экрану и разбил его.

Нападение на арбитра

Соотечественники Парехо — регбисты Себастьян и Гийом Руэ, Пьер Бартер, Люка Гийом и Матьё Бели — иным образом решили отомстить судейской бригаде за несправедливые, по их мнению, решения. Эмоции настолько сильно переполняли испанских спортсменов, что уже после встречи в отборочном матче Кубка мира с бельгийцами они напали на румынского арбитра. За подобные действия атлеты были заслуженно дисквалифицированы.

Водяные пушки против фанатов

Регбисты сборной Испании в результате поражения не смогли получить прямую путёвку на Кубок мира. Однако бурный выплеск эмоций может последовать и после успеха. Фанаты немецкого клуба «Магдебург» устроили беспорядки после выхода команды во вторую Бундеслигу. Изначально гулянья на площади Хассельбах проходили мирно. Однако, когда болельщики стали использовать пиротехнику, в дело пришлось вмешаться пожарным. Их начали закидывать бутылками и файерами. Вскоре прибыли сотрудники правоохранительных органов и превратили форум в бассейн для другой спортивной игры. Чтобы успокоить болельщиков, полиция применила водяные пушки.

Тату в честь футболиста

Некоторые болельщики находят иные, более мирные способы, чтобы поддержать игроков любимой команды. Один из поклонников лондонского «Арсенала» решил сделать татуировку с лицом нападающего Александра Ляказетта. Но выбрал необычную часть тела и разместил наколку на ягодице. Француз явно остался доволен таким поступком и даже решил встретиться cо своим почитателем.

Необычное празднование

А вот румынскому футболисту «Херманнштадта» Стефану Бланару, по всей видимости, не хватает персональных поклонников. Во встрече второго дивизиона чемпионата страны с «Лучафарулой» он забил мяч и побежал на трибуны. Но не для того, поблагодарить фанатов за поддержку. Вместо этого он занял одно из свободных мест и начал аплодировать голу, изображая болельщика.

El que anda tranqui de ego es Stefan Blanaru, del Hermannstadt, que la metió contra el Luceafărul Oradea por la segunda división de Rumania y fue a la tribuna para aplaudirse. #FútbolRumano 🇷🇴 pic.twitter.com/TEMy6lUZsb — En Una Baldosa (@enunabaldosa) 14 апреля 2018 г.

Пример для Роналду

Тем временем в Италии 13-летний футболист команды «Априлья» Николо Франческотти пристыдил не кого-нибудь, а самого Криштиану Роналду. В матче с «Коннектом» он намеренно пробил мимо ворот во время исполнения пенальти. Юный игрок решил, что арбитр встречи принял неверное решение, указав на «точку».

«Фола на мне не было. Видел, что у судьи возникали сложности, — это был его первый матч. И Роналду должен был поступить так же, как я», — сказал Франческотти в интервью Latina Oggi, вспоминая ответную игру четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и туринским «Ювентусом».

Украденный кубок

В Мексике кто-то решил, что завоёвывать престижные футбольные трофеи — процесс слишком долгий и трудоёмкий, поэтому попросту решил выкрасть один из них. Оригинал кубка Лиги Европы был похищен из автомобиля в городе Леон-де-лос-Альдама. Полиции сработала довольно оперативно и уже спустя два часа смогла найти пропажу.Однако такие вещи всё же следует охранять более тщательно.

#PGJEInforma Que a través de elementos de la @AIC_Guanajuato es recuperada la copa @EuropaLeague tras recibir la denuncia que había sido robada del vehículo que la trasladaba posterior a un evento en @municipio_leon. pic.twitter.com/TF8sKjVRAe — PGJE (@PGJEGUANAJUATO) 20 апреля 2018 г.

Новое название для Кубка Гагарина

Хоккеисту «Ак Барса» Данису Зарипову похищать трофеи нет никакого смысла, ибо он успешно завоёвывает награды в честной борьбе. 37-летний спортсмен выиграл половину из разыгрываемых с 2008 года Кубков Гагарина, что является наилучшим достижением в истории. А команда из Казани стала первым трёхкратным победителем соревнований. После встречи с ЦСКА уроженец Челябинска в шутку предположил, что руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) задумается о том, чтобы дать турниру новое название.

«Кубок татарина? Может после третьего раза руководство КХЛ задумается о таком переименовании», — приводит слова Зарипова РИА Новости.

«Катюша» в Нидерландах

Не забывает о своих корнях и российский футболист голландского «Витесса» Вячеслав Караваев. На обряде посвящения в новой команде он исполнил патриотичную песню «Катюша». Пока остаётся загадкой, споёт ли он что-нибудь с Леонидом Слуцким, который возглавит клуб по окончании сезона.

«Кажется, такой обряд есть в любой команде Европы. Здесь выбрал другую песню — «Катюшу». Я дебютировал против «Фейеноорда», мы победили, так что сразу в раздевалке на позитиве исполнил эту песню», — цитирует Караваева Sport24.

Как всегда невовремя

По слухам, в «Витессе» может оказаться ещё один российский представитель — полузащитник ЦСКА Александр Головин. «Челси» намерен приобрести игрока и отдать его в аренду к Слуцкому. Возможно, жена главного тренера лондонской команды Антонио Конте прочитала информацию об этом в интернете и на радостях решила позвонить супругу. Однако она не знала, что итальянец в этот момент находился на пресс-конференции перед матчем 31-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли».

«Это была моя жена. Всегда в самый неподходящий момент. Простите. Можете оштрафовать меня. Я сам был бы недоволен, если бы это случилось с одним из вас», — прокомментировал ситуацию специалист.

'Always in the wrong moment!'



Antonio Conte's wife interrupts the Chelsea press conference 📱 pic.twitter.com/DXIk5QgNJd — Mirror Football (@MirrorFootball) 18 апреля 2018 г.

Пилот Шарапова

Между тем теннисистка Мария Шарапова приняла участие в тестировании нового Porsche GT2 RS вместе с бывшим пилотом «Формулы-1» Марком Уэббером. Спортсмены, которые являются послами немецкой компании, прокатились по трассе в Вайсахе и смогли по очереди поуправлять автомобилем.

«Не вполне понимаю, как Porsche пустил меня на водительское место», — написала россиянка в Instagram.