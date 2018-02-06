Директор МОК по коммуникациям ответил на вопросы журналистов об Олимпиаде в Пхёнчхане

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RT
В Южной Корее прошла пресс-конференция директора МОК по коммуникациям Марка Адамса, который рассказал о подготовке к зимним Олимпийским играм 2018 года. Церемония открытия ОИ состоится в Пхёнчхане в пятницу, 9 февраля. Российские спортсмены, получившие приглашение на соревнования, будут выступать под нейтральным флагом. RT вёл прямую трансляцию.

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