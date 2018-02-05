Пресс-конференция министра спорта Павла Колобкова

В Москве прошла пресс-конференция, приуроченная к предстоящему старту 36-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». На вопросы журналистов отвечал министр спорта Павел Колобков, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев. RT вёл прямую трансляцию.