Пресс-конференция министра спорта Павла Колобкова
В Москве прошла пресс-конференция, приуроченная к предстоящему старту 36-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». На вопросы журналистов отвечал министр спорта Павел Колобков, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев. RT вёл прямую трансляцию.
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