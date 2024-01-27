«Получил черепно-мозговую травму и потерял сознание»: в Кирове на турнире по ММА скончался 18-летний боец

В Кирове на соревнованиях по смешанным единоборствам скончался 18-летний боец. После одного из поединков он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Молодому человеку прямо на месте попытались оказать помощь, но спасти его жизнь не удалось. По данным Минспорта области, причиной трагедии стала закрытая черепно-мозговая травма. А в СК региона заявили о начале доследственной проверки. Свою рабочую группу для изучения всех обстоятельств произошедшего создали и в Союзе ММА России.

«Жалоб на состояние здоровья у спортсменов не было»

Трагедией завершился турнир по смешанным единоборствам в Кирове. Прямо по ходу одного из боёв погиб 18-летний участник. В Министерстве спорта области причиной смерти назвали, предположительно, закрытую черепно-мозговую травму. Молодой человек потерял сознание, пропустив сильный удар.

При этом в организации подчеркнули: все атлеты выступали в полной экипировке в соответствии с правилами вида и были максимально защищены. И ни у кого до старта не обнаружили проблем со здоровьем. А рядом с залом дежурила машина скорой помощи.

«Врачи незамедлительно приступили к реанимационным мероприятиям. Была вызвана бригада реанимации СМП, которая оперативно прибыла на место со всем необходимым медицинским оборудованием. Реанимационные мероприятия проведены силами двух бригад, но, к сожалению, спасти спортсмена не удалось. Констатирована смерть от неизвестной причины. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в официальном сообщении Минспорта Кировской области.

Главный судья турнира Андрей Глушков также отметил, что состязания проводились по всем правилам. А перед началом соревнований прошла специальная медицинская комиссия, не обнаружившая ни у кого никаких тревожащих симптомов.

«Все имели допуск, жалоб на состояние здоровья у спортсменов не было. На соревнованиях в соответствии с требованиями дежурила бригада скорой медицинской помощи», — приводит слова арбитра пресс-служба Минспорта Кировской области.

По его заверению, в остальном первенство проходило в штатном режиме и без травм. А погибшего молодого человека попытались реанимировать на месте.

«После того как атлет почувствовал недомогание, медицинская бригада незамедлительно начала оказывать ему помощь. Спортсмена доставили в карету скорой помощи, где были проведены реанимационные мероприятия. Соревнования остановили», — добавил Глушков.

Между тем в Следственном комитете области сообщили о проведении доследственной проверки, которая должна определить все детали и причины произошедшего.

«26 января в спортивной школе «Юность» во время тренировочного спарринга 18-летний участник получил травму головы. Несмотря на помощь медиков, от полученного повреждения он скончался в машине скорой медицинской помощи», — говорится в заявлении СК по Кировской области.

Но там тоже подтвердили: молодой человек подал все нужные бумаги для участия в турнире и выхода в клетку.

«Все регламенты и документальное сопровождение соревнований были соблюдены. Атлет имел допуск и все необходимые документы. В настоящий момент изучаются обстоятельства произошедшего», — приводит слова пресс-службы СК ТАСС.

Свою проверку начали и в Союзе смешанных единоборств (ММА) России. Там пообещали в ближайшее время создать комиссию, которая тщательно изучит все обстоятельства смерти. Для этого руководство организации уже вылетело в Киров.

Смерть ребёнка на турнире по боксу и трагедия на соревновании по ММА

В конце декабря похожий случай произошёл на турнире по боксу в Первоуральске. После финального боя скончался 14-летний мальчик. Он пропустил несколько сильных ударов по печени и потерял сознание прямо на ринге.

Юному атлету попытались оказать помощь, но не добились успеха. Далее реанимационные действия продолжили врачи скорой помощи.

«Бригада была на месте через семь минут, медики незамедлительно транспортировали подростка в хирургическое отделение городской больницы №1. Выражаем глубокие соболезнования близким и родным. Со стороны ПМАУ ДО ЦРДМ, федерации бокса и администрации города семье мальчика будет оказано всё необходимое сопровождение», — заявили в администрации мэрии.

Однако вскоре выяснилось, что соревнование проводилось не под эгидой Федерации бокса Свердловской области и не включалось в её календарь. Не были созданы и все необходимые условия, например машина скорой помощи не смогла оперативно проехать на место и доставить ребёнка в госпиталь, поскольку территорию возле арены должным образом не очистили от снега.

Президент Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Умар Кремлёв пообещал взаимодействовать с правоохранительными органами, чтобы разобраться в ситуации.

«Напоминаю и настаиваю на том, чтобы спортсмены не участвовали в таких мероприятиях, устраиваемых левыми организациями с целью личной выгоды, которые не соответствуют и не имеют государственной аккредитации на проведение подобных турниров. Уверяю, все виновные будут найдены и понесут ответственность», — написал он в Telegram-канале.

А в июне в Белогорске Амурской области в рамках открытого Кубка спортклуба «Родина» по ММА погиб 16-летний юноша. В ходе одного из поединков он пропустил хай-кик в голову и рухнул на канвас без сознания. Молодому человеку оказали первую помощь, но спасти его не удалось.

В данном случае причиной трагедии стало ещё и грубейшее нарушение правил. Согласно им, бойцы данной возрастной категории обязаны выходить в клетку в шлемах. Но судья пренебрегал этим и разрешал драться без них. Позже в отношении его возбудили уголовное дело.

«Следственным отделом по Белогорску СУ СК России по Амурской области возбуждено дело в отношении судьи спортивных соревнований, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении пресс-службы СК России по Амурской области.

В итоге арбитр избежал тюремного срока и отделался штрафом в размере 400 тыс. рублей. А Минспорта лишил Союз ММА России аккредитации сроком на три месяца.