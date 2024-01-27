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«Получил черепно-мозговую травму и потерял сознание»: в Кирове на турнире по ММА скончался 18-летний боец

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Борислав Головин
В Кирове на соревнованиях по смешанным единоборствам скончался 18-летний боец. После одного из поединков он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Молодому человеку прямо на месте попытались оказать помощь, но спасти его жизнь не удалось. По данным Минспорта области, причиной трагедии стала закрытая черепно-мозговая травма. А в СК региона заявили о начале доследственной проверки. Свою рабочую группу для изучения всех обстоятельств произошедшего создали и в Союзе ММА России.
«Получил черепно-мозговую травму и потерял сознание»: в Кирове на турнире по ММА скончался 18-летний боец
  • Gettyimages.ru
  • © Carmen Mandato

«Жалоб на состояние здоровья у спортсменов не было»

Трагедией завершился турнир по смешанным единоборствам в Кирове. Прямо по ходу одного из боёв погиб 18-летний участник. В Министерстве спорта области причиной смерти назвали, предположительно, закрытую черепно-мозговую травму. Молодой человек потерял сознание, пропустив сильный удар.

При этом в организации подчеркнули: все атлеты выступали в полной экипировке в соответствии с правилами вида и были максимально защищены. И ни у кого до старта не обнаружили проблем со здоровьем. А рядом с залом дежурила машина скорой помощи.

«Врачи незамедлительно приступили к реанимационным мероприятиям. Была вызвана бригада реанимации СМП, которая оперативно прибыла на место со всем необходимым медицинским оборудованием. Реанимационные мероприятия проведены силами двух бригад, но, к сожалению, спасти спортсмена не удалось. Констатирована смерть от неизвестной причины. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в официальном сообщении Минспорта Кировской области.

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Главный судья турнира Андрей Глушков также отметил, что состязания проводились по всем правилам. А перед началом соревнований прошла специальная медицинская комиссия, не обнаружившая ни у кого никаких тревожащих симптомов.

«Все имели допуск, жалоб на состояние здоровья у спортсменов не было. На соревнованиях в соответствии с требованиями дежурила бригада скорой медицинской помощи», — приводит слова арбитра пресс-служба Минспорта Кировской области.

По его заверению, в остальном первенство проходило в штатном режиме и без травм. А погибшего молодого человека попытались реанимировать на месте.

«После того как атлет почувствовал недомогание, медицинская бригада незамедлительно начала оказывать ему помощь. Спортсмена доставили в карету скорой помощи, где были проведены реанимационные мероприятия. Соревнования остановили», — добавил Глушков.

Между тем в Следственном комитете области сообщили о проведении доследственной проверки, которая должна определить все детали и причины произошедшего.

«26 января в спортивной школе «Юность» во время тренировочного спарринга 18-летний участник получил травму головы. Несмотря на помощь медиков, от полученного повреждения он скончался в машине скорой медицинской помощи», — говорится в заявлении СК по Кировской области.

Но там тоже подтвердили: молодой человек подал все нужные бумаги для участия в турнире и выхода в клетку.

«Все регламенты и документальное сопровождение соревнований были соблюдены. Атлет имел допуск и все необходимые документы. В настоящий момент изучаются обстоятельства произошедшего», — приводит слова пресс-службы СК ТАСС.

Свою проверку начали и в Союзе смешанных единоборств (ММА) России. Там пообещали в ближайшее время создать комиссию, которая тщательно изучит все обстоятельства смерти. Для этого руководство организации уже вылетело в Киров.

Смерть ребёнка на турнире по боксу и трагедия на соревновании по ММА

В конце декабря похожий случай произошёл на турнире по боксу в Первоуральске. После финального боя скончался 14-летний мальчик. Он пропустил несколько сильных ударов по печени и потерял сознание прямо на ринге.

Юному атлету попытались оказать помощь, но не добились успеха. Далее реанимационные действия продолжили врачи скорой помощи.

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«Бригада была на месте через семь минут, медики незамедлительно транспортировали подростка в хирургическое отделение городской больницы №1. Выражаем глубокие соболезнования близким и родным. Со стороны ПМАУ ДО ЦРДМ, федерации бокса и администрации города семье мальчика будет оказано всё необходимое сопровождение», — заявили в администрации мэрии.

Однако вскоре выяснилось, что соревнование проводилось не под эгидой Федерации бокса Свердловской области и не включалось в её календарь. Не были созданы и все необходимые условия, например машина скорой помощи не смогла оперативно проехать на место и доставить ребёнка в госпиталь, поскольку территорию возле арены должным образом не очистили от снега.

Президент Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Умар Кремлёв пообещал взаимодействовать с правоохранительными органами, чтобы разобраться в ситуации.

«Напоминаю и настаиваю на том, чтобы спортсмены не участвовали в таких мероприятиях, устраиваемых левыми организациями с целью личной выгоды, которые не соответствуют и не имеют государственной аккредитации на проведение подобных турниров. Уверяю, все виновные будут найдены и понесут ответственность», — написал он в Telegram-канале.

А в июне в Белогорске Амурской области в рамках открытого Кубка спортклуба «Родина» по ММА погиб 16-летний юноша. В ходе одного из поединков он пропустил хай-кик в голову и рухнул на канвас без сознания. Молодому человеку оказали первую помощь, но спасти его не удалось.

В данном случае причиной трагедии стало ещё и грубейшее нарушение правил. Согласно им, бойцы данной возрастной категории обязаны выходить в клетку в шлемах. Но судья пренебрегал этим и разрешал драться без них. Позже в отношении его возбудили уголовное дело.

«Следственным отделом по Белогорску СУ СК России по Амурской области возбуждено дело в отношении судьи спортивных соревнований, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении пресс-службы СК России по Амурской области.

В итоге арбитр избежал тюремного срока и отделался штрафом в размере 400 тыс. рублей. А Минспорта лишил Союз ММА России аккредитации сроком на три месяца.

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