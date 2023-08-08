Без сюрпризов: РФС признал Семака лучшим тренером прошлого сезона, а Акинфеева в 14-й раз включил в первую сборную

Бюро исполкома РФС подвело итоги прошедшего сезона. Сергея Семака признали лучшим тренером, Малкома — лучшим футболистом, Сергея Пиняева — лучшим молодым игроком, а «Зенит» — лучшей командой. Также союз опубликовал список из 33 сильнейших, в который уже в 14-й раз под первым номером попал голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев. В перечне нашлось место форварду «Локомотива» Артёму Дзюбе, отыгравшему меньше половины матчей в минувшем чемпионате, и защитнику «Ахмата» Мирославу Богосовацу. При этом забивший 20 мячей вингер «Спартака» Квинси Промес остался за пределами главной символической сборной.

Бюро исполкома РФС на очередном заседании подвело итоги прошедшего сезона и утвердило список «33 лучших футболистов» страны. В него уже в 14-й раз под первым номером попал голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, который продолжает уверенно действовать в воротах армейцев и пока, по мнению экспертов, остаётся сильнейшим в стране. Спортсмен неоднократно спасал команду по ходу чемпионата, однако особенно всем запомнилась выигранная им серия пенальти в финале Кубка России с «Краснодаром».

При этом в тройке не нашлось места основному голкиперу национальной сборной Матвею Сафонову. Хотя он действовал не так стабильно, как обычно, но тоже запомнился спасениями, в частности во время послематчевых одиннадцатиметровых. Именно вратарь «Краснодара» остановил потрясающую серию «Акрона» в Кубке, когда команда из Первой лиги последовательно выбила из борьбы столичные «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».

В РФС отдали предпочтение Илье Помазуну, который продолжает выступать в «Урале», и Илье Лантратову из «Локомотива». Впрочем, по мнению экс-вратаря сборной России Владимира Габулова, эта тройка «объективна и справедлива».

«Они надёжно играли весь сезон. Эти голкиперы совершали яркие спасения и весь год действовали стабильно, практически без ошибок. Матвея Сафонова нет в списке, поскольку он провёл нестабильный чемпионат, а это ключевой фактор для вратаря. По той же причине в рейтинге нет Александра Селихова, Александра Максименко, Антона Шунина», — сказал Габулов RT.

В центре обороны лучшими признаны спартаковец Георгий Джикия и армеец Игорь Дивеев, хотя последний пропустил треть сезона из-за травмы. Однако, по мнению РФС, если спортсмен выходил на поле, то действовал лучше своего одноклубника Виллиана Роши и бразильца Родригао из «Зенита».

По краям в защите «команды мечты» расположились представители петербуржского клуба — Дуглас Сантос и Вячеслав Караваев.

В опорной зоне Эдуард Сперцян оказался сильнее Вендела и Далера Кузяева, а Вильмар Барриос обошёл Руслана Литвинова и Даниила Глебова. Вне конкуренции в прошедшем сезоне были Малком и Клаудиньо. Поэтому вполне логично, что и в списке 33 лучших они расположились на первых местах на своих фланговых позициях.

В центре нападения, по мнению РФС, лучшими стали Фёдор Чалов и Джон Кордоба. И если к ним вопросов нет, то вторая позиция Константина Тюкавина выглядит не так однозначно. Форвард в основном выходил на поле на замену и в РПЛ забил всего девять голов. Впрочем, в отличие от Арсена Захаряна, сникшего после сорвавшегося перехода в «Челси», молодой россиянин провёл в целом неплохой для себя сезон.

В число 33 лучших попал и Артём Дзюба, который вернулся в РПЛ только весной и, по сути, провёл только половину чемпионата. В таком случае логично было бы вспомнить и Владимира Писарского. В первой части сезона за «Оренбург» он забил 14 мячей, но перестал быть заметным после перехода в «Крылья Советов». Однако и здесь, по словам бывшего нападающего сборной России Руслана Пименова, всё закономерно.

«Дзюба справедливо в списке лучших. Он вытащил половину сезона для железнодорожников. Попадание Тюкавина меня тоже не удивило, он мне нравится, жду от него ещё более солидной игры. Почему в списке нет Писарского? Думаю, ему стало сложнее после ухода из «Оренбурга». Там были отличные латиноамериканские футболисты, которые помогали. А в «Крыльях» его дела только начинают налаживаться после ухода Максима Глушенкова и Сергея Пиняева», — сказал собеседник RT.

Лучшим молодым игроком, по мнению РФС, стал как раз Пиняев. И с этим большинство экспертов также согласны. Как отметил Пименов, он отлично проявил себя в «Локомотиве».

«Во-первых, он вытащил железнодорожников из зоны стыковых матчей. Во-вторых, начал показывать более зрелый и стабильный футбол, отмечаясь результативными действиями практически в каждом матче. Также назвал бы Максима Мухина — он очень сильно прибавил. Мне довелось это увидеть ещё на предсезонных сборах», — объяснил собеседник RT.

Согласно с мнением РФС и руководство «Локомотива». По словам спортивного директора красно-зелёных Дмитрия Ульянова, клуб не будет рассматривать предложения по трансферу хавбека ниже €30 млн.

Ещё меньше вопросов к признанию Малкома, покинувшего «Зенит» в это трансферное окно, лучшим игроком прошедшего сезона. Как подчеркнул бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, данный выбор даже нечего обсуждать.

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«Это, безусловно, справедливо. Бразилец креативный, забил больше всех голов, стал чемпионом. В каждой игре создавал опасные моменты», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

При этом в отсутствие бразильца его место в новом сезоне, по мнению Пименова, могут занять Фёдор Чалов, Клаудиньо и Квинси Промес.

«Армеец заметно прогрессирует в таком компоненте, как зрелость: он демонстрирует уровень европейского футбола. Клаудиньо — мой любимчик, однозначно один из лучших. Он всегда стабилен, но ему нужен помощник. Если останется Вендел, то «Зенит» быстро доберёт свои очки. Новичок клуба Ду Кейрос пока не впечатляет. Промес стал лучшим бомбардиром в российской истории «Спартака» — это приличный результат. Голландец — очень важная фигура для красно-белых. Я думал, что он уже не вернётся на былой уровень после возвращения из Европы. Но у парня действительно горят глаза, и он хочет играть за «Спартак». Он может стать лучшим в нынешнем сезоне, надо выигрывать чемпионат», — заявил специалист.

Больше всего дискуссий вызвало решение РФС назвать лучшим тренером минувшего сезона Сергея Семака. Так, бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой его раскритиковал.

«Я бы отдал Федотову. Есть ещё несколько кандидатов. Например, «Ахмат» с Ташуевым занял пятое место. С тренером, которого многие даже не знают. Многие скажут, что «Зенит» — чемпион, как с ними можно не побеждать? Окажись сейчас Семак в «Пари НН» — пусть попробует с ними стать чемпионом. С составом «Зенита» ты на 95% займёшь первое место. Это мы из года в год говорим. Ясно, что в этом году их затрясёт, я об этом сразу говорил. И ведь затрясло после первого тура», — отметил Мостовой.

Пименов, в свою очередь, заявил, что при определении лучших результат команды всё же должен стоять на первом месте.

«Семак — лучший тренер. «Зенит» пять раз подряд взял чемпионство. Тем, кто говорит про состав сине-бело-голубых, могу возразить: кто вам мешает собрать такой же? Каким бы гениальным ни был Владимир Федотов, но он стал вторым, а значит, кто-то выше тебя. Да, он взял Кубок России, но всё же РПЛ — более приоритетный турнир», — добавил специалист.