«Цели своей я не добился»: Куртуа поссорился с бывшим тренером «Спартака» Тедеско и покинул сборную Бельгии

Тибо Куртуа оставил расположение сборной Бельгии накануне матча отборочного цикла Евро-2024 с Эстонией. Наставник команды Доменико Тедеско связал отъезд футболиста с обидой на то, что голкиперу не досталась капитанская повязка. Вратарь же в ответ обвинил тренера в субъективной трактовке их личной беседы, а отказ от участия в сборе объяснил травмой. Между тем в бельгийской прессе предположили, что всему виной может быть свадьба игрока с моделью Мишель Герциг, которая намечена на следующую неделю.

Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско успел провести всего три официальных матча в качестве наставника сборной Бельгии, а уже стал одним из главных фигурантов разгоревшегося на ровном месте скандала. Причём 37-летний специалист оказался втянут в него фактически не по своей воле.

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа, по всей видимости, без разрешения покинул расположение национальной команды между матчами отборочного цикла чемпионата Европы — 2024 с Австрией и Эстонией, чем сильно удивил не только футбольную общественность, но и тренерский штаб.

По информации СМИ, яблоком раздора стала капитанская повязка, с которой «красных дьяволов» на поле обычно выводил Кевин Де Брёйне. Но в связи с тем, что полузащитник на некоторое время выбыл из строя из-за травмы и не мог принять участие в обеих июньских играх, было принято решение доверить эту почётную роль во встрече с Австрией одному из вице-капитанов — Ромелу Лукаку.

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Неожиданно для специалиста его решение оскорбило Куртуа. Вратарь рассчитывал сам вывести команду на домашний матч, тем более что перед игрой для Тибо провели церемонию по случаю его сотого матча в национальной команде. Как пояснил Тедеско уже по прибытии в Таллин, во время сбора он не придавал большого значения тому, кто конкретно возложит на себя эту обязанность.

«Честно говоря, мне было всё равно, потому что у меня много капитанов на поле — например, Ян Вертонген, Янник Карраско и Тимоти Кастань. Мне нужны все игроки, которые смогут взять на себя ответственность. Нам пришлось принимать решение перед субботним матчем. Провели небольшое собрание. Решили, что Ромелу будет капитаном в субботу, а Тибо — во вторник. Все согласились. После матча он из-за этого обиделся. Я был удивлён и потрясён. Не ожидал, что произойдёт что-то подобное», — рассказал Тедеско на пресс-конференции в понедельник, 19 июня.

Он также отметил, что попытался переубедить Куртуа и даже просил его не поступать так с командой, однако игрок не стал его слушать.

Между тем сам футболист категорически не согласен с трактовкой тренера и фактически обвинил того во лжи. Тибо выпустил на своём сайте официальное заявление, в котором подчеркнул, что Тедеско предвзято и субъективно изложил содержание их частной беседы.

«Я хочу пояснить, что это не первый и не последний случай, когда я говорю с тренером о вопросах, связанных с раздевалкой, но впервые кто-то решает рассказать об этом публично. Я этим крайне разочарован, но хочу прояснить: оценки тренера здесь не соответствуют действительности», — говорится в сообщении Куртуа.

Голкипер добавил, что в беседе с Тедеско не искал какой-то выгоды для себя.

«В этом разговоре я попросил у него таких разъяснений и решений, которые помогли бы нам избежать ситуаций, вредивших нам в прошлом, заботясь при этом всегда об общей выгоде. Быть или не быть капитаном сборной — это не должно быть какой-то прихотью или случайным решением, это должно быть его решением, и это как раз то, что я пытался до него донести. К сожалению, цели своей я не добился. Я настаиваю, что ни в коем случае ничего не требовал, и я поговорил со своим товарищем по команде Ромелу Лукаку, чтобы прояснить любые обстоятельства, связанные с этой ситуацией», — отметил голкипер.

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Причиной же, по которой он покинул расположение сборной, Куртуа назвал травму правого колена. Он заявил, что в воскресенье прошёл медицинское обследование, по результатам которого представители медицинского штаба «Реала» связались с коллегами в стане «красных дьяволов» и приняли совместное решение о его отъезде со сборов.

Эта публичная пикировка встревожила бельгийских экспертов, которые теперь сомневаются, смогут ли тренер и игрок, известный своим непростым характером, наладить отношения до сентябрьских отборочных игр.

Многие вспомнили, что подобные выходки Тибо позволяет себе не в первый раз. Так, в 2011 году он под разными предлогами пропустил несколько игр в «Генке», добиваясь того, чтобы его продали в «Челси». А спустя семь лет разыграл похожую карту, намереваясь переехать из Лондона в Мадрид после предложения от «Реала». Кроме того, из-за личного конфликта Куртуа и Де Брёйне, связанного с девушкой, долгое время сохранялась напряжённость и в стане национальной команды. Как известно, голкипер в своё время увёл у полузащитника невесту, после чего из приятелей они превратились в непримиримых врагов.

К слову, и в нынешнем конфликте тоже может быть замешана женщина: в бельгийской прессе бытует мнение, что отъезд Куртуа связан с его предстоящей свадьбой. Голкипер «Реала» и израильская модель Мишель Герциг собираются пожениться на следующей неделе. По данным СМИ, на торжество, которое пройдёт на юге Франции, приглашены около 300 гостей.