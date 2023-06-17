С четвёртым результатом сезона в мире: прыгунья с шестом Кнороз выиграла турнир в Чебоксарах

Полина Кнороз стала победительницей «Мемориала Игнатьева» в Чебоксарах в прыжках с шестом, показав четвёртый результат сезона в мире и выполнив квалификационный норматив на Олимпиаду-2024. В аналогичных соревнованиях у мужчин в этом секторе первенствовал Матвей Волков из Белоруссии. Вторую победу подряд одержали прыгуны в высоту Наталья Спиридонова и Илья Иванюк, а в беге на 400 с барьерами золото завоевали Эмилия Тангара и Фёдор Иванов.

В Чебоксарах прошёл 11-й этап легкоатлетической серии «Королева спорта», в котором приняли участие как российские, так и белорусские спортсмены. Во многих видах были показаны довольно высокие результаты, а главной героиней вечера стала прыгунья с шестом Полина Кнороз. 23-летняя спортсменка не только одержала уверенную победу в секторе с четвёртым результатом сезона в мире, но и показала квалификационный норматив, позволяющий выступить на Олимпиаде в Париже. Естественно, при условии, что российских спортсменов допустят до участия.

Основная борьба в секторе развернулась между Кнороз, 13-кратной чемпионкой Белоруссии Ириной Жук и Аксаной Гатауллиной, для которой эти соревнования стали лишь вторыми в сезоне. Возможно, именно соревновательного опыта не хватило россиянке для более высокого результата, но после отметки в 4,60 м состязание превратилось в дуэль между Жук и Кнороз.

Впрочем, продлилась она недолго: 4,65 м Полина взяла с первой попытки, а Ирина — со второй, и уже на следующем пятисантиметровом подъёме белоруска сложила оружие. Россиянка на нём тоже повозилась, и, судя по всему, ей в первую очередь не хватало атмосферы на стадионе. Спортсменка раз за разом попросила поддержки у публики, и немногочисленные зрители, как могли, пытались хлопать в ритм её разбега. К третьей попытке Полина нащупала свой прыжок, и перелетела через планку. На этом соревнования можно было и закончить, но Кнороз чувствовала в себе силы сделать большее, поэтому попросила судей установить планку на уровне её личного рекорда, показанного два года назад, — 4,75 — и взяла её со второго захода, повторив таким образом четвёртый результат сезона, достигнутый также Элизой Маккартни и Вилмой Мурто.

«Ожидала, что могу показать высокий результат, но, по правде говоря, не сегодня. Было очень тяжело прыгать из-за внешних факторов. А результаты на предыдущих соревнованиях для меня не показатель — просто тогда я не была готова. Могла ли сегодня прыгнуть выше, если бы болельщиков на трибунах было больше? Однозначно, да! Зрители — наша главная поддержка во время соревнований. Они могут этого не осознавать, но для всех спортсменов очень важно, чтобы на нас смотрели и болели за нас», — заявила Кнороз RT.

Захватывающими получились соревнования и у шестовиков-мужчин, хотя некоторые опытные спортсмены выбыли из борьбы достаточно рано. Так, Илья Мудров не справился с начальной высотой в 5 м, а Тимур Моргунов остановился на 5,30. Но зато не на шутку схлестнулись представители нового поколения прыгунов — 20-летний Александр Соловьёв и 19-летний Матвей Волков. Как известно, сын известного советского прыгуна с шестом Константина Волкова родился в Иркутске и установил мировой рекорд среди юношей до 18 лет под российским флагом, но в 2020 году принял решение выступать за Белоруссию. Он хотел беспрепятственно выступать на международных турнирах, чего отечественные атлеты были лишены из-за ограничений, наложенных World Athletics. Однако после начала СВО Волков вновь оказался на равных с российской сборной.

В начале нынешней недели белорус уже «пошумел» на турнире в Твери, где установил личный рекорд на открытых стадионах — 5,71 м, но в Чебоксарах едва не потерпел поражение. Он пропустил высоту 5,60, с которой блестяще в первой попытке справился Соловьёв, и затем не взял планку на 5 см выше. Оставшиеся две попытки Волков перенёс на 5,70, но ему хватило и одной. Россиянин же с этой высотой так и не совладал, довольствовавшись вторым местом. Матвей на кураже попытался взять 5,82, но ни один из трёх заходов успехом не увенчался.

Вторую победу подряд в секторе для прыжков в высоту одержала Наталья Спиридонова, и на этот раз экс-чемпионке мира среди юниоров покорилась, наконец, планка на отметке 1,91 м, причём с первой же попытки. Так высоко в этом сезоне 20-летняя спортсменка ещё не прыгала. Основную конкуренцию россиянке составила Карина Демидик из Белоруссии, которая ранее уже выиграла командный чемпионат в Сочи и Фестиваль прыжков в «Лужниках». Но на этот раз гостью подвело решение пропустить отметку 1,91, так как планка на 2 см выше ей так и не покорилась. Уже в ранге победительницы Спиридонова штурмовала планку на высоте личного рекорда — 1,95, но неудачно.

Не слишком удалась борьба в аналогичных соревнованиях у мужчин. Лидер российского сезона Илья Иванюк вышел на свою первую попытку, когда в секторе помимо него осталось всего двое участников. При этом высота была ещё совсем скромная — 2,07 м. Бронзовый призёр ЧМ-2019 последовательно сделал пять удачных прыжков, которых ему хватило для победы (2,23 м). Под стать Иванюку выступил Никита Анищенков, который уступил титулованному сопернику из-за одной лишней попытки на высоте 2,19. Оба пытались взять 2,27, но эта высота им не покорилась.

Немало интересного произошло и на беговых дорожках. Так, невероятно красивым выдался забег на 1500 м среди женщин, где сошлись многократные чемпионки России Александра Гуляева и Светлана Аплачкина, а также Ольга Вовк, специализирующаяся вообще-то на беге с препятствиями.

Однако почти всю дистанцию фавориты держались в тени, а лидировала Любовь Дубровская, и лишь на финишной прямой вперёд вырвалась Гуляева. Но не сдавалась и Вовк, которая настигла соперницу буквально на последних метрах. Девушки преодолели черту практически одновременно, и судьям потребовалось некоторое время, чтобы определить победительницу. В итоге с преимуществом в две сотые секунды золото вырвала Ольга. Можно сказать, что таким образом фортуна вернула ей должок за прошлогоднюю Спартакиаду, где бегунья на мгновение раньше, чем нужно, победно вскинула руки перед финишем в беге на 3000 м с препятствиями, и в этот момент её опередила соперница.

Очередные победы в беге на 400 с барьерами одержали восходящие звёзды Эмилия Тангара и Фёдор Иванов. Оба не встретили особой конкуренции, а 21-летний спортсмен вновь улучшил свой результат в сезоне. Таким образом, Иванов постепенно подбирается к олимпийскому нормативу — до него осталось всего 0,84 секунды.