«Осталось дождаться победы»: Давыденко — о возрождении «Шахтёра», чемпионате Содружества и поддержке крымчан

Чемпионат Содружества крайне необходим Донбассу для развития футбола, причём не только на взрослом, но и на детском и юношеском уровнях. Об этом в интервью RT заявил президент футбольного союза ДНР Павел Давыденко. По его словам, это может стать отправной точкой интеграции клубов в систему российских лиг. Также функционер высказался о возрождении «Шахтёра», объяснил, почему «Донбасс Арена» пока не принимает зрителей и рассказал, как проводится чемпионат республики.

— Денис Пушилин заявил, что ФК «Шахтёр» обязательно сыграет на «Донбасс Арене» в чемпионате России. Такие планы действительно есть?

— Это очень непростой вопрос. Для того, чтобы клуб попал в систему профессиональных отечественных футбольных лиг, требуется провести большую работу. На сегодняшний день многое зависит от позиции РФС.

— Насколько «Шахтёр» готов к выступлению в профессиональных российских лигах?

— Понятно, что обсуждать это пока рано. Вы должны понимать, уровень футбола в регионе любительский. Пока всё упирается в это. Денис Владимирович выделил именно «Шахтёр», поскольку это бренд, который знают все болельщики. Клуб недавно был возрождён, но работы ещё непочатый край. Состав сформировали, однако, будем объективны, он пока даже не дотягивает до уровня Второй российской лиги. Для начала необходимо серьёзно его усилить.

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— Когда сможет принимать встречи «Донбасс Арена»?

— Сейчас она требует ремонта. Республика поддерживает там порядок. В частности, газон находится в великолепном состоянии. Для того, чтобы разрешить допуск зрителей, нужно провести техническую экспертизу. Я не строитель и не могу вам объяснить детали. Плюс, мы находимся в зоне боевых действий, и понимаем: проведение игр на арене прежде всего сопряжено с огромным риском. Можно сказать, она закрыта для посещения в основном в целях безопасности.

— Участие профессиональной команды из ДНР в одной из отечественных лиг наверняка вызовет бум?

— Вы даже не можете себе представить, насколько у нас любят футбол. Здесь он сродни религии. Это будет настоящий праздник. А какие у нас традиции! Про «Шахтёр» с его регалиями я даже не говорю. В соседней Луганщине, например, «Заря» становилась чемпионом СССР. Все эти победы остались в памяти.

— В прошлом году в Донбассе предложили организовать чемпионат Содружества, в котором могли бы соревноваться команды, представляющие новые регионы, а также Абхазию и Южную Осетию. Когда планируется его начало?

— Прежде всего речь шла о новых регионах: ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье. Пока ждём решения о проведении и находимся на низком старте. Хочу подчеркнуть, данный турнир крайне необходим для развития футбола во всех субъектах. Тут ведь дело не только во взрослых коллективах, но и детских, и юношеских. Вся вертикаль. Соревнование поможет совершить гигантский скачок в развитии вида.

Известно лишь, что предположительно ДНР и ЛНР в чемпионате Содружества будут представлять по три команды, а Херсон и Запорожье — по две. Всего десять. Столько же будет участников в категориях U-15 и U-17.

— Вы консультируетесь с коллегами из Крыма, чтобы понимать, какие вопросы предстоит решать?

— Да, мы постоянно контактируем с коллегами, ведь они этот путь уже прошли, а мы только находимся на самом старте. Очень хочется поблагодарить руководителей футбольного союза полуострова, которые оказывают нам огромную помощь и поддержку. И речь не только о методических подсказках. Например, сборная ДНР среди юношей 2007-2008 годов рождения сейчас проходит обучение на базе в Евпатории. У нас очень тесные контакты.

— Как удаётся проводить чемпионат ДНР в период боевых действий?

— Разумеется, матчи играются только в тыловых городах, которые не подвергаются обстрелам. Также в целях безопасности намеренно не сообщаем, где будут проходить игры. Думаю, и так понятно, что зрителям на трибуны вход воспрещён. В турнире участвует 11 команд. Несмотря на все сложности он получается интересным, хотя уровень участников разнится. Есть флагманы в лице «Гвардейца» (Донецк) и «Олимпии» (Мариуполь).

— Часто ли случается, что футболисты идут на передовую?

— Конечно. Многие ребята, которые раньше активно играли, сейчас воюют. Но если человека призвали, он обязан защищать Родину на передних рубежах. К сожалению, есть и погибшие. Например, больше нет с нами одного видного тренера. Игорь Валентинович Швыдько работал с ФК «Бажановец» из Макеевки, а также с детьми. Он умер, отдавая долг Родине.

— Детско-юношеские турниры также проводятся?

— Разумеется. Организовывается чемпионат республики сразу по четырём возрастным категориям. Идут полноценные первенства региона. U-15 и U-17 уже завершили, а соревнования среди ребят U-11 и U-13 подходят к концу.

— А участие во внутрироссийских соревнованиях ваши дети принимают?

— Регулярно выезжаем на различные турниры. Будем объективны, пока нам тяжело на равных соперничать с ведущими академиями страны. Но если отправляемся на соревнования второго эшелона, без медалей не возвращаемся. Постоянно поднимаемся на пьедестал, причём бронзовые медали — редкость. В основном золотые и серебряные.

Взрослые команды тоже соревнуются в общероссийских чемпионатах, например, в Национальной студенческой футбольной лиге (НСФЛ). От ДНР там участвуют команды Академии ДНР имени Дзержинского и Мариупольского государственного университета. И выступают они достаточно успешно. В прошлом сезоне стартовали в низшем дивизионе, но сходу получили право повышения в классе. Футбольная жизнь не затихает. Осталось дождаться победы.