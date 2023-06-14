Сплошная неопределённость: перестройка «Реала» рискует затянуться даже с учётом приобретения Беллингема

Грядущий сезон может стать для «Реала» одним из самых непростых за последнее время. Мадридцы уже лишились Марко Асенсио и Карима Бензема, а в ближайшее время рискуют потерять Луку Модрича и Тони Крооса, которыми активно интересуются команды из Саудовской Аравии. Таким образом, европейский гранд рискует остаться сразу без нескольких ключевых исполнителей, найти равноценную замену которым будет достаточно непросто. И даже приобретение Джуда Беллингема, а также возможный трансфер Гарри Кейна с ходу не исправят ситуацию.

В последние годы «Реал» укрепился в статусе самого титулованного европейского клуба и стал олицетворением стабильности и сбалансированности, предельно грамотно проводя кадровую политику. Мадридцы продолжали добиваться успеха благодаря проверенным временем лидерам, но постепенно внедряли в коллектив молодых футболистов, обеспечивая плавную смену поколений. Благодаря этому они сумели избежать длительного кризиса после ухода Криштиану Роналду, Серхио Рамоса, Рафаэля Варана и Каземиро, игравших важнейшую роль в завоевании пяти трофеев Лиги чемпионов в прошедшую декаду. Однако летом 2023-го Флорентино Пересу и Карло Анчелотти придётся немного ускорить процесс омоложения состава.

О необходимости проведения небольшой перестройки стало понятно ещё в начале июня, когда клуб покинул Карим Бензема. Для него прошлый сезон получился неоднозначным. С одной стороны, он записал на свой счёт 31 гол и шесть передач во всех турнирах и занял второе место в списке самых результативных игроков «Реала». С другой — пропустил 85 дней из-за различного рода повреждений и продемонстрировал заметный регресс в сравнении с предыдущим годом (44 + 15), по итогам которого завоевал «Золотой мяч». Поэтому ещё до конца чемпионата в СМИ появились слухи о приглашении Хоселу, способного время от времени подменять звёздного француза. Но впоследствии стало ясно, что приобретением 33-летнего форварда «Эспаньола» ограничиться не удастся.

Но одно дело — потерять забивного нападающего и совсем другое — сразу нескольких опытнейших игроков, на протяжении последнего десятилетия составлявших костяк коллектива. А ведь именно это может произойти в ближайшее время. Так, в СМИ активно сообщается об интересе команд из Саудовской Аравии к полузащитникам Луке Модричу и Тони Кроосу, чьи соглашения с мадридцами истекают в конце июня 2023-го. И хотя в последние недели сообщалось об их скором продлении, на данный момент этого так и не произошло.

При этом не стоит забывать, что ранее «Реал» уже лишился троих исполнителей. Мариано Диас так и не сумел доказать свою профпригодность на самом высоком уровне и покинул столицу Испании в статусе свободного агента. По тому же маршруту проследовали многострадальный Эден Азар, договорившийся с боссами о досрочном расторжении контракта, а также Марко Асенсио. Бывший подопечный Валерия Карпина устал от роли запасного и решил попробовать свои силы на новом месте. И хотя весной испанца активно сватали в «Барселону», тот остановил свой выбор на «Пари Сен-Жермен».

С учётом того, что в подвешенном состоянии по-прежнему находится и Дани Себальос, пока не подписавший с клубом новое соглашение, «Реал» рискует летом не досчитаться сразу семерых футболистов и начать перестраивать не только атакующую, но и среднюю линии. И хотя ресурсы для этого есть, данный процесс может быть непростым. И особенно болезненным может стать отсутствие Модрича и Крооса — умнейших футболистов, отвечавших за организацию игры команды впереди и креатив.

Пока сложно сказать, способен ли кто-то из действующих исполнителей взять на себя эти функции. Безусловно, Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга — крайне одарённые хавбеки, приносившие огромную пользу в последние годы. Уругваец стал полноценной звездой и не только выполнял огромный объём работы и «продвигал» мяч, но и заметно прибавил в реализации. Как итог, сразу 12 голов за сезон во всех турнирах. А француз одинаково здорово проявлял себя как на своей родной позиции, так и на левом краю обороны, где подменял страдавшего от мышечных повреждений Ферлана Менди. Но похвастаться таким чувством паса, как возрастные партнёры, они не могут, равно как и навыками плеймейкера.

Вряд ли располагает необходимым набором качеств и приобретённый у дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем. Сомневаться в таланте англичанина не приходится, но по своему стилю он гораздо ближе к Вальверде, чем к Модричу и Кроосу. Он великолепен в продвижении мяча, обладает поставленным ударом и способен выполнять колоссальный объём работы, но тонких самонаводящихся передач от него ждать не стоит. Как минимум пока. Хотя не исключено, что со временем хавбек, которому не исполнилось ещё и 20 лет, добьётся прогресса и в этом.

Что касается вернувшегося из «Милана» Браима Диаса, то по своим качествам он немного ближе к ветеранам «Реала», но предпочитает располагаться выше и участвовать в завершающих, а не начальных стадиях атаки. И хотя его успешные выступления в Серии А дали ему возможность ещё раз попробовать свои силы в составе «сливочных», сходу влиться в новую команду ему будет непросто. Последние годы мадридцы играют по схеме 4-3-3, в которой не предусмотрено полноценной «десятки». А именно в этом амплуа испанец наиболее эффективен.

Конечно, всё это не говорит о том, что уход Модрича и Крооса гарантированно обернётся для «Реала» появлением нерешаемых проблем. Всё же в последние годы оба уже были не так продуктивны в силу возраста и по итогам прошедшего сезона не попали даже в топ-5 по проведённому на поле времени. Скорее их отсутствие может привести к изменению стиля коллектива и смещению акцента в сторону более вертикального и скоростного футбола с ещё более сильным прессингом. Ведь Беллингем, Вальверде и Камавинга очень хороши в этом аспекте. И пусть ничего плохого в этом нет, адаптация может занять время.

Но в каком бы сочетании ни предстала средняя линия «Реала» в грядущем соревновательном году, очень многое будет зависеть от того, кто именно будет выходить на острие атаки. И пока чего-то определённого в этом вопросе нет. Несмотря на свой огромный опыт и впечатляющую результативность в прошедшем сезоне (17 + 4), Хоселу вряд ли стоит рассматривать как основную опцию в нападении. Габаритный испанец наверняка будет полезен в отдельных эпизодах и поможет в нужный момент организовать навал, но ключевым элементом в построениях Анчелотти не станет.

Очевидно, «Реалу» нужен звёздный и мастеровитый форвард, способный стать равноценной заменой Бензема. Но найти достойного кандидата не так-то просто. Да, идеальным вариантом мог бы стать Килиан Мбаппе, чей возможный отъезд из Парижа обещает стать главной темой лета. Но ПСЖ не горит желанием отпускать одного из лучших футболистов мира в стан конкурента, да и сам француз намекает на желание отработать контракт до конца. Правда, это вряд ли устроит самих «столичных», в этом случае рискующих не получить за него и минимальной компенсации.

Но если ПСЖ всё же не отпустит Мбаппе в «Реал», то он может оказаться в непростом положении. Его переход в другой клуб автоматически поставит крест на перспективах усилиться одной из главных звёзд современности и заставит обратиться к другим кандидатам. А их немного. В последнее время в прессе говорилось об интересе к Гарри Кейну, но договориться о трансфере с «Тоттенхэмом» традиционно считается крайне непростым делом. Дэниел Леви старается извлекать максимальную выгоду из любой сделки и наверняка заломит цену за 29-летнего нападающего. Как сообщает Bernabeu Digital, мадридцы готовы заплатить €80 млн и ещё €20 млн в виде бонусов, в то время как лондонцы требуют €130 млн за игрока, чьё действующее соглашение истекает летом 2024-го.

Также ходили слухи о желании Анчелотти приобрести Виктора Осимхена или Лаутаро Мартинеса, но и в этом случае переход обойдётся в круглую сумму. Кроме того, в обоих случаях королевский клуб сильно рискует. Да, нигериец выдал шикарный сезон и помог «Наполи» завоевать «скудетто», попутно выиграв гонку бомбардиров Серии А, но пока сложно сказать, сможет ли он демонстрировать такие же результаты в первенстве более высокого уровня. В аргентинце же сомнений ещё больше. Все видели, как неубедительно он смотрелся на чемпионате мира в Катаре, где не забил ни разу и уступил Хулиану Альваресу место в старте. Да и давление в «Реале» явно будет не меньше.

Можно обратить внимание на молодого Гонсалу Рамуша, оказавшегося чужим в «Тоттенхэме» Ришарлисона или «закисшего» в «Ювентусе» Душана Влаховича, но без солидных вложений явно не обойтись. Европейские функционеры прекрасно осознают, насколько сильно «Реал» нуждается в нападающем и будут стараться «навариться» на этом. При этом однозначно назвать кого-либо из них достойной заменой Бензема вряд ли возможно. Бразилец и серб провалились в коллективах менее высокого класса, а португалец пока сыроват и неопытен.

Поэтому перспективы «Реала» в нынешнем сезоне пока крайне сложно оценивать. От того, насколько грамотно будет проведена трансферная кампания во многом зависит то, будут ли «сливочные» по традиции бороться за трофеи или лишатся статуса фаворита. Но опыт последних лет показывает, что повод для оптимизма есть.