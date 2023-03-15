«Не проинформировал ФХР»: почему приход Жамнова в «Спартак» может свидетельствовать о завершении его работы в сборной

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов не согласовал с ФХР своё решение возглавить «Спартак» и совмещать два поста. Как заявили в организации, о новом месте работы специалиста там узнали из официального сообщения на сайте красно-белых. При этом, по словам специалиста, он ничего не нарушил, поскольку начнёт работу в клубе только летом. Почему данный факт может свидетельствовать о том, что контракт олимпийского чемпиона с федерацией, который истекает 30 июня, не будет продлён, — в материале RT.

Накануне стало известно, что новым наставником хоккейного «Спартака» назначен Алексей Жамнов. Перемены в клубе были ожидаемы. Красно-белые дважды по ходу сезона меняли тренерский штаб, но всё равно закончили регулярный чемпионат на девятом месте в Западной конференции и не попали в плей-офф.

Слухи о том, что в команде окажется именно Жамнов, появились ещё в январе. Как объяснил специалист, переговоры с руководством «Спартака» велись достаточно долго, и это было его взвешенное решение.

«Мне нужно было понять, как дальше планирует развиваться клуб. Вижу, что необходимо сделать для усиления. И когда мы пришли к общему знаменателю, то ударили по рукам. Я подписал контракт на два года», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

Помимо главного тренера сборной России, в «Спартаке» может появиться Илья Ковальчук, который в Пекине занимал должность генерального менеджера отечественного коллектива.

В связи с этим возникает резонный вопрос, останется ли Жамнов у руля национальной команды, с которой работает на протяжении двух лет. Вместе с тренером хоккеисты завоевали серебряные медали Олимпиады-2022 в Пекине, после чего с ним заключили соглашение ещё на год.

Сам Жамнов не видит ничего плохого в совмещении постов. Напротив, по его мнению, это только поможет набраться опыта, которого так недостаёт. До того как возглавить сборную, он работал генеральным менеджером, а не тренером в «Спартаке».

«А почему бы и нет? Вы сами видите, сейчас календарь национальной сборной не такой загруженный. Сидеть без дела — ты теряешь квалификацию тренера. Так что занятость в клубе пойдёт только на пользу. Предстоят ли переговоры с ФХР? Думаю, да», — отметил специалист.

Однако, как кажется, своим решением прийти в «Спартак» Жамнов может поставить точку в работе с национальной командой. Ещё до подписания тренером соглашения с московским клубом в спортивном сообществе сомневались, что Федерация хоккея России будет продлевать контракт со специалистом, истекающий 30 июня. Это стало понятно после Кубка Первого канала, на котором сборная выступила не лучшим образом, уступив представителям Белоруссии и сенсационно заняв второе место.

Тогда наставник подвергся жёсткой критике со стороны тренерского совета ФХР. Ему была поставлена оценка «неудовлетворительно», а также рекомендовано сменить помощников.

«У Жамнова и его штаба были недочёты и ошибки и в других вопросах, связанных с подготовкой команды, выбором игровой модели. Все они обсуждались на заседании», — отметил председатель совета Борис Майоров.

Теперь же ко всему прочему тренер не стал согласовывать с ФХР желание поработать на клубном уровне, что, естественно, никому не понравилось.

«Действующий контракт Алексея с федерацией истекает 30 июня. Он не проинформировал нас о своём решении занять пост главного тренера ХК «Спартак», о новом месте его трудоустройства ФХР узнала из сообщений на официальном сайте красно-белых», — говорится в заявлении организации.

При этом формально, по словам Жамнова, он ничего не нарушил, поскольку официально начнёт работу в «Спартаке» летом.

«В чём проблема? В нынешнем сезоне я пока ничего не подписал. Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Не понимаю, для чего это делается», — объяснил специалист РИА Новости.

Однако в любом случае ситуация выглядит достаточно странно и говорит скорее о скрытом конфликте между ФХР и Жамновым, чем о желании продолжить сотрудничество. Так, например, сложно представить, чтобы Валерий Карпин или Михаил Галактионов возглавили «Спартак» и «Локомотив», не получив одобрения от РФС.

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Кроме того, далеко не все разделяют позицию Жамнова о совмещении постов. По словам заслуженного тренера России Владимира Плющева, сборной нужно заниматься 24 часа в сутки, а загруженность в клубе будет сказываться на результате.

«Многие считают, что это работа от турнира до турнира, но нет. Если специалист грамотно подходит к своему делу, если понимает, что на него возложена ответственность, то у него достаточно работы: просмотр, селекция, наработка связок игроков… Я проходил через всё это дело и прекрасно знаю, как тяжело совмещать работу в клубе и сборной. Тебе надо ехать на турнир с национальной командой, а у тебя голова болит о клубных проблемах. Поэтому для меня это, в общем‑то, однозначно. Тренер сборной должен быть освобождён», — сказал Плющев.

Поэтому вопрос о том, кто будет главным тренером сборной России по хоккею после 30 июня, остаётся открытым. И откладывать его в долгий ящик ФХР нельзя. Конечно, календарь соревнований у национальной команды теперь очень скромный. Тем не менее уже появляются слухи о желании IIHF вернуть коллектив на международную арену в 2024 году, а значит, пора готовиться.