«Думаю, причины вам понятны»: за что «Ганновер» вывел из состава камерунского полузащитника Ондуа

Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа намекнул, что потерял место в составе команды из-за своего российского паспорта и позиции. Футболист не выходил на поле уже несколько месяцев и был вынужден тренироваться с молодёжным составом. В немецком клубе отрицают политическую составляющую ситуации и утверждают, что руководствуются исключительно спортивными принципами. Между тем в СМИ появилась информация об интересе к камерунцу нескольких российских клубов.

Неожиданным образом повернулась жизнь камерунского полузащитника «Ганновера» Гаэля Ондуа после чемпионата мира в Катаре. 27-летний спортсмен, впервые побывавший на крупнейшем старте четырёхлетия в составе национальной сборной, оказался больше не нужен немецкой команде.

За последние несколько месяцев он ни разу не появился на поле и даже к тренировкам с основной командой допускался не всегда. По заявлению самого Ондуа, это связано с его политической и чисто человеческой позицией. Гаэль, у которого, помимо камерунского, есть ещё и российский паспорт, активно выступает в поддержку отстранённых от международных соревнований футболистов со своей второй родины.

В Катаре хавбек играл в бутсах с изображением триколора, а в комментариях неоднократно подчёркивал: он гордится тем, что представляет на турнире не только Камерун, но и Россию. По его словам, он был готов к любым санкциям со стороны ФИФА в связи с особенностями своей экипировки, даже к отстранению от ЧМ. Не испугался футболист и поступающих в соцсетях угроз, так же как не намерен отступать от своих убеждений сейчас, когда столкнулся с профессиональными сложностями.

«Если коротко, в клубе, контракт с которым действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. Несмотря на опыт игры на чемпионате мира. Несмотря на дисквалификацию опорного полузащитника. Несмотря на то, что в центр поля вынужденно двигают защитников. Несмотря на череду поражений в последних турах. Нет ни малейшего шанса, что я выйду на поле в этом сезоне», — написал футболист в своей колонке на Sports.ru.

Он подчеркнул, что причины такого поведения со стороны руководства клуба очевидны и понятны не только ему.

«Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной — футболистом, который числится в клубе как российский гражданин. И который считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу за это цену», — заявил Ондуа.

Он продолжает тренироваться, хотя его порой освобождают от занятий, а однажды вообще оставили одного в раздевалке. При этом, по словам спортсмена, отношения с партнёрами по команде остались такими же хорошими, как и раньше, он переживает за результаты клуба и старается быть готовым помочь ему в любой момент.

В «Ганновере» категорически отвергли политическую составляющую во взаимоотношениях игрока с клубом. Там заявили, что небольшое количество игрового времени Ондуа в текущем сезоне объясняется исключительно спортивными причинами.

«Ему давали шансы проявить себя на тренировках и в двух матчах во второй Бундеслиге — он не смог ими воспользоваться. С игроком неоднократно говорили о его ситуации и несколько раз откровенно сообщали спортивную оценку», — цитирует ТАСС комментарий пресс-службы немецкого клуба.

В свою очередь, Bild пишет, что в ближайшие дни стороны обсудят возможный разрыв контракта, который действует до 30 июня. Сообщается, что агент игрока Вадим Васильев уже отправился в Германию для обсуждения сложившейся ситуации, а в случае досрочного расторжения контракта «96-е» должны будут выплатить полузащитнику около €200 тыс.

По информации издания, Ондуа был отстранён от игр с основной командой по решению главного тренера Штефана Ляйтля, и это никак не связано с паспортом футболиста. Якобы ещё в апреле прошлого года хавбека поставили в известность, что будущего в команде у него нет. Однако тот отказался от трансфера, хотя им интересовались «Цюрих», «Сошо» и «Осер».

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До чемпионата мира в Катаре Ондуа выходил на замену в двух матчах второй Бундеслиги, но не отметился результативными действиями. После мундиаля его перевели в молодёжную команду, где он должен был тренироваться всё это время. Последней каплей, переполнившей чашу терпения Ляйтля, как сообщается, стало то, что Ондуа появился на одной из открытых тренировок основы и стал жаловаться журналистам на своё незавидное положение. По словам немецкого тренера, Гаэль «поставил своё эго выше команды» и поэтому больше не будет её частью.

Между тем, по данным российских СМИ, несколько отечественных клубов, в том числе один московский, готовы пригласить Ондуа. Спортсмен также не против вернуться в Россию. Футболист, хотя и родился в Камеруне, с девяти лет жил в Москве. Он воспитывался в школе «Локомотива», играл за молодёжку ЦСКА, а в РПЛ выступал за «Анжи».

Александр Гришин, руководивший в своё время резервом красно-синих, затруднился ответить, усилит ли игрок команды российского чемпионата в текущий момент.

«Когда Гаэль играл за дубль, он смотрелся хорошо, но на тот момент в ЦСКА была высокая конкуренция. Тогда в основе играл Понтус Вернблум, Кейсуке Хонда выходил на поле. Наверное, поэтому он и уехал в Европу. Ждать ли его возвращения в Россию? Это зависит от его желания», — заявил бывший футболист в беседе с RT.

Также он усомнился в том, что отстранение Ондуа от основы «Ганновера» связано с его отношением к своей второй родине. По мнению специалиста, скорее всего, на это повлияли игровые аспекты.

«Если игрок сильный, то тренер не будет его по каким-то причинам сажать на скамейку. Он всего за год сыграл две встречи, в обеих выходил на замену. И ситуация была такой до его интервью. Вероятно, он просто проиграл конкуренцию другим», — резюмировал Гришин.

В то же время депутат Госдумы Дмитрий Свищёв предложил Гаэлю в случае необходимости обратиться за помощью и поддержкой в посольство России в Германии, а если вопрос не решится в ходе переговоров с клубом, подать иск в суд.

«Он молодец, что высказал свою позицию, не стал никого бояться. Но если решение «Ганновера» связано не со спортивными вопросами, то тут может иметь место нарушение контрактных обязательств, а в данном случае видна чистейшая дискриминация по национальному признаку», — заявил Свищёв.