Замечание капитану американцев и скандал в стане бельгийцев: что окружает ЧМ по футболу в Катаре

Иранский репортёр обвинил капитана сборной США Тайлера Адамса в неправильном произношении названия страны, а также задал ему каверзный вопрос о дискриминации. Тренер бельгийцев Роберто Мартинес ищет пути преодоления конфликта между игроками. Тем временем президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза поздравил футболистов национальной команды с выходом в плей-офф, а Неймар назвал Каземиро лучшим полузащитником мира.

Американцы и немцы извиняются

Бывшие немецкие футболисты уже второй раз оказываются замешанными в скандалах из-за своих необдуманных высказываний. Сначала Юрген Клинсман высказался по поводу особенностей футбольной культуры Ирана, а затем Сандро Вагнер обронил неосторожную фразу в эфире телеканала ZDF по поводу арабских фанатов на матче бундестим и Испании.

«Сначала я подумал, что трибуна забита болельщиками из Германии. Только потом понял, что это катарские халаты», — сказал футболист, имея в виду тобы — традиционную арабскую мужскую одежду.

Слова Вагнера в сети назвали неуместными и высокомерными, а кто-то даже счёл их проявлением расизма. Канал ZDF спешно опубликовал по этому поводу заявление, объяснив слова комментатора эмоциональностью. Сам Вагнер также попросил прощения.

«Это было необдуманное высказывание с неуместным замечанием. Извините, если оно кого-то оскорбило, я ни в коем случае этого не хотел», — написал немец в Twitter.

Между тем получила развитие история с искажением пресс-службой сборной США флага Ирана. Главный тренер «звёздно-полосатых» Грегг Берхалтер принёс свои извинения, подчеркнув при этом, что ни он сам, ни игроки понятия не имели о готовящейся в соцсетях публикации. По его словам, команда сосредоточена лишь на подготовке к футбольному матчу и не обращает внимания не внешние факторы.

«Всё что мы можем сделать — это принести извинения от лица игроков и персонала, хотя мы к этому не причастны. Разумеется, наши мысли с иранским народом. Это касается всей страны, всей команды, всех, но сконцентрированы мы на грядущем матче», — заверил специалист.

На той же пресс-конференции лёгкому троллингу со стороны иранского репортёра подвергся капитан США Тайлер Адамс. Журналист упрекнул футболиста в том, что он неправильно произносит название страны — нужно говорить «Иран», а не «Айрэн». Также он спросил, комфортно ли Адамсу представлять страну, в которой темнокожие люди подвергаются дискриминации, о чём наглядно свидетельствует широко известная акция Black lives matter. Адамс извинился за ошибку в произношении, а также подчеркнул, что люди сталкиваются с несправедливостью в любых частях планеты.

«Одна вещь, которую я усвоил благодаря жизни за границей в последние годы и необходимости вписываться в различные культуры, в каком-то смысле приспосабливаться к различным культурам, состоит в том, что в США мы продолжаем каждый день добиваться прогресса», — подчеркнул игрок.

Он рассказал, что воспитывался в белой семье, но с очевидным афроамериканским наследием, поэтому научился легко ассимилироваться в разных сообществах.

«Не всем это даётся так легко, не все на это способны. Разумеется, для понимания и повышения осведомленности требуется ещё больше времени. Я считаю, что это крайне важно. Например, вы только что научили меня (правильному. — RT) произношению названия вашей страны. Так что, да, это длительный процесс», — заключил Адамс.

Бельгийцы скандалят друг с другом

Кажется, в сборной Бельгии на чемпионате мира царит абсолютно нездоровая атмосфера. Многие европейские издания написали о скандале в раздевалке после поражения от Марокко. По данным СМИ, Эден Азар высказал претензии Яну Вертонгену, что защитники играют слишком медленно, и обвинил их в пропущенных мячах. Разнимать разозлённых партнёров пришлось Ромелу Лукаку.

Кроме того, в команде полностью отсутствует какая бы то ни было сплочённость, ведь, по слухам, некоторые игроки вообще не разговаривают друг с другом. Например, Кевин де Брюйне около десяти лет не общается с Тибо Куртуа, который когда-то увёл у него любимую девушку. Кроме того, не выносят друг друга Азар и Леандро Троссард, а Лукаку и Миши Батшуайи тоже конфликтуют.

Напряжение в команде не стал отрицать даже главный тренер Роберто Мартинес, однако, по его мнению, в этом нет ничего удивительного.

«Это нормально. Футболисты уже очень давно играют вместе. Это как с семьей: если в ней нет напряженности или разногласий, значит, нет эмоциональной составляющей. Мы впервые оказались в подобной ситуации. Один шанс выйти из группы ещё остался», — сказал испанский специалист.

Вероятность его команды победить Хорватию в заключительном матче группового этапа он оценил лишь в 10%, но заверил, что это число будет расти по мере приближения встречи. При этом, по словам Мартинеса, игроки боятся поражения, и его задача как тренера — справиться с этим страхом, который может помешать максимально продемонстрировать свои способности.

«Я знаю, что должен сделать, чтобы команда вновь стала счастливой. У нас в запасе ещё несколько дней. Думаю, если мы сможем преодолеть это препятствие, то продемонстрируем весь потенциал нашей команды на данном турнире», — подчеркнул тренер.

Неймар восхитился Каземиро

Сборная Бразилии досрочно вышла в плей-офф ЧМ, обыграв Швейцарию даже без своей главной звезды — Неймара. Футболист восстанавливается от травмы голеностопа, а также от вирусной инфекции, которой не избежали уже многие в селесао. Из-за болезни он даже не смог присутствовать на матче на скамейке запасных, но, конечно, посмотрел трансляцию. После игры Неймар похвалил автора единственного гола в ворота Яна Зоммера.

«Каземиро уже давно лучший полузащитник в мире», — написал форвард ПСЖ в Twitter. С этим мнением согласился и главный тренер команды Тите на пресс-конференции.

«Он играет по центру, а при необходимости становится элементом неожиданности, появляющимся из глубины. У Неймара другой набор навыков. Он игрок волшебного момента, может обвести одного, второго — он это умеет. Другие игроки стремятся к уровню Неймара, и я надеюсь, они его достигнут», — отметил специалист.

Сам Каземиро, комментируя выступление команды в нынешнем ЧМ, подчеркнул, что селесао стала гораздо сильнее по сравнению с турниром 2018 года, который прошёл в России. Тогда бразильцы в четвертьфинале проиграли бельгийцам 1:2.

«Прошло 4 года, в команде появились новые игроки. В этом году у нас больше вариантов, больше игроков, из которых можно выбирать. Мы можем менять стиль игры, не меняя состав. Замена игроков даёт ещё большую свободу выбора. У нас куда больше вариантов, чем было в 2018 году», — сказал футболист.

Дешам не собирается возвращать Бензема

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что не задумывался о том, чтобы вернуть Карима Бензема в Катар на матчи плей-офф. Ранее в СМИ появилась информация, что восстановление форварда от травмы проходит быстрее запланированного срока, и он сможет присоединиться к команде в играх навылет.

«Это не тот вопрос, что занимает мой разум. Не знаю, кто говорит об этом и как. Вы знаете ситуацию и время, которое Кариму нужно для восстановления. Я разговаривал с Бензема после того, как он уехал из расположения команды, но я не знаю, к чему вы клоните со своим вопросом. У меня здесь 24 игрока, и я думаю о них. Я позволю вам говорить, спорить и фантазировать, но я не собираюсь комментировать вещи, которые не касаются наших повседневных дел», — заявил по этому поводу Дешам.

Тем временем, по данным L'Equipe, ближайшую неделю Бензема проведёт на острове Реюньон в Индийском океане, а затем приступит к тренировкам с мадридским «Реалом».

Ондуа получил подарок из России

Гаэль Ондуа принял участие в огненном матче, который провели команды Сербии и Камеруна. Африканец с российским паспортом вышел на замену на 67-й минуте, когда счёт уже был 3:3, но не смог помочь своей команде довести встречу до победы. После финального свистка фанаты бросили Ондуа хоккейную форму сборной России.

«Очень рад, что мы вернулись в эту игру и показали, что сборная Камеруна достойна быть на этом чемпионате мира. Огромное спасибо болельщикам, которые специально приехали меня поддержать. Это очень-очень приятно! Как и то, что после игры мне подарили хоккейную форму сборной России. Впереди – важнейший матч со сборной Бразилии. Настраиваемся на него и продолжаем получать удовольствие от собственного футбола. Это важнее всего!», — написал Гаэль в своём Telegram-канале.

В послематчевых интервью спортсмен признался, что получил много неприятных сообщений в соцсетях после того, как в прессе распространились фотографии его бутс с изображением российского флага. Полузащитник «Ганновера» подчеркнул, что не обращает на это внимания и даже рад: так больше людей что-то узнают про Россию. Кроме того, он положительно отреагировал на вопрос, готов ли сделать татуировку с двуглавым орлом.

«Ха! Посмотрим. Может, скоро (сделаю)», — цитирует Ондуа «Чемпионат».

Тем временем, вратарь Камеруна Андре Онана всё же покинул расположение сборной, и, по данным СМИ, улетел из Катара. Футболист пропустил матч с Сербией по дисциплинарным причинам: главный тренер Ригобер Сонг был недоволен его рискованными выходами из ворот, Онана же не согласился с претензиями в свой адрес. В официальном заявлении в Twitter голкипер отметил, что приложил максимум усилий, чтобы уладить разногласия, но не увидел встречного движения со стороны тренерского штаба.

«Некоторые моменты трудно принять, однако я всегда уважаю и принимаю решения людей, ответственных за результат нашей сборной или страны. Все мои силы и мысли с товарищами по команде, ведь мы доказали, что можем далеко пройти в этом турнире. Ценности, которых я придерживаюсь как человек и как футболист, — те, что определяют меня, что дала мне семья в детстве. Представлять сборную Камеруна всегда было честью. Страна на первом месте и навсегда», — написал Онана.

Президент Португалии похвалил футболистов

Футбольная лихорадка на время чемпионата мира захватила не только рядовых болельщиков, но и политических деятелей. Так, победу сборной Португалии над Уругваем и досрочный выход в плей-офф прокомментировал президент страны Марселу Ребелу де Соуза. Поздравив команду с успехом, он особо отметил вклад некоторых футболистов. Так, по его словам, очень уверенно провёл встречу ветеран сборной Пепе, хорошо сыграли Диогу Кошту и Жоау Канселу, Бруну Фернандеш был очень стабилен от начала до конца, а Роналду дополнял их всех.

«Это был отличный футбольный матч, и на этот раз нам удалось обыграть Уругвай, приложив много усилий и самоотверженности. На самом деле Португалия провела очень хорошую игру и заслужила эту победу», — приводит слова де Соузы A Bola.

Между тем специальная комиссия ФИФА подтвердила, что первый гол португальцев в ворота Уругвая принадлежит именно Фернандешу, а не Роналду, хотя Криштиану уверял, что коснулся мяча после подачи партнёра. Но специальные датчики, установленные в мячи, показали прямо противоположное.