Шедевр Промеса, дубль Полоза и ошибки Рыбуса: как «Ростов» разобрался со «Спартаком» в девятом туре РПЛ

«Спартак» на выезде уступил «Ростову» в девятом туре РПЛ. Красно-белые открыли счёт в середине первого тайма благодаря красивому голу Квинси Промеса. Однако затем южане в течение шести минут дважды поразили ворота соперника. А после перерыва пару грубейших ошибок совершил Мацей Рыбус. Сначала он выполнил неудачную передачу, отдав мяч Даниилу Уткину, который вывел на удар Николая Комличенко, а затем нарушил правила в собственной штрафной, после чего был назначен пенальти.

К матчу с «Ростовом» «Спартак» подошёл с серьёзными кадровыми проблемами. В игре с «Зенитом» травмы получили два полузащитника: Кристофер Мартинс Перейра и универсальный Руслан Литвинов, способный сыграть также в центре обороны. В клубном лазарете они составили компанию Виктору Мозесу и Антону Зиньковскому.

Таким образом, Гильермо Абаскаль оказался в крайне затруднительном положении. Однако он не стал отходить от излюбленной схемы 4—3—1—2, и тройку в опорной зоне, как и на старте сезона, сформировали Роман Зобнин, Наиль Умяров и Даниил Денисов.

Последний зачастую закрывал позицию правого защитника, а потому туда пришлось возвращать Даниила Хлусевича, а слева выпускать Мацея Рыбуса, которому тренерский штаб не особенно доверяет. К слову, новичок команды Миха Мевля, имевший шанс сыграть против бывшего коллектива, не попал даже в заявку.

Более того, также из-за повреждений не оказалось в ней и нападающих Шамара Николсона и Кейта Бальде. Александр Соболев и Квинси Промес попали в старт на безальтернативной основе, а заменить их мог разве что юный Павел Мелёшин.

«Ростов» же подошёл к противостоянию практически без потерь, если не считать Дениса Терентьева, и горел желанием в очередной раз обыграть москвичей дома и выйти на чистое третье место в турнирной таблице чемпионата России.

О том, насколько эта встреча была принципиальна для Валерия Карпина, можно даже не говорить. Показательная статистика: под его руководством южане в восьми матчах РПЛ уступили «Спартаку» лишь дважды и пять раз оказались сильнее. В воскресенье хозяева при поддержке домашних трибун имели хорошую возможность улучшить это соотношение.

Тем не менее начало матча полностью осталось за гостями. Они быстро забрали мяч под свой контроль и подавили соперника высоким прессингом. Хозяева, напротив, излишне прижались к воротам и никак не могли наладить выход из обороны. Даже отбирая мяч, они под серьёзным давлением, как правило, возвращали его обратно.

Красно-белые пользовались этим и пытались растянуть насыщенную оборону южан. Зачастую они создавали перегруз на левом фланге, где оказывались Мацей Рыбус, Квинси Промес и Роман Зобнин, и делали длинные передачи на противоположный край Даниилу Денисову и Даниилу Хлусевичу.

Первый опасный звоночек для «Ростова» прозвучал, когда москвичи разыграли классную трёхходовку и Зобнин после скидки Михаила Игнатова с близкой дистанции едва не отправил мяч между ног Сергею Песьякову.

А на 24-й минуте подопечные Абаскаля абсолютно заслуженно открыли счёт. Сработало давление на правый край защиты соперника. После подачи Рыбуса Промес изумительно обработал мяч грудью, опередив Максима Осипенко, и вторым касанием отправил его в сетку. Песьяков сумел среагировать и коснуться снаряда, но остановить его был не в силах.

Казалось, добившись преимущества, москвичи попытаются его развить, но парадоксальным образом игра у них абсолютно разладилась. Футболисты «Ростова», напротив, успокоились и забрали мяч под свой контроль.

Это практически моментально привело к ответному голу. Жёлто-синие совершили перехват в центре поля и провели идеальную быструю атаку. Георгий Джикия позволил Николаю Комличенко выполнить продольную передачу на Дмитрия Полоза, а того не удержал Рыбус. В результате нападающий спокойно пробил в дальний угол. При этом вопросы остались и к полузащитникам. Умяров не успел за оппонентом и спокойно наблюдал за тем, как он сравнивает счёт.

Спустя всего пять минут проблемная опорная зона «Спартака» провалилась в очередной раз. Южане вновь завладели мячом на чужой половине после обреза Денисова и быстро довели дело до гола. Теперь Зобнин не уследил за Даниилом Уткиным, у которого было время, чтобы обработать мяч и, прицелившись, закрутить его в дальний угол.

Красно-белые, полностью выбитые из колеи таким течением матча, до перерыва ничего не создали у чужих ворот и почти не пересекали центр поля. Запомнился лишь спорный эпизод, когда Виктор Мелёхин сбил убегавшего один на один с Песьяковым Промеса, но Сергей Карасёв фол не зафиксировал.

На второй тайм футболисты «Спартака» вышли с другим настроем и тут же вернули себе преимущество и контроль над мячом. Гостям даже удалось создать опасный момент. Хлусевич из пределов штрафной пытался отправить снаряд в дальний угол, но немного не попал в створ.

Однако даже видимость интриги собственноручно убил Рыбус, который провёл крайне неудачный матч. На 53-й минуте он с левого фланга отдал неточную передачу в центр на Умярова, и Уткин в касание вывел Комличенко на рандеву с Селиховым. Николай своим шансом воспользовался и отметился шестым голом в текущем сезоне РПЛ. Причём форвард оказался бы в офсайде, если бы не задержавшийся Рыбус.

В сложившейся ситуации Абаскалю необходимо было делать замены и убирать с поля футболистов, у которых игра не пошла, но выпускать ему было практически некого. Испанец ограничился рокировкой Денисова на Данила Пруцева.

А за 20 минут до финального свистка ещё одну грубую ошибку совершил Рыбус. Он свалил в собственной штрафной свежего Хорена Байрамяна, и Карасёв тут же назначил пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Полоз.

Только после этого у штаба москвичей кончилось терпение. С поля убрали Никиту Чернова, Рыбуса и Игнатова. Замены помогли красно-белым увеличить давление на чужую оборону и даже сократить отставание в счёте. После великолепной подачи Джикии Соболев головой отправил мяч в дальний угол.

А в концовке игры разозлённый Соболев на подаче стандарта едва не сошёлся в рукопашной с Уткиным. Форвард боднул оппонента головой и по идее мог получить прямую красную карточку, но Карасёв ограничился горчичником.

Таким образом, «Ростов» проявил характер и сумел собраться после неудачного начала. Кроме того, хозяева продемонстрировали практически образцовую реализацию. При пяти ударах в створ они отличились четыре раза.

«Спартак» же потерпел второе подряд поражение в РПЛ и впервые в текущем сезоне пропустил больше двух мячей. На игре красно-белых сильно сказались кадровые проблемы. Вдобавок провалил матч Рыбус, из-за помарок которого хозяева забили трижды.