Сюрпризы от Туктамышевой, образ Коляды, плюшевые гуси: чем запомнились открытые прокаты фигуристов в Петербурге
- AP
- © Toru Hanai
В Санкт-Петербурге прошли открытые прокаты фигуристов, тренирующихся в школах города. Программы нового сезона на суд зрителей представили и юниоры, и члены сборной России. Особое внимание, конечно, было приковано к воспитанникам Алексея Мишина и Тамары Москвиной.
Елизавета Туктамышева этим выступлением начала уже ни много ни мало 16-й сезон в профессиональном спорте, о чём сама напомнила в социальных сетях. Во время прокатов в Академии фигурного катания Императрица продемонстрировала две абсолютно новые программы, причём они оказались полнейшим сюрпризом для фанатов. Дело в том, что от экс-чемпионки мира ждали выступлений совсем под другую музыку.
Весной она каталась в шоу под Freedom Бейонсе, и, как заверял Мишин, именно эта постановка бельгийского хореографа Адама Солы станет короткой в новом сезоне. Однако теперь Елизавета вышла на лёд под Feeling Good от Нины Симон. Программа оставила впечатление незавершённости, так как в ней спортсменка обошлась и без коронного тройного акселя, и без каскада.
«Лиза что-то ищет, хочет что-то новое. Всё время хочется двигаться вперёд. Новая музыка и программа тоже дают какой-то стимул и настроение. По душе пришлось», — объяснила перемены одна из её наставников Татьяна Мишина.
В произвольной Туктамышевой ранее анонсировалась композиция Бхимы Юнусова, которая была написана специально для фигуристки. Постановку на данную музыку делал Илья Авербух, и на тот момент оба были очень довольны совместной работой. Но на контрольный прокат представили программу под произведение Игоря Крутого «Одиночество». Как объяснил Мишин, эта музыка не нова для его подопечной — год назад она каталась под неё в шоу Авербуха, но тогда постановка вышла не слишком органичной.
«В этом году мы к ней решили вернуться, возвращение получилось удачным. Она выглядит совсем по-другому: изысканно, грамотно, в стиле минимизации своих чувств. Одиночество требует не разрыва аорты, а тонкости и деликатности. У неё нет ни одного взрыва в движении, всё сделано так, как написал Крутой и как звучит слово «одиночество», — цитирует тренера «Р-Спорт».
Ещё один подопечный Мишина, Михаил Коляда, оставил на грядущий сезон прошлогоднюю короткую программу «Щелкунчик», а в произвольной катает «Танго в сумасшедшем доме» на музыку Альфреда Шнитке. Постановкой необычного номера, где фигурист изображает психически нездорового человека, также занимался Авербух.
«Шнитке велик в музыке, а Коляда — в фигурном катании», — прокомментировал Мишин выбор композиции.
Также он признался, что в программе задумана сильная хореографическая составляющая, над которой спортсмену ещё предстоит потрудиться.
«Сегодня он её сделал не так, как хотелось бы. Но это очень трудный жанр. У нас были русские, австрийские, японские, африканские танцы, были танцы слепых и танцы на одной ноге. Но показать достойно танец человека с помутнённым разумом — задача очень сложная. И такая задача перед нами стоит. Я вижу места, которые надо усилить и сделать так, чтобы всё заиграло теми красками, которые туда вложены», — подчеркнул специалист.
Дмитрий Алиев продемонстрировал лишь короткую, поставленную на знаменитую песню I will always love you, но в исполнении не Уитни Хьюстон, а Чейза Холфелдера. Фигурист рассказал, что постановкой этого номера занимался совместно с танцором Тимофеем Пендиком.
«Он делает много постановок для телепрограмм. Это один небольшой танец минуты на полторы, и мы его вместили в программу», — поделился Алиев.
Также спортсмен рассказал, что выступает с небольшой травмой, полученной за неделю до мероприятия. Вероятно, полноценный прокат сказался на его самочувствии, поскольку во второй день Дмитрий на лёд уже не вышел.
С одной постановкой выступили в Санкт-Петербурге и Анастасия Мишина с Александром Галлямовым, но по иной причине. Бронзовые призёры Олимпийских игр в Пекине не успели как следует отточить произвольную, поставленную на хиты Элвиса Пресли, а демонстрировать зрителям сырой вариант не захотели. Зато прокат новой короткой под Второй вальс Дмитрия Шостаковича получился очень качественным.
«Конечно, мы рады нашим прокатам, но знаем, что нужно нарабатывать дальше. Мы уже посовещались с техническими специалистами, они нам посоветовали, что нужно улучшать, и дальнейшая работа у нас, конечно, имеется. Знаем, что нужно нарабатывать, учить новое, добавлять, и будем готовиться к открытым прокатам сборной России», — поделился партнёр после выступления.
Также он отметил, что презентация произвольной планируется как раз на смотре национальной команды, который пройдёт 24—25 сентября в Москве.
Там же зрители увидят и новые постановки их товарищей по тренировочной группе — Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Спортсмены пропустили прокаты в Петербурге, так как партнёр восстанавливается после микротравмы.
По словам Тамары Москвиной, она хотела бы увидеть обе свои пары в новом сезоне в совсем ином стиле, чем тот, к которому все привыкли.
«Есть ощущение, нам удалось (этого добиться — RT). А кажется ли нам или нет, станет понятно после того, как свою оценку дадут специалисты и зрители. Родители обычно говорят: «Мой ребёнок самый талантливый». А я утверждать, что наши программы самые лучшие, не хочу. Конечно, мы стараемся, чтобы они были интересными, но лишь сезон покажет, как на самом деле получилось», — подчеркнула прославленный специалист.
Не обошлось во время прокатов и без курьёзов. Так, в мем превратился подарок от фанатов для Туктамышевой — огромный плюшевый гусь по имени Василий. Его бросили спортсменке на лёд после исполнения короткой программы. А на следующий день такая же птица досталась Алиеву, даже несмотря на то что он снялся с проката.
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