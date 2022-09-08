«Продолжим борьбу с грязью в хоккее»: в ВХЛ пересмотрели срок дисквалификации Мальцева за грубый приём на Танкове

Всероссийская федерация хоккея пересмотрела своё решение и увеличила срок дисквалификации защитника петербуржского «Динамо» Артёма Мальцева с трёх до десяти матчей. Хоккеист наказан за грубую игру, которая привела к серьёзной травме форварда «СКА-Невы» Кирилла Танкова. У нападающего диагностирован перелом позвоночника. Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг потребовал более жёсткой регулировки правилами таких инцидентов.

В ВХЛ пересмотрели срок дисквалификации защитника санкт-петербургского «Динамо» Артёма Мальцева до десяти матчей за силовой приём против форварда «СКА-Невы» Кирилла Танкова.

Инцидент произошёл 5 сентября. После силового приёма Танков влетел в борт. Удар получился очень сильным. Нападающий не смог подняться, схватился за голову. К хоккеисту сразу подбежали медики и на носилках увезли со льда.

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Виновник ситуации получил удаление до конца игры, а затем — трёхматчевую дисквалификацию. Однако под давлением общественности спортивно-дисциплинарный комитет лиги пересмотрел своё решение и увеличил отстранение юноши до десяти встреч.

«ФХР и ВХЛ намерены продолжать жёсткую и принципиальную борьбу с грязью в хоккее. За повторные нарушения с нанесением сопернику травмы будут налагаться длительные дисквалификации», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

На увеличение срока дисквалификации повлиял характер травмы хоккеиста. Сразу после матча стало известно, что Кирилл находится в реанимации. Затем появились подробности первичного обследования: у форварда диагностирован перелом шейного позвонка. Восстанавливаться после такого повреждения ему около года.

7 сентября пресс-служба «СКА-Невы» сообщила об успешной операции Танкова. «Мы надеемся на скорейшее возвращение в состав важного для системы клуба хоккеиста», — говорится в Telegram-канале команды. При этом нет никаких гарантий, что подававший большие надежды форвард сможет вернуться на прежний уровень.

На решение СДК пересмотреть срок дисквалификации Мальцева могло повлиять и общественное мнение. Сразу несколько комментариев по поводу Танкова дал главный тренер армейцев Роман Ротенберг. Специалист хорошо знаком с юношей, поскольку Кирилл всю предсезонку провёл с основной командой и был отправлен в ВХЛ набираться опыта.

«Слава богу, он жив. Тоже очень грязный эпизод, но главное, что он жив. Звонил мне из больницы. Он был на грани, ему очень сильно повезло, парень родился в рубашке. По срокам восстановления непонятно, возможно, он пропустит весь сезон. Сейчас главное — его здоровье, чтобы он вернулся в хоккей», — сказал Ротенберг на пресс-конференции после матча с «Авангардом».

При этом, по словам специалиста, в последнее время спортсмены действуют слишком опасно по отношению друг к другу, что российскому хоккею не нужно.

«Кирилл Танков — один из самых ярких форвардов России. Мичков тоже получил серьёзную травму, соперники играют против СКА жёстко. Но есть пределы, надеюсь, что эти пределы будут скорректированы, надо, чтобы наши ребята играли в России, радовали болельщиков. Мичков не играет уже третий месяц — кому это нужно? В Северной Америке регулируется правилами игра против техничных игроков, как Панарин или Кучеров. Мы тоже к этому идём, но медленными шагами. Надеюсь, обратим на это больше внимания», — сказал Ротенберг.

Не стал молчать и бывший советский арбитр, а также почётный вице-президент ФХР Юрий Карандин. По его мнению, если решения СДК и дальше будут мягкими, российский хоккей может стать одним из самых грязных в Европе.

«Трёхматчевая дисквалификация за нанесение такой травмы сопернику — это просто смешно. Современный хоккей — очень быстрый, скорости крайне высокие, при этом техника катания не у всех на высоте. В таких реалиях любой толчок на борт — опаснейшее нарушение, которое в случае нанесения тяжёлой травмы обязано караться очень жёстко. Смотрите, у нас до сих пор не вернулся в строй Мичков, а сломавший его Емелин не получил даже малого штрафа», — сказал Карандин в интервью Russia-Hockey.

Хоккей должен быть зрелищной и яркой игрой, приносящей радость болельщикам, а не шок от страшных ударов о борт. Хотя в оправдание Мальцеву надо сказать, что, возможно, совершённое на Танкове нарушение и правда было неумышленным. Однако это не освобождает его от ответственности.