Поражение «Челси» от «Динамо», разгром «Лейпцига», дубли Холанда и Мбаппе: как стартовал групповой этап Лиги чемпионов

«Челси» в гостях неожиданно уступил загребскому «Динамо» в 100-м матче под руководством Томаса Тухеля, а возглавляемый Доменико Тедеско «Лейпциг» на своём поле потерпел разгромное поражение от «Шахтёра». «Реал» потерял Карима Бензема из-за травмы, но всё равно взял верх над «Селтиком», а Эден Азар впервые с января отметился голом. В свою очередь, Эрлинг Холанд оформил дубль и помог «Манчестер Сити» разгромить «Севилью», а два гола Килиана Мбаппе принесли «Пари Сен-Жермен» победу над «Ювентусом». RT рассказывает, чем запомнился старт группового этапа Лиги чемпионов.

Провальный выезд лондонцев

Первая громкая сенсация нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов не заставила себя долго ждать и произошла в Загребе, куда приехал победитель позапрошлого турнира. В межсезонье «Челси» провёл масштабную закупку и потратил на новых футболистов больше, чем кто-либо в Европе — €281,99 млн. Однако это не уберегло команду от проигрыша скромному «Динамо». Тем примечательнее, что единственный гол был забит уже на 13-й минуте, а главным виновником стал Уэсли Фофана, на которого ушла почти треть всего трансферного бюджета клуба (€80,4 млн). Именно француз не смог догнать рванувшего вперёд Мислава Оршича и лишь наблюдал, как хорват оставляет не у дел Кепу Аррисабалагу.

В оставшееся время подопечным Томаса Тухеля удалось прижать хозяев к воротам, но не превзойти их по числу опасных моментов. Ариян Адеми вполне мог увеличить преимущество «Динамо», но Аррисабалага перевёл мяч в перекладину, а уже в концовке каркас сотряс защитник «синих» Рис Джеймс. Спасти положение мог Мэйсон Маунт, но его удар с лёта парировал Доминик Ливакович. В итоге, «Челси» не наиграл даже на один гол (0,94 xG) и всего в третий раз в истории потерпел поражение в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов, оставив у немца не лучшие воспоминания о своём 100-м матче у руля коллектива.

Неудачная серия Тедеско

В отличие от «Челси», «Лейпциг» на своём поле принимал «Шахтёр», лишившийся почти всех иностранных футболистов. В Германию обычно переполненная латиноамериканцами команда приехала с двумя легионерами в составе — это хорват Невен Джурасек и уроженец Буркина-Фасо Лассина Траоре. Однако это не помешало «Шахтёру» добиться крайне неожиданной и крупной победы. Гости четырежды огорчили соперника и возглавили группу F, обогнав действующего триумфатора соревнований — мадридский «Реал».

При этом нельзя сказать, что результат полностью отражает происходившее на поле. Хозяева нанесли почти в три раза больше ударов (13:5), имели множество моментов отличиться и однажды даже заставили капитулировать Анатолия Трубина — эффектную комбинацию завершил Мохамед Симакан. Но в этот день у них всё буквально валилось из рук. Взять хотя бы дубль Марьяна Шведа. Оформить первый гол ему помог вратарь Петер Гулачи, допустивший грубейшую ошибку на ровном месте, второй стал возможен благодаря неудачному рикошету от пытавшегося заблокировать удар Вилли Орбана. После этого немцы бросились отыгрываться, но абсолютно забыли про оборону и пропустили ещё дважды. Как итог — второй подряд провал «быков», который вполне может стоить работы Доменико Тедеско. Неколько дней назад они разгромно уступили «Айнтрахту» (0:4) и опустились на 11-е место в Бундеслиге.

Возрождение Азара и очередное свершение Холанда

Пусть «Реал» и остался на второй строчке в таблице группы F, но начал своё выступление в Лиге чемпионов не менее удачно. Мадридцы долго запрягали и чуть было не пропустили трижды к середине первого тайма, но во втором поставили «Селтик» на место — 3:0. И это без Карима Бензема, покинувшего поле из-за травмы. Роль лидера на себя неожиданно примерил страдающий от травм Эден Азар. Сначала он помог Луке Модричу отличиться в своей 100-й встрече за «сливочных» в турнире (хотя впоследствии передачу у него отняли), а затем сам забил 200-й мяч в карьере. Так прервалась «сухая» серия бельгийца, насчитывавшая 229 дней. Последний раз он огорчал оппонентов в январе — в 1/8 финала Кубка Испании с «Эльче».

В свою очередь, не менее ярко стартовал и «Манчестер Сити», не оставивший камня на камне от переживающей кризис «Севильи». Гости нанесли 24 удара по воротам и отправили четыре мяча в сетку, причём ровно половина из них пришлась на долю Эрлинга Холанда. Сначала неудержимый норвежец откликнулся на прострел Кевина Де Брёйне, а затем сыграл на добивании, благодаря чему добрался до отметки в 25 голов в Лиге чемпионов. Для этого ему потребовалось всего 20 встреч.

Дубль Мбаппе

В центральной встрече дня «Пари Сен-Жермен» сломил сопротивление «Ювентуса», но назвать победу простой нельзя. Да, уже к 23-й минуте хозяева вели с разницей в два мяча — дубль оформил Килиан Мбаппе. Но после этого лидеры французского коллектива сбились на индивидуальные действия и чуть было не поплатились за это. Тот же француз не отдал пас на находившегося перед пустым створом Неймара, бразилец проигнорировал Нуну Мендеша и пробил из неочевидной ситуации, да и Лионель Месси не всегда своевременно брал инициативу в свои руки. Тем примечательнее, что аргентинец единственный из звёздного трио не дождался финального свистка и в концовке уступил место приобретённому у «Валенсии» Карлосу Солеру.

К этому моменту «Ювентус» уже успел сократить отставание до минимального. В начале второго тайма Джанлуиджи Доннаррумма растерялся во время розыгрыша углового и позволил Уэстону Маккенни беспрепятственно пробить головой. И в оставшееся время туринцы имели не один шанс восстановить паритет, но итальянский голкипер больше не ошибался. Сначала он парировал опасный удар Душана Влаховича со «второго этажа», а затем справился с «выстрелом» Мануэля Локателли с острого угла. Правда, на фоне разящих контратак парижан эти попытки казались не такими острыми.