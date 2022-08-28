Капкан Карпина, исчезновение Карраскаля и яркий выход Гайча: главные выводы о матче «Ростов» — ЦСКА в РПЛ

В матче с ЦСКА главный тренер «Ростова» Валерий Карпин предпочёл отказаться от открытого футбола и сыграть как можно более надёжно. Ради этого наставник пошёл на несколько экспериментов. Удивление вызвали как выход латераля Александра Сильянова в центре обороны, так и роль Данила Глебова. Номинальный опорник опускался настолько глубоко, что хозяева фактически переходили на схему 3—4—3, «зеркаля» гостей. И это помогало не только лучше контролировать мяч и развивать атаки, но и не позволять соперникам развернуться впереди. За первые 35 минут гости не нанесли ни одного удара по воротам Сергея Песьякова и практически не имели опасных подходов к его владениям.

В общей сложности за первый тайм ЦСКА лишь четыре раза проверил бдительность вратаря, при этом ни разу не смог заставить его проявить своё мастерство. Ближе всех к голу был Иван Обляков, дважды имевший отличные возможности забить после передач Фёдора Чалова. Нападающий красно-синих провалил стартовый отрезок встречи, но в концовке тайма выдал два отличных паса: сначала выиграл верховую борьбу и сделал скидку, а затем откинул мяч пяткой. Но его коллега в обоих случаях не попал в створ.

При этом выступление «Ростова» нельзя охарактеризовать как антифутбол. Да, жёлто-синие действовали с оглядкой на оборону, практически не раскрывались и перебарщивали со «стерильным» владением на своей половине поля. Достаточно отметить, что 32,7% (138 из 422) пасов они исполнили на своей трети. Но решение Карпина понятно. Играя на встречных курсах, хозяева слишком сильно рисковали бы и могли не просто потерпеть поражение, а уступить крупно.

«Ростов» без острых стандартов

Однако ставка на оборону и низкий блок — палка о двух концах. Пусть подопечным Карпина и удалось до минимума сократить число подходов к собственным воротам — к чужим они также пробирались нечасто. В дебюте ошибкой оппонентов чуть было не воспользовался Кирилл Щетинин, но в ближнем бою здорово проявил себя Игорь Акинфеев, а затем после прострела с фланга пяткой пробил Дмитрий Полоз. В остальном же ростовчане уповали на дальние удары и стандартные положения, которые в этот день не приносили им таких дивидендов как обычно. Наделавшая много шума на старте первенства связка Даниила Уткина и Николая Комличенко практически не работала. Но если от зависимого форварда было сложно ожидать многого в таких условиях, то от главного креативщика хозяев явно хотели увидеть больше, чем две ключевые передачи и одно попадание в створ.

«Ростов» провёл крайне неудачный матч, если говорить о создании голевых моментов. В общей сложности команда наиграла на 0,86 ожидаемого гола (xG), что стало для них антирекордом в нынешнем сезоне. Ранее до единицы они не добирались дважды — во встречах с «Локомотивом» (0,90 при счёте 2:2) и «Химками» (0,98, 1:0).

Провал Карраскаля и потенциал Гайча

Помимо прочего, отчётное противостояние показало, что главный созидатель армейцев пока не способен на регулярной основе выдавать яркие перформансы и тащить коллектив за собой. Хорхе Карраскаль буквально растворился на газоне «Ростов Арены» и в условиях жёсткой опеки не записал на свой счёт ни ударов, ни ключевых пасов, да и в целом практически не принимал участия в заключительных фазах атак красно-синих. Как итог — ноль ожидаемых голов (xG) и передач (xA).

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Ранее такое случалось с ним лишь раз в сезоне. Но столь неудачное выступление в матче с «Зенитом» можно объяснить как неидеальным физическим состоянием, так и недостатком игрового времени. Тогда он провёл на поле лишь 42 минуты, но при этом смотрелся очень прилично и принёс много пользы.

Не смогли должны образом проявить себя ни использовавшийся не лучшим образом Чалов, ни много раз терявший мяч Хесус Медина, на ограниченном пространстве выглядевший менее впечатляюще, чем обычно. Зато яркое впечатление оставил появившийся на замену Адольфо Гайч. Аргентинец вышел на 86-й минуте и чуть было не стал главным героем встречи. Его рейд в штрафную по левому флангу едва не завершился голом, но «Ростов» спасла штанга, а счёт остался неоткрытым — 0:0.

И это стало очередным поводом задуматься о необходимости больше доверять габаритному форварду, ведь классный проход в игре с «Ростовом» — уже не единичный случай. В предыдущем туре Гайч также появился в концовке и чуть было не забил пятый гол в ворота «Ахмата», предварительно разобравшись с двумя соперниками. Остаётся наблюдать, как на старания подопечного отреагирует Федотов и будет ли он предоставлять ему больше игровой практики. Как минимум все условия для этого есть. Номинально второй нападающий армейцев Антон Заболотный получил травму акромиально-ключичного сочленения и выбыл на неопределённый срок.