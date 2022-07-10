Нокдаун в первом раунде и тотальное доминирование: как Курбанов перебил Тейшейру и одержал 23-ю победу в карьере

Магомед Курбанов взял верх над Патриком Тейшейрой на боксёрском турнире в Екатеринбурге. На третьей минуте россиянин мощным правым хуком отправил бразильца в нокдаун, а на протяжении оставшейся части боя владел подавляющим преимуществом. По итогам десяти раундов все трое судей встали на его сторону — 99:90, 98:91, 97:92. Экс-чемпион по версии WBO International выиграл 23-й поединок в карьере и остался непобеждённым.

Поединок между Магомедом Курбановым и Патриком Тейшейрой должен был состояться в декабре 2021 года, но с того момента схватка дважды переносилась. Сначала помешали проблемы со здоровьем россиянина, почувствовавшего недомогание в день шоу, а после — спортивные санкции на фоне начала спецоперации по защите Донбасса. Очевидно, желавший избежать длительного простоя бразилец согласился сразиться с мексиканским джорнименом Полом Венесуэлой Куэстой, но в ходе второго раунда ударил соперника по затылку и был дисквалифицирован.

В этот момент казалось, что битва звёзд первого среднего веса в обозримом будущем не состоится. Тейшейра вполне мог потерять к ней интерес ввиду отсутствия на кону звания WBO International, в то время как Курбанову вряд ли хотелось биться с потерпевшим два поражения подряд оппонентом, победа над которым уже не гарантировала таких серьёзных дивидендов. Ведь изначально ему должен был противостоять бывший временный чемпион мира, с 2017 года уступивший лишь раз — звёздному Брайану Кастаньо. Как признавался сам россиянин в интервью RT, он сам считал бой с бразильцем пройденным этапом, но отсутствие более интересных соперников заставило вернуться к этому варианту.

Далеко не все коллеги отдавали предпочтение Курбанову в преддверии его сражения с Тейшейрой, но самого спортсмена это не сильно волновало. Всем видом он демонстрировал уверенность в себе, а надетая на голову повязка с надписью «23-0» служила лишним тому подтверждением. И уже в первом раунде он дал понять, что настроен крайне решительно. Большую часть отрезка он великолепно защищался от дальних атак долговязого оппонента, а за 30 секунд до гонга отправил того на канвас с помощью сокрушительного правого хука в челюсть. Тем самым он не только создал себе комфортный задел в два очка, но и с ходу продемонстрировал свою мощь. Ведь до настоящего момента уложить Патрика на пол удавалось лишь Кёртису Стивенсу.

Команда Курбанова очень умно построила план на поединок. В течение первых трёх раундов он в основном действовал вторым номером — приспосабливался к манере ведения боя Тейшейры и заставлял того раз за разом промахиваться. Если джеб бразильца относительно часто доходил до цели, то попытки развить атаку и нанести акцентированный удар зачастую заканчивались неудачей. И если второй отрезок с большой натяжкой можно было отдать Патрику за счёт активности, то в третьем Магомед был гораздо сильнее. Он здорово работал корпусом и не позволял попадать по себе, а затем мгновенно сближался и отвечал. Наибольшую опасность нёс всё тот же правый хук, от которого бразилец никак не мог защититься.

Начиная с четвёртого раунда Курбанов прибавил в активности и уже сам поддавливал Тейшейру. И поначалу тот не мог приспособиться к изменившимся условиям боя. Долговязому и длиннорукому бразильцу было крайне неудобно бить на отходах. Он не мог найти удобную для себя дистанцию, не подпускать к себе визави при помощи джеба также не удавалось. А размены на ближней заканчивались для него плачевно в большей части случаев. Более прыткий и быстрый Магомед умело чередовал удары «по этажам» и укреплял своё преимущество.

Во второй половине боя положение дел не сильно изменилось. Разве что россиянин стал чересчур много экспериментировать и тем самым давать шансы сопернику. В шестом отрезке Курбанов попробовал побоксировать в левосторонней стойке, но не очень удачно, а в следующем оба устроили бескомпромиссную рубку на ближней дистанции. Причём её инициатором выступил Тейшейра. Любопытно, что именно после этого у него появились рассечения на обеих бровях и гематома под правым глазом. Кровотечение открылось и у Магомеда, но катмен оперативно исправил ситуацию.

В оставшихся раундах Курбанов не сбавлял оборотов, но всё же заставил немного поволноваться своих болельщиков. Несмотря на советы тренеров, он продолжал рваться вперёд, но со временем это перестало приносить ему дивиденды. Наоборот, в одном из эпизодов он так опрометчиво бросился на Тейшейру, что не только пропустил встречный хук, но и запустил соперника за спину. Благо удар получился не сильным, а потеря позиции не привела к серьёзным последствиям. Но даже это не помешало ему одержать уверенную победу.

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Все трое судей встали на сторону Курбанова, причём отметили его тотальное превосходство в ринге. Самый щедрый из них отдал Тейшейре три раунда из десяти, но нокдаун всё равно не позволил ему избежать разгрома. Магомед выиграл (99:90, 98:91, 97:92) и продлил беспроигрышную серию до 23 поединков.

Помимо прочего, в рамках боксёрского шоу в Екатеринбурге победы одержали и другие звёздные российские боксёры. Павел Силягин легко разобрался с мексиканским джорнименом Хосе де Хесусом Масиасом и выиграл 11-й бой в карьере, а Евгений Тищенко взял верх над соотечественником Курейшем Саговым. Битва завершилась в четвёртом раунде после того, как оппонент олимпийского чемпиона Рио-де-Жанейро получил травму локтя и не смог продолжить сражение.

В отличие от него, бронзовый призёр Игр в Токио Глеб Бакши лишь дебютировал в профессиональном боксе, зато сделал это более чем эффектно. Уже на 23-й секунде он зубодробительным левым хуком отправил Манука Диланяна в нокдаун, а спустя 40 секунд праздновал успех. Рефери оказался не готов смотреть на избиение его оппонента и остановил схватку.