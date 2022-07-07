«Можно понять его эмоции»: почему Карякин раскритиковал деятельность ФШР

Сергей Карякин в социальных сетях раскритиковал деятельность Федерации шахмат России. По его мнению, ряд руководителей, в частности исполнительный директор Марк Глуховский, не выполняют свою работу. В то же время победа Яна Непомнящего на турнире претендентов не должна вводить общественность в заблуждение, поскольку в данный момент шахматы в стране находятся в упадке, считает Карякин. Глава ФШР Андрей Филатов заявил, что всё равно будет при встрече жать руку вице-чемпиону мира, несмотря на подобные высказывания. А гроссмейстер Сергей Шипов призвал в тяжёлые времена объединяться и беречь те кадры, которые сейчас есть.

Сергей Карякин продолжает конфронтацию с шахматным миром. И если ранее гроссмейстер, которого на полгода отстранили от соревнований, критиковал ФИДЕ и планировал создать альтернативную федерацию для проведения международных турниров высокого уровня, то на этот раз он достаточно жёстко высказался о деятельности ФШР.

По мнению вице-чемпиона мира 2016 года, в организации есть определённый круг людей, включая руководителей, которые откровенно тормозят развитие вида спорта в России. В частности, они слабо работают по продвижению и популяризации шахмат, а также не взаимодействуют на должном уровне с регионами.

При этом гроссмейстер подчеркнул, что срок полномочий Андрея Филатова во главе ФШР подходит к концу и в декабре состоятся выборы президента организации. По мнению Карякина, если специалист останется на своём посту, он должен полностью сменить команду «на тех, кто действительно любит шахматы и свою страну».

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Победа Яна Непомнящего на турнире претендентов, как отмечает Сергей, не должна вводить общественность в заблуждение. На самом деле шахматы в России находится в упадке, всё началось задолго до пандемии и спецоперации на Украине.

«Надеюсь, что федерация наконец-то начнёт проводить крупные турниры внутри страны, поддержав тем самым своих спортсменов. Пока же этого не происходит. Некоторые наши игроки переехали за границу и не видят смысла возвращаться обратно. Центральный дом шахматиста на Гоголевском бульваре, который для многих поколений был культовым местом, где проводилось огромное количество различных турниров самого высокого ранга, рискует превратиться в либеральный кружок по интересам», — написал Карякин в своём Telegram-канале.

Отдельной критике подвергся исполнительный директор ФШР Марк Глуховский, который вместе с рядом шахматистов подписал в начале марта письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о прекращении спецоперации на Украине.

«Он был главным идеологом и инициатором этого письма, а подписался в нём весьма скромно — «КМС, организатор», почему-то позабыв про свою должность. К слову, Глуховский после начала спецоперации спокойно уехал в Израиль, откуда в режиме онлайн продолжает руководить деятельностью ФШР! Господин исполнительный директор долгие годы не скрывает свои антигосударственные взгляды, а также откровенно тормозит развитие шахмат в России», — добавил гроссмейстер.

Досталось за подпись в письме и Непомнящему. По мнению Карякина, таким образом Ян открыл себе дорогу на международные соревнования.

«Он добился, чего хотел, и получил возможность участвовать в серии «Гранд Чесс Тур», где Каспаров сам подчеркнул: Ян играет только потому, что подписал это письмо», — отметил Сергей.

Большинство специалистов, в чей адрес была адресована критика, в данной ситуации решили промолчать. В частности, воздержался от каких-либо комментариев Глуховский. Глава ФШР Андрей Филатов также постарался быть максимально лаконичным и сдержанным, пообещав учесть критику Карякина в дальнейшей работе.

«Я благодарен Сергею за его советы и идеи и за привлечение внимания к работе нашей федерации. Особенно интересно было услышать, что нашими шахматами управляют из Израиля, потому что раньше говорили, что из Кремля. И несмотря ни на что, руку ему при встрече пожимать не перестану, потому что он человек, который много сделал для шахмат в нашей стране», — приводит слова Филатова ТАСС.

Гроссмейстер Сергей Шипов, в свою очередь, удивлён поведением Карякина. По его мнению, в такие тяжёлые времена нужно поддерживать друг друга и федерацию, а не ухудшать ситуацию новыми конфликтами.

«Российские шахматисты, хоть и не в такой мере, как другие виды спорта, но всё-таки ограничены в правах и возможностях. Им надо продолжать карьеру. И сейчас абсолютно неуместно и несвоевременно устраивать внутренние битвы. Выяснять, кто более прав и свят. Очень не вовремя. Хотя можно понять эмоции Карякина. Он оказался как громоотвод на международном уровне. Его дисквалифицировали, лишили заслуженного турнира претендентов. Получается, что все блага льются на Яна Непомнящего, а Сергей всего лишён. И спасти его не смогли. Вроде бы федерация делала всё возможное, но ничего ведь не получилось. Поэтому у Карякина возникает вопрос: «А что же дальше?» — сказал Шипов в интервью RT.

Также гроссмейстер заступился за Глуховского. Как отметил специалист, абсолютно не важно, каких взглядов придерживается человек, если он профессионал своего дела.

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«В ФШР собрались люди совершенно разных мировоззрений и политических взглядов. Но это никогда не мешало им работать вместе. И если уж речь заходит о Марке Глуховском, он профессионал своего дела, выполняет всё качественно. Слова Карякина — скорее следствие политических разногласий. Может быть, Марк и играл какую-то роль в образовании письма президенту, что раздражает многих, в том числе и Сергея. Да, с началом спецоперации на Украине он уехал за границу, как и многие другие. Но при этом продолжает работать. В эру интернета это вполне возможно. Кстати, Израиль не входит в список недружественных стран по отношению к России, так что и здесь к нему не должно быть каких-то претензий. Он же сидит не в Вашингтоне или Лондоне», — объяснил собеседник RT.

По мнению Шипова, сейчас, наоборот, нужно максимально пытаться удержать имеющихся специалистов, поскольку их очень мало.

«Время беречь людей. Нужно сохранить федерацию, кадры, которые на дороге не валяются. И если кто-то думает, что можно привести человека со стороны, заменить того же Глуховского, уверяю, это не так. У нового сотрудника мало шансов проявить себя. Потому что есть огромная специфика, нужен опыт. И именно сейчас не стоит заниматься переделом власти», — добавил гроссмейстер.

Куда более эмоционально выступила Александра Костенюк. Чемпионка мира призвала Карякина заняться шахматами.

«Иногда очень сложно не перейти на мат. Серёж, очнись! Хватит выслуживаться, злорадствовать, плясать на костях и кляузничать. Поняли уже все, какой ты патриот. Занимайся лучше шахматами», — написала спортсменка.