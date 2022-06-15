Ночь чудес: как Италия и Англия потерпели сенсационные разгромные поражения в Лиге наций

Сборная Италии разгромно уступила Германии в рамках элитного дивизиона Лиги наций. Подопечные Роберто Манчини впервые с 1957 года пропустили пять мячей и ответили на них лишь двумя. В другом матче группы Англия сенсационно проиграла Венгрии, не справившись с контратаками соперника. Для британцев это поражение стало самым крупным домашним за 94 года. В свою очередь Нидерланды вырвали победу над Уэльсом благодаря голу Мемфиса Депая в добавленное ко второму тайму время. А Украина совершила первую осечку, разойдясь миром с Ирландией.

Удивительный разгром в Мёнхенгладбахе

Матч Германия — Италия в Мёнхенгладбахе болельщики ждали с огромным интересом, ведь именно в нём во многом могла решиться судьба обладателя путёвки в Финал четырёх от группы 3. Именно гости подошли к нему в качестве лидера. В первом круге они набрали пять очков и в том числе в экспериментальном составе дома разошлись миром с Бундестим.

На этот раз Роберто Манчини выпустил на поле всех сильнейших, хотя в основе нашлось место и молодым Давиде Фраттези, Джакомо Распадори и 18-летнему Вильфреду Ньонто. Однако матч неожиданно завершился для «Скуадры Адзурры» форменным провалом, который сложно объяснить.

Также по теме Крушение фаворита: Франция впервые в истории проиграла Хорватии и сложила чемпионские полномочия в Лиге наций Сборная Франции — действующий победитель Лиги наций — потерпела первое в истории поражение от Хорватии и за два тура до финиша...

С самого начала всё пошло не по плану. Во-первых, автобус команды попал в пробку по дороге на стадион. Встречу, как и финал Лиги чемпионов, едва не начали позже, но всё же уложились в срок. Однако это добавило в действия команды нервозности. Уже на десятой минуте Йозуа Киммиху позволили спокойно открыть счёт ударом с близкой дистанции. Действующие чемпионы Европы опустили руки. У них не получалось практически ничего, тогда как соперник создавал один опасный момент за другим. Если бы не Джанлуиджи Доннарумма, хозяева могли бы ещё до перерыва отличиться несколько раз.

Однако и он оказался бессилен, когда Илкай Гюндоган в добавленное арбитром время реализовал пенальти. Не успели оппоненты вернуться из раздевалок, как опытный Томас Мюллер довёл дело до разгрома и, отметившись 44-м голом, вышел на чистое седьмое место в списке лучших бомбардиров Германии в истории. А затем настало время другого форварда Тимо Вернера, который умудрился оформить дубль в течение двух минут. Причём оба раза ему ассистировал вышедший на замену Серж Гнабри.

Единственное, на что сподобились итальянцы в оставшееся до финального свистка время — сократили отставание. Сначала дебютным мячом в сборной отметился Ньонто, а затем точку поставил Алессандро Бастони — 2:5.

Так «Скуадра Адзурра» впервые с 1957-го пропустила пять и потерпела второе крупное поражение за месяц. Две недели назад она в рамках Финалиссимы уступила Аргентине — 0:3. В свою очередь немцы впервые разгромили соперника в официальном противостоянии, ранее они дважды делали это в товарищеских играх.

Шокирующая сенсация в Вулверхэмптоне

Однако куда большей сенсацией стал разгром Венгрией Англии в рамках этого же квартета. Первая встреча между коллективами в Будапеште завершилась неожиданным поражением британцев и, казалось, в Вулверхэмптоне они обязаны взять реванш, тем более победа была им необходима, ведь в первых трёх матчах фаворит набрал всего два очка.

Но игра завершилась для коллектива Гарета Саутгейта очередным конфузом. Стоит отметить, сам тренер не угадал с составом. Он оставил в резерве Джордана Пикфорда, Гарри Магуайра, Мэйсона Маунта и Рахима Стерлинга и выпустил вместо них на ключевые позиции не обладающих богатым международным опытом Аарона Рамсдейла, Марка Гехи, Конора Галлахера и Джаррода Боуэна.

Столкнувшись с первыми трудностями, молодая команда откровенно «поплыла». Уже на 16-й минуте гости вышли вперёд после розыгрыша стандарта. Счёт открыл Роланд Шаллаи. Хозяева не сумели ответить на это ничем, кроме бессмысленного владения мячом (66%). И хоть они и и сделали в общей сложности почти в три раза больше передач (621 против 276), но крайне редко проникали в чужую штрафную.

Зато план подопечных Марко Росси полностью работал. Они надёжно оборонялись, не оставляя свободных зон на своей половине, и при первом удобном случае отправляли в контратаки быстрых нападающих.

Чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем сильнее раскрывались англичане. Закончилось всё разгромом. На 70-й минуте дубль оформил Шаллаи. Полностью сработали и своевременные замены триумфаторов, призванные создать проблемы уставшим защитникам. Даниэль Газдаг забил, Мартин Адам дважды ассистировал партнёрам, а Адам Надь — единожды. Вдобавок хозяева в концовке остались без получившего две жёлтые карточки Джона Стоунза.

В итоге Венгрия не только одержала вторую подряд победу над маститым оппонентом и вышла на первое место в группе, но и обыграла Англию на выезде впервые с 1953-го. В свою очередь «Три Льва» потерпели самое крупное домашнее поражение за 94 года и вместе с Францией рискуют вылететь в дивизион B.

Удивительная концовка в Роттердаме

Серьёзную ротацию в матче с Уэльсом затеял и наставник сборной Нидерландов Луи ван Гал. Опытный специалист предоставил отдых таким футболистам как Мемфис Депай, Стефан де Врей, Дензел Дюмфис, Стивен Бергвейн, Дейли Блинд и другие. Зато с капитанской повязкой в 22 года партнёров вывел Маттейс де Лигт. В результате «оранжевые» едва не поплатились за эксперименты.

Также по теме Осечка Португалии, победа Испании и лидерство Грузии: чем запомнились матчи Лиги наций Португалия потерпела сенсационное поражение от Швейцарии, пропустив уже на первой минуте. Испания на классе обыграла Чехию и вышла в...

Впрочем, начиналось для них всё замечательно. Уже к середине первого тайма хозяева отличились дважды. Причём открыл счёт ещё один молодой исполнитель Ноа Ланг. Следом отличился Коди Гакпо. Но валлийцы моментально возродили интригу благодаря аккуратному удару Бреннана Джонсона в дальний угол.

А развязка, как и в первой встрече, наступила в добавленное арбитром время. В концовке Тирелл Маласиа толкнул в штрафной нападающего, и судья моментально указал на «точку». Вышедший на замену Гарет Бэйл уверенно реализовал пенальти.

Но фаворит снова умудрился вырвать победу буквально в последней атаке. И если в Кардиффе решающий выстрел нанёс Ваут Вегорст, то в Роттердаме — Депай. Параллельно он с 41 голом почти догнал в списке самых результативных футболистов в истории сборной Клааса-Яна Хунтелаара (42). Опережает его также Робин ван Перси (50).

Главные конкуренты «оранжевых» в группе бельгийцы, не затрагивая лишних усилий, набрали три очка в Варшаве. Единственный мяч уже на 16-й минуте забил Миши Батшуайи. Впоследствии гости неоднократно могли увеличить преимущество, а гол Эдена Азара рефери отменил из-за офсайда.

Первая осечка Украины в Лодзи

А вот сборная Украины не сумела продлить удачную серию в Лиге наций. После побед над Ирландией и Арменией они в Лодзи сыграли вничью с теми же ирландцами — 1:1. Первыми пропустили именно подопечные Александра Петракова. Невероятный по красоте мяч забил защитник гостей Нэйтан Коллинз. Совершив перехват в районе центрального круга, он отправился в удивительный сольный проход, по дороге обыграв несколько человек, и точно пробил мимо проводившего всего вторую встречу в составе национальной команды Дмитрия Ризныка.

В довершение всех бед «жовто-блакитные» из-за травмы потеряли одну из главных звёзд Руслана Малиновского. Хавбек «Аталанты» вынужден был попросить замену спустя несколько минут после столкновения с Джошом Калленом.

Но в самом дебюте второго тайма номинальным хозяевам удалось отыграться. Причём результативной передачей отметился автор судьбоносного автогола в финале стыков за право поехать на ЧМ-2022 с Уэльсом Андрей Яромоленко,. Капитан протащил мяч до лицевой и покатил пас на пустые Артёму Довбику. Больше соперники поразить ворота друг друга не сумели. Ничья позволила украинцам сохранить лидерство в группе 1 Лиги B с отрывом всего в очко от Шотландии.

Быстрый хет-трик в Бухаресте

В другом квартете второго по силе дивизиона на первый план вышли два опытных форварда. В Зенице блистал Эдин Джеко. В самом начале матча с Финляндией лидер боснийцев заработал пенальти, который реализовал Миралем Пьянич. Но партнёры нападающего по обороне действовали не лучшим образом и к 19-й минуте дважды позволили Суоми провести результативные контрвыпады и перевернуть ход матча с ног на голову.

За дело вновь пришлось браться Джеко. По истечении получаса встречи он грамотно открылся на линии офсайда и сравнял счёт, а в дебюте второго тайма принёс победу команде аккуратным обводящим ударом из-за пределов штрафной — 3:2. В свои 36 Эдин не только остаётся основным нападающим сборной, но и регулярно забивает. В его активе значатся уже 63 гола.

Если одного из главных конкурентов боснийцам удалось остановить, то Черногория неожиданно разгромила на выезде Румынию и по-прежнему отстаёт от лидера на очко. В Бухаресте результат Джеко перекрыл Стефан Мугоша. Футболист «Инчхон Юнайтед» оформил дебютный хет-трик в карьере за национальную команду. Чтобы отличиться трижды, ему понадобилось всего 22 минуты. Дважды нападающий забил головой, а поставил точку в противостоянии великолепным выстрелом слёту из полукружия штрафной.