«Пришли принести радость»: политики, спортсмены и звёзды приняли участие в матче в поддержку детей с ДЦП

В Москве состоялся юбилейный благотворительный баскетбольный матч «Шаг вместе», который прошёл в поддержку детей с ДЦП. Все собранные средства будут направлены на адресную помощь больным ДЦП из Донбасса. В роли главной ударной силы на площадке выступил трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, а исход противостояния определил вице-премьер РФ Александр Новак. Встреча в итоге завершилась ничьей — 56:56.

Российские звёзды в последнее время всё чаще выступают в шоу, где пробуют и открывают для себя что-то новое. На неделе фигуристка Александра Трусова прыгала в длину, а гимнаст Никита Нагорный бегал спринт. В субботу в баскетбольном матче приняли участие борец Александр Карелин и конькобежка Светлана Журова. Однако данная встреча стояла особняком, поскольку это была благотворительная игра, основной задачей которой стал сбор средств для больных детским церебральным параличом. Мероприятие проводится фондом Гоши Куценко «Шаг вместе» уже десять лет.

В этот раз все средства планируется направить ребятам с ДЦП из Донбасса. Как рассказал актёр, за время своего существования организации удалось собрать более 130 млн рублей и помочь более 4,5 тыс. детей.

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«Мы провели и две футбольные встречи. Почему остановились на баскетболе? Так сложилось. Десять лет назад неожиданно родилась идея. Я вообще борец и гандболист. В баскетбол отвратительно играю. Но мы вместе с Андреем Перегудовым и Ольгой Панковой объединились и провели первый матч. Он оказался настолько приятным, что решили продолжать. Плюс получилось настоящее объединение сил. Нам помогали и правительство, и бизнес, и звёзды спорта, и мои коллеги», — объяснил Куценко журналистам.

Особое внимание зрителей привлекал, конечно же, Александр Карелин, который был в несколько раз крупнее остальных участников матча и без напряжения мог растолкать всех под кольцом.

«Это непробиваемая стена. Одно его присутствие на площадке вселяет надежду на победу. Когда получаешь пас от Карелина, важно не только поймать мяч, но и не пропустить удар в область головы», — шутил Куценко.

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, впрочем, активно действовать не спешил. Он рассчитывал просто поддержать свою команду, оставаясь в запасе, хотя и признался, что сам бросал мяч в кольцо на тренировках.

«Баскетбол — один из видов подготовки борцов. Не только потому, что начинается на одну и ту же букву. Мы в разгрузочные дни играем, но нет ведения, не считаются пробежки и более широко трактуются возможности контакта. Поэтому о баскетболе представление имею, но правила соблюдать не научился. Толкаться не буду. У меня устойчивое амплуа — запасной. Могу, если надо, пару раз из-за боковой ввести мяч», — сказал Карелин.

Однако отсидеться на скамейке прославленному спортсмену не удалось. Тренеры с первых минут выпустили его на площадку и использовали как ударную силу. Александр старался быть максимально аккуратным, чтобы никого случайно не уронить, и даже отправил пару мячей в кольцо.

Конечно, в мероприятии принимали участие и известные баскетболисты. В частности, чемпион Единой лиги в составе «Зенита», бронзовый призёр Олимпийских игр Сергей Моня. Как признался спортсмен, в данном матче они вместе с одноклубником Егором Вяльцевым старались дать поиграть всем партнёрам.

«Самое главное — праздник. Мы уже немного насытились баскетболом после богатого на события сезона. А сюда пришли принести детям хорошее настроение и радость. Мы старались пасовать всем, чтобы каждый мог поиграть, получить удовольствие. Но иногда приходилось включаться, чтобы очки приносить. Однако в основном пытались другим отдавать мяч», — объяснил спортсмен.

Особенно много пасов было адресовано Светлане Журовой, но олимпийская чемпионка по конькобежному спорту никак не могла реализовать свои моменты. Подливал масла в огонь комментировавший матч Владимир Соловьёв. Он постоянно подшучивал над судьями, которые закрывали глаза на явные ошибки неопытных спортсменов. Так что болельщикам на трибунах было нескучно следить за происходящим.

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Пообщаться с легендами спорта в «Баскет Холл» приехали ребята из Донбасса из семей погибших участников специальной военной операции. Помимо баскетбола, их ждут музеи и экскурсии по Москве и, что самое главное, возможность окунуться в мирный уклад жизни. Как отметил вице-премьер РФ Александр Новак, все участники матча мечтают, чтобы эти дети спокойно росли и развивались.

«Мы здесь собрались, чтобы выразить слова поддержки через игру в баскетбол. На самом деле, это большой спортивный праздник добра, посвящённый детям. Ради них собрались политики, артисты, бизнесмены… Мы все будем максимально принимать участие в том, чтобы проводились совместные соревнования, взаимодействия и обмен опытом с ДНР и ЛНР», — заявил вице-премьер журналистам.

Светлана Журова также обратила внимание на важность развития спорта в республиках.

«Им нужно восстанавливать структуру и начинать с футбола. Вспомните блокадный матч, 80-летие которого мы отмечали в этом году. Это поднимает дух», — сказала Журова.

Встреча в итоге завершилась вничью — 56:56. На последних секундах два штрафных пробивал Новак и мог вывести свою команду вперёд, но специально дважды промахнулся, поскольку победа в данном случае не имела никакого значения.

После игры защитник «Зенита» Егор Вяльцев поблагодарил организаторов за приглашение. Он отметил, что такие мероприятия помогают сплотиться ради благородного дела.

«Низкий поклон Гоше Куценко. На баскетбольной площадке мы объединяемся и показываем шоу, которое помогает детям. Хорошо, что всё не пускается на самотёк. Это очень важно в данной ситуации. Такие мероприятия придают сил, уверенности, помогают сплотиться под нашим флагом. Очень круто», — добавил спортсмен.

Бронзовый призёр Олимпийских игр баскетболистка Светлана Абросимова, которая принимает участие в мероприятии с самого первого матча, также отметила ключевую роль Куценко в организации встречи.

«С первой минуты это был очень добрый и нужный проект для детей. И все, кто в нём участвует, — люди с огромным сердцем и душой. Спорт, баскетбол действительно объединяют. На какой бы матч ни пришла, это всегда было шоу, всегда был Гоша. Это наш главный мотор. И мы всегда как могли помогали», — объяснила чемпионка России и Европы.