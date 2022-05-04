Командование МКС передали российскому космонавту Артемьеву

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Командование Международной космической станцией (МКС) передали космонавту «Роскосмоса» Олегу Артемьеву.

«На Международной космической станции состоялась передача командования космонавту «Роскосмоса» Олегу Артемьеву от астронавта Томаса Маршбёрна», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в Telegram.

В ходе церемонии смены командования Маршбёрн передал Артемьеву символический ключ от станции.

Ранее космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев и Денис Матвеев при проведении работ за пределами МКС развернули в открытом космосе копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне.

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