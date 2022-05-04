Командование МКС передали российскому космонавту Артемьеву

Командование Международной космической станцией (МКС) передали космонавту «Роскосмоса» Олегу Артемьеву.

«На Международной космической станции состоялась передача командования космонавту «Роскосмоса» Олегу Артемьеву от астронавта Томаса Маршбёрна», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в Telegram.

В ходе церемонии смены командования Маршбёрн передал Артемьеву символический ключ от станции.

Ранее космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев и Денис Матвеев при проведении работ за пределами МКС развернули в открытом космосе копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне.