Космонавты «Роскосмоса» завершили работы за пределами МКС

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Космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев и Денис Матвеев завершили выход в открытый космос по российской программе.

«Выходной люк модуля «Поиск» был закрыт 29 апреля в 01:41 мск», — говорится в сообщении госкорпорации.

За время пребывания космонавтов за бортом МКС специалисты успели демонтировать и отбросить чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции, установить три новых поручня и провести работы с манипулятором ERA.

Внекорабельная деятельность заняла чуть более семи часов. 

Олег Артемьев и Денис Матвеев при проведении работ за пределами МКС также развернули в открытом космосе копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне.

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