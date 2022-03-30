Пентагон не располагает данными о военной помощи России со стороны Китая

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Соединённые Штаты не располагают информацией об оказании России военной помощи со стороны Китая. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Пентагон не располагает данными о военной помощи России со стороны Китая
  • © AP Photo / Charles Dharapak

«Мы не наблюдаем никаких признаков китайской военной помощи России», — сообщил он на брифинге.

Ранее Министерство обороны Китая назвало ложными заявления о том, что КНР предоставляет России военную помощь.

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