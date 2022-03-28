NASA планирует высадку астронавтов на Марс к 2040 году

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства планирует высадку астронавтов на поверхность Марса к 2040 году. Об этом сообщил глава NASA Билл Нельсон.

«Наш план в том, чтобы люди ходили по Марсу к 2040 году», — цитирует Интерфакс Нильсона.

По его словам, исследования на Марсе продолжаются в настоящее время — данные с поверхности планеты собирает марсоход Perseverance, а на орбите планеты находятся автоматические межпланетные станции для изучения её поверхности и атмосферы.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в ближайшее время корпорация развернёт работы по реализации марсианской миссии.

Он также отмечал, что Россия намерена отправить на Марс российский модуль на ракете-носителе «Ангара».