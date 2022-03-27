Рогозин: «Роскосмос» до 31 марта примет решение по срокам эксплуатации МКС

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что решение по срокам эксплуатации Международной космической станции (МКС) будет принято до 31 марта.
Рогозин: «Роскосмос» до 31 марта примет решение по срокам эксплуатации МКС
  • © Роскосмос

«31 марта — последний день, когда мы ждём ответ от NASA, Европейского космического агентства, Канадского космического агентства в отношении того, что они должны отозвать санкции в отношении двух наших гражданских компаний — ЦНИИмаш и Ракетно-космический центр «Прогресс», — цитирует ТАСС Рогозина.

По его словам, «если они проигнорируют либо ответят муть, Россия определит свою позицию по отношению к тому, как долго будет работать МКС».

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что колоссальные средства потребуются для продления эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2030 года, иначе станция «развалится». 

Также сообщалось, что расчёты американского аэрокосмического агентства NASA предусматривают вывод МКС с орбиты в 2031 году.

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