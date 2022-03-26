Специалисты NASA выдвинулись в Казахстан для встречи астронавта Марка Ванде Хая с МКС

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Специалисты NASA отправились в Казахстан, чтобы встретить там возвращающегося с Международной космической станции (МКС) астронавта Марка Ванде Хая.

«Специалисты направляются к месту посадки (корабля «Союз МС-19» — RT), чтобы встретить Марка. Отстыковка и посадка по-прежнему намечены на 30 марта. Всё проходит штатно», — приводит слова руководителя пилотируемой программы NASA Кэти Людерс Интерфакс.

Ванде Хай прилетел на МКС 9 апреля 2021 года.

В «Роскосмосе» ранее сообщили, что российская госкорпорация выполнит свои обязательства по МКС и вернёт американского астронавта, как и планировалось.

Вместе с ним на Землю вернутся российские космонавты Антоном Шкаплеров и Пётр Дубров.

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