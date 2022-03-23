Глава NASA: профессиональные отношения между ЦУП в Хьюстоне и Москве не изменились

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Профессиональные отношения между космонавтами России и астронавтами США, а также между центрами управления полётами не изменились, заявил глава NASA Билл Нельсон.

«Профессиональные отношения между астронавтами и космонавтами на борту (Международной космической) станции, а также профессиональные отношения между центрами управления полётами в Хьюстоне и Москве остались неизменными», — приводит ТАСС слова Нельсона на спецбрифинге.

По его словам, это то, чего ожидают в NASA.

Ранее помощник руководителя NASA Кэти Лидерс заявила, что Соединённые Штаты и Россия продолжат проведение совместного эксперимента Института медико-биологических проблем РАН и программы по исследованию человека NASA SIRIUS по моделированию экспедиции на Луну.

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